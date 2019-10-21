Çinli uzay şirketi iSpace, tekrar kullanılabilir roketiyle SpaceX'e rakip olacak

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Uzay araştırmalarına yapılan yatırımların sürekli arttığı bir ülke olan Çin, artık yalnızca devlet boyutunda değil aynı zamanda özel sektörde de yavaş yavaş ABD'yi yakalamaya çalışıyor. Bu alanda önemli çalışmalar yapan Çinli şirket iSpace, çok yakında tekrar kullanılabilir roket testlerine başlayacaklarını duyurdu. Şirketin Hyperbola-2 ismini verdiği yeni roketi, 2021'de ilk kez havalanacak.

Yerel haber ajansı Xinhua tarafından verilen bilgilere göre Hyperbola-2, yakıt olarak sıvı oksijen ve sıvı metan kullanıyor. SpaceX'in Starship uzay gemisine güç veren Raptor motorları da aynı şekilde sıvı oksijen/metandan yararlanıyordu. iSpace yetkilileri ayrıca Hyperbola-2'nin yalnızca ilk aşamasının tekrar kullanılabilir olarak tasarlandığını belirtiyor. Roketin ilk aşamasının toplam maliyetin %70'inden fazlasını oluşturduğu söylenmiş. Yani tekrar kullanılabilirlikte istenilen seviyeye ulaşılması halinde kalkış maliyetleri anlamında önemli ölçüde tasarruf sağlanmış olacak.

iSpace, Hyperbola 2 roketini görece hafif yüklerin düşük maliyetlerle uzaya taşınması amacıyla kullanmak istiyor. Roketin yüksekliği 28 metre seviyesinde. Yani 70 metre uzunluğundaki Falcon 9'a göre çok daha küçük bir roketten bahsediyoruz. Hyperbola 2 yaklaşık iki tonluk yükleri alçak-Dünya yörüngesine taşıyabilecek.

iSpace şirketinin başkan yardımcısı Dong Yanmin, Hyperbola 2 roketinin geliştirme sürecinde önemli bir aşama kat ettiklerini ve 2021 yılında ilk uçuşlara başlamayı planladıklarını söyledi. Dong, düşük maliyetlerle hazırlanan roketin özellikle de tekrar kullanılabilir özellikleriyle birlikte uzay taşımacılığında çok önemli bir yere sahip olacağını düşünüyor.

Çin, sürekli büyüyen uzay sektöründe bir numara olmak istiyor

Uzay sektöründe son yıllarda inanılmaz bir büyüme gerçekleştiğini gördük. Yapılan araştırmalar ise bu büyümenin önümüzdeki dönemlerde daha da hızlanacağını gösteriyor. Sürekli artan uzay taşımacılığı ihtiyaçlarının ve çok yakında start verecek olan uzay turizminin bu anlamda büyük etkisi olacak. Şu anda Blue Origin ve Virgin Galactic gibi şirketler uzay turizmini resmen başlatmaya çok yakın. Sektörün parlayan yıldızı SpaceX ise Ay'a ve Mars'a turistler taşımayı planlıyor.

Uzay sektöründeki bu büyümenin farkında olan Çin devleti, 2014 yılında özel sektöre çağrıda bulunmuş ve uzay sanayisine yapılan yatırımların artırılmasını istemişti. Uzak Doğu devleti, sadece beş yıllık kısa bir süre içerisinde yatırımların ilk meyvelerini de almaya başladı. Geçtiğimiz yaz aylarında iki farklı Çin şirketi (iSpace ve China Rocket Co. Ltd.) ilk kez uzaya ulaşmayı başarmıştı. Ayrıca Pekin merkezli OneSpace ve LandScape şirketlerinin de testleri sürüyor. Bu şirketlerin uzun vadede büyük başarıya ulaşması ve böylece Çin'in ABD'ye özel sektörde de rakip olması bekleniyor.

http://www.xinhuanet.com/english/2019-10/18/c_138482839.htm