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    Güney Kore Devlet Başkanı, rüşvet suçundan hapis yatan Samsung CEO'sunu affetti

    Güney Kore Devlet Başkanı, Samsung Electronics'in başkan yardımcısı ve Samsung Group'un başkanı Lee Jae-yong'u affetti. Jae-yong, yolsuzlukla suçlanmış ve hapis cezasına çarptırılmıştı.
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    Güney Kore Devlet Başkanı, Samsung CEO'sunu affetti
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    Samsung Electronics başkan yardımcısı Lee Jae-yong bugün Güney Kore Cumhurbaşkanı tarafından affedildi. Jae-yong tekrar Samsung'un kontrolünü ele geçirebilecek.

    Samsung'un fiili lideri Lee Jae-yong, rüşvet, yalan yere yemin ve zimmete para geçirme suçlamalarıyla iki buçuk yıl hapis yattıktan sonra Ağustos 2021'de şartlı tahliyeyle serbest bırakılmıştı. Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol tarafından verilen af, küresel enflasyon ve devam eden tedarik zinciri sorunları hakkında artan endişeler arasında geldi.

    Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yayınlanan açıklamada, "Ekonomik krizi, ekonomiyi canlandırarak aşmak amacıyla, kısa süre önce ertelenen cezası sona eren Samsung Electronics Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong, görevine iade edilecek." ifadeleri yer alıyor.

    Güney Kore Devlet Başkanı, Samsung CEO'sunu affetti
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    12 yıla kadar hapsi istenmişti

    Lee, Samsung'un başkan yardımcısı ve babası Lee Kun-hee'nin 2014'te kalp krizi geçirmesinden bu yana şirketin fiili başkanı olarak görev yapıyor. 2017'de rüşvetle suçlandıktan sonra 12 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Dava, eski Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevden alınmasına yol açan bir yolsuzluk skandalının parçasıydı.

    Mahkemede hakkındaki iddiaları her zaman reddeden Lee, Güney Kore yasalarına göre denizaşırı seyahat kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalacak. Ancak ülkenin adalet bakanlığının, istisnalar yapma yetkisine sahip olduğu bildirildi.

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