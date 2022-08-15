Çinli şirketler ilk kez ödüllü algoritmalarının detaylarını paylaştı

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Bloomberg'in haberine göre Alibaba, Tencent, Bytedance ve Meituan da dahil olmak üzere Çin'in en büyük şirketleri, Devlet İnternet Enformasyon Dairesi'ne kullanıcı verilerinin işlenmesinde kullanılan algoritmaların detaylarını gönderdi. Bu, şirketlerin gizliliği açısından benzeri görülmemiş bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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Raporda, "Çin'in önde gelen bazı internet şirketleri, kullanıcı verilerini toplamak, kişisel öneriler sunmak ve içerik sağlamak için kullandıkları 30 kadar algoritmayı devlet yetkililerine teslim etti." ifadeleri yer alıyor.

Algoritmalar şirketler için hayati öneme sahip

Birçok çevrimiçi hizmetin, kullanıcıların hangi videoları, fotoğrafları ve mesajları göreceğini belirleyen algoritmaları sınıflandırdığı kaydedildi. Aynı zamanda, bu tür mekanizmalar kullanıcıların dikkatini çekmek ve satışları teşvik etmek için çok önemli. Geçtiğimiz Mart ayında Çin, bu tür şirketlerin kişisel verilerin işlenmesine yönelik mekanizmalar hakkında bilgi sağlamasına yönelik kuralları onaylamıştı.

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Kullanıcıların hangi TikTok videolarını, WeChat gönderilerini ve Instagram fotoğraflarını göreceğine karar veren algoritmalar, birçok çevrimiçi hizmetin ticari sırrı olarak kabul edilir ve kullanıcıların dikkatini çekme ve büyümeyi sağlama açısından kritik öneme sahiptir. Çin, ülkenin teknoloji devlerinin kontrolsüz büyümesini dizginlemek için bu tür düzenlemeleri sıkılaştırıyor.

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