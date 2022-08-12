Güney Kore Devlet Başkanı, rüşvet suçundan hapis yatan Samsung CEO'sunu affetti

Tam Boyutta Gör

Samsung Electronics başkan yardımcısı Lee Jae-yong bugün Güney Kore Cumhurbaşkanı tarafından affedildi. Jae-yong tekrar Samsung'un kontrolünü ele geçirebilecek.

Android için gerçek tehdit: HarmonyOS, 470 milyon cihaza yüklendi 3 gün önce eklendi

Samsung'un fiili lideri Lee Jae-yong, rüşvet, yalan yere yemin ve zimmete para geçirme suçlamalarıyla iki buçuk yıl hapis yattıktan sonra Ağustos 2021'de şartlı tahliyeyle serbest bırakılmıştı. Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol tarafından verilen af, küresel enflasyon ve devam eden tedarik zinciri sorunları hakkında artan endişeler arasında geldi.

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yayınlanan açıklamada, "Ekonomik krizi, ekonomiyi canlandırarak aşmak amacıyla, kısa süre önce ertelenen cezası sona eren Samsung Electronics Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong, görevine iade edilecek." ifadeleri yer alıyor.

Tam Boyutta Gör

12 yıla kadar hapsi istenmişti

Lee, Samsung'un başkan yardımcısı ve babası Lee Kun-hee'nin 2014'te kalp krizi geçirmesinden bu yana şirketin fiili başkanı olarak görev yapıyor. 2017'de rüşvetle suçlandıktan sonra 12 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Dava, eski Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevden alınmasına yol açan bir yolsuzluk skandalının parçasıydı.

Mahkemede hakkındaki iddiaları her zaman reddeden Lee, Güney Kore yasalarına göre denizaşırı seyahat kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalacak. Ancak ülkenin adalet bakanlığının, istisnalar yapma yetkisine sahip olduğu bildirildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Güney Kore Devlet Başkanı, Samsung CEO'sunu affetti