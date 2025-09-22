Çinli Yangwang U9 Xtreme, 496 km/s hıza ulaşarak rekor kırdı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör BYD’nin lüks ve performans odaklı markası Yangwang, pist kullanımına yönelik geliştirdiği U9 Xtreme modelini tanıttı. Daha önce “U9 Track Edition” adıyla bilinen elektrikli hiper otomobil, Almanya’daki Automotive Testing Papenburg merkezinde 496,22 km/s hıza ulaştı.

U9 Xtreme ayrıca Nürburgring pistinde de 6:59.157 tur zamanı kaydederek, Xiaomi SU7 Ultra’nın 7:04.957’lik üretim elektrikli araç rekorunu geride bıraktı. Modelin üretimi dünya genelinde sadece 30 adetle sınırlı olacak.

U9 Xtreme, mevcut U9 modeli üzerine geliştirilirken, büyük karbon fiber ön kanat, çift kanallı kaput yapısı ve kuğu boynu tasarımlı arka kanat gibi aerodinamik eklentilerle farklılaştırıldı. 4.991 mm uzunluğa, 2.029 mm genişliğe, 1.351 mm yüksekliğe ve 2.900 mm aks mesafesine sahip olan araç, 20 inç çift kollu jantlar ve 500 km/s hızlara dayanıklı özel lastikler ile donatıldı. Frenleme ise titanyum kaliperler ve geliştirilmiş karbon seramik disklerle sağlanıyor.

Gücünü her biri 555 kW üreten dört elektrik motorundan alan araç, toplamda 2.220 kW (yaklaşık 3.000 hp) güç sunuyor. Şasi tarafında ise DiSus-X aktif gövde kontrol sistemi kullanılıyor. Çift valfli süspansiyon, tekerleklerin dikey hareketini anlık olarak ayarlayarak hızlanma, frenleme ve virajlarda maksimum tutunma sağlıyor. Enerji kaynağı olarak ise çift katmanlı soğutmaya sahip, 30C deşarj oranı destekleyen özel bir LFP Blade batarya görev yapıyor.

