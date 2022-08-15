Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli şirketler ilk kez ödüllü algoritmalarının detaylarını paylaştı

    Alibaba, ByteDance, Tencent ve Meituan gibi Çinli teknoloji devleri ilk kez, kullanıcı verilerini işlemekte kullandıkları ödüllü algoritmaların detaylarını açıkladı.

    Oy Ver

    Çinli şirketler ilk kez algoritmalarının detaylarını paylaştı
    Tam Boyutta Gör

    Bloomberg'in haberine göre Alibaba, Tencent, Bytedance ve Meituan da dahil olmak üzere Çin'in en büyük şirketleri, Devlet İnternet Enformasyon Dairesi'ne kullanıcı verilerinin işlenmesinde kullanılan algoritmaların detaylarını gönderdi. Bu, şirketlerin gizliliği açısından benzeri görülmemiş bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

    Raporda, "Çin'in önde gelen bazı internet şirketleri, kullanıcı verilerini toplamak, kişisel öneriler sunmak ve içerik sağlamak için kullandıkları 30 kadar algoritmayı devlet yetkililerine teslim etti." ifadeleri yer alıyor.

    Algoritmalar şirketler için hayati öneme sahip

    Birçok çevrimiçi hizmetin, kullanıcıların hangi videoları, fotoğrafları ve mesajları göreceğini belirleyen algoritmaları sınıflandırdığı kaydedildi. Aynı zamanda, bu tür mekanizmalar kullanıcıların dikkatini çekmek ve satışları teşvik etmek için çok önemli. Geçtiğimiz Mart ayında Çin, bu tür şirketlerin kişisel verilerin işlenmesine yönelik mekanizmalar hakkında bilgi sağlamasına yönelik kuralları onaylamıştı.

    Çinli şirketler ilk kez algoritmalarının detaylarını paylaştı
    Tam Boyutta Gör

    Kullanıcıların hangi TikTok videolarını, WeChat gönderilerini ve Instagram fotoğraflarını göreceğine karar veren algoritmalar, birçok çevrimiçi hizmetin ticari sırrı olarak kabul edilir ve kullanıcıların dikkatini çekme ve büyümeyi sağlama açısından kritik öneme sahiptir. Çin, ülkenin teknoloji devlerinin kontrolsüz büyümesini dizginlemek için bu tür düzenlemeleri sıkılaştırıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG şarj cihazlarının kurulumu başladı

    Profil resmi
    Liquist 5 gün önce

    ecek acak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A72
    Samsung Galaxy A72
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız