En iyi yaz lastiği & dört mevsim lastik önerileri (2025)

- En İyi Yaz Lastikleri 🚘
- 1️⃣ Bridgestone 205/55 R16 91V Turanza T005
- 2️⃣ Continental 185/65 R15 88T Ultracontact
- 3️⃣ Goodyear 185/65 R14 86H Eagle Sport 2
- 4️⃣ Continental 215/50 R17 95Y XL FR Premiumcontact 7
- 5️⃣ Lassa 195/65 R15 91V Revola
- 6️⃣ Laufenn 195/60R15 88H S Fit EQ+ LK01
- 7️⃣ Michelin 205/60 R16 92H Primacy 4+
- 8️⃣ Petlas 195/55 R16 87V Imperium PT515
- 9️⃣ Seha 215/55R16 93W ST12 Talas
- 🔟 Hankook 225/60 R17 99H Ventus Prime 2
- En çok satan yaz lastikleri 🔥
- Yaz lastiği alırken nelere dikkat edilmeli ❓
- Yorumlar
Yaz lastiği seçimi, güvenli ve rahat bir sürüş için oldukça önemli. Yaz aylarında hem kuru hem de ıslak zeminlerde iyi bir yol tutuşu, kısa fren mesafeleri ve düşük yakıt tüketimi sağlayan lastikler, sürüş deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyor. Yaz lastikleri, sıcak havaya dayanıklı olup, su tahliyesi konusunda da başarılı olmalı. Bu yazımızda, en iyi yaz lastiği konusunu ele alacağız. Peki yaz dönemi için hangi yazlık lastik alınmalı? İşte yaz lastiği arayanlar için en iyi dört mevsim lastikler de dahil tüm seçenekler👇
|Marka - Model 🚗
|Fiyat 🏷️
|Bridgestone 205/55 R16 91V Turanza T005
|3.436 TL
|Continental 185/65 R15 88T Ultracontact
|2.683 TL
|Goodyear 185/65 R14 86H Eagle Sport 2
|2.045 TL
|Continental 215/50 R17 95Y XL FR Premiumcontact 7
|5.254 TL
|Lassa 195/65 R15 91V Revola
|2.134 TL
|Laufenn 195/60R15 88H S Fit EQ+ LK01
|2.118 TL
|Michelin 205/60 R16 92H Primacy 4+
|6.277 TL
|Petlas 195/55 R16 87V Imperium PT515
|2.557 TL
|Seha 215/55R16 93W ST12 Talas
|1.974 TL
|Hankook 225/60 R17 99H Ventus Prime 2
|4.709 TL
Yaz lastiği yorumları dikkate alındığında; en iyi yaz lastiği markaları sıralamasında Bridgestone, Continental ve Goodyear öne çıkıyor. 2025’te satın alınabilecek yaz lastiği önerileri olarak ise Bridgestone 205/55 R16 91V Turanza T005, Continental 185/65 R15 88T Ultracontact ve Goodyear 185/65 R14 86H Eagle Sport 2 modelleri uygun fiyat, kalite ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.
1️⃣ Bridgestone 205/55 R16 91V Turanza T005
- Islak zeminde üstün viraj ve fren performansı
- Yüksek kilometre ömrü
- Etkin su tahliyesi ve suda kızaklama direnci
- Aşınmalara karşı dayanıklılık
- Üstün manevra kabiliyeti
- Düşük yuvarlanma direnci
- Düşük yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu
- Nano Pro-tech teknolojisiyle geliştirilmiş lastik hamuru
- Genişletilmiş yolla temas yüzeyi
- Güçlendirilmiş karkas yapısı
Bridgestone 205/55 R16 91V Turanza T005 kullanıcı yorumları 💭
👨 Biraz gürültülü bir lastik ama fren mesafesi ve yakıt tüketiminde açık ara çok iyi rakiplerinden çıkmış testlerde, o sebeple tercih ettim.
👩 Frenlemede gazlamada hiç bir sıkıntı yok. Virajda daha zorlamadım. Ses konusundaki performansı güzel. Şu anlık memnunum.
2️⃣ Continental 185/65 R15 88T Ultracontact
- Sağlam UltraShield karkas yapısı
- Islak zeminde üstün yol tutuş ve kısa fren mesafesi
- Geniş kanal ve yoğun kılcal yapı ile etkin su tahliyesi
- Suda kızaklamaya karşı yüksek dayanıklılık
- Özel gürültü kesen tasarım ile sessiz sürüş
- YellowChili bileşiği ile ultra yüksek kilometre ömrü
- Dengeli ve güvenli sürüş performansı
Continental 185/65 R15 88T Ultracontact kullanıcı yorumları 💭
👨 Montajını kendi tamirhanemde yaptırdım. Herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Lastikler oldukça sessiz aracımın gidişi baya fark etti. Zaten Continental için yorum yapmaya gerek olmadığını düşünüyorum.
👩 Ürün yumuşak ve oldukça kaliteli. Lastik tabanları iyice oturdukça lastik verimliliğim artacaktır. Yumuşak olmasının sıcak havalarda az da olsa daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Bir zaman sonra lastik az da olsa sertlik kazanacağından fazla uzun süreli bir sorun değil.
3️⃣ Goodyear 185/65 R14 86H Eagle Sport 2
- Dry Stability Plus teknolojisi
- Wet Braking teknolojisi
- Rolling Resistance Pro teknolojisi
- Geniş kanallar ve oluklar
- Güçlendirilmiş karkas yapısı
- %9 daha kısa fren mesafesi (ıslak zeminlerde)
- %18 daha yüksek yol tutuş ve araç hâkimiyeti (ıslak zeminlerde)
- Şık ve yenilenmiş yanak tasarım
Goodyear 185/65 R14 86H Eagle Sport 2 kullanıcı yorumları 💭
👨 Herkesin bildiği Goodyear kalitesi, o yüzden çok fazla konuşmaya gerek yok. Araştırarak almıştım ve beklentimin karşılığını tam anlamıyla veriyor. Ben memnunum.
👩 Lastikler gayet güzel, herhangi bir tavsiye yaşamadım. Ses konusunda da beni memnun etti. Alacak veya bakan arkadaşlara tavsiye ederim.
4️⃣ Continental 215/50 R17 95Y XL FR Premiumcontact 7
- Adaptif desen teknolojisi
- RedChili bileşiği
- Üstün viraj performansı
- Güneşli ve yağmurlu havalarda maksimum güvenlik
- Araç modelinden bağımsız premium sürüş deneyimi
- Üst düzey konfor ve kilometre performansı
Continental 215/50 R17 95Y XL FR Premiumcontact 7 kullanıcı yorumları 💭
👨 Continental kalitesi tartışılmaz. Ses konusunda oldukça memnunum. Aynı şekilde yakıt da pozitif fark etti. Islak zemindeki frenleme ve tutuş performansı da çok iyi. Her konuda iyi.
👩 Hem konfor olarak hem yol tutuşu olarak oldukça memnunum. Almadan önce bayağı araştırmıştım. Her koşulda iyi performans veriyor. Tavsiye ederim.
5️⃣ Lassa 195/65 R15 91V Revola
- İçten yanmalı, hibrit ve elektrikli araçlarla uyumlu
- A sınıfı ıslak zemin performansı
- %5 oranında yakıt ve enerji tasarrufu
- %20’ye varan oranda daha düşük ağırlık ile artırılmış menzil
- Islak ve kuru zeminde güçlü yol tutuşu ve kısa fren mesafesi
- Daha iyi manevra kabiliyeti
- Özel karkas yapısı ile artırılmış sürüş konforu
- Daha uzun lastik ömrü ve yüksek dayanıklılık
- NextGen teknolojisi ile sürdürülebilir ve yüksek performanslı yapı
Lassa 195/65 R15 91V Revola kullanıcı yorumları 💭
👨 Özelikle yanak kısımları baya yumuşaktı. Yol tutuş ve fren mesafesi gayet iyi genel olarak sessiz diyebilirim.
👩 Bayram tatili için memlekete git gel gez dolaş derken 1500km yol yaptım bu lastiklerle. Yol tutuşu gayet iyi, virajlarda güven verdi. Sesi rahatsız edici değil. Yakıt konusunda pek fark yaratmadı. Yumuşak da bir lastik.
6️⃣ Laufenn 195/60R15 88H S Fit EQ+ LK01
- Islak zeminde %9 daha iyi fren performansı
- Asimetrik desen tasarımı ile artırılmış viraj ve yol tutuş performansı
- 4 kanallı sırt deseni
- Omuz bloklarını destekleyen yapı
- Düşük yuvarlanma direnci ve yakıt tasarrufu
- Düşük gürültü seviyesi ile konforlu sürüş
Laufenn 195/60R15 88H S Fit EQ+ LK01 kullanıcı yorumları 💭
👨 Alınabilecek en iyi ürünlerden birisi. Lastikler gerçekten kaliteli sessiz yol tutuşu güzel fiyat olarak çok iyi. Tavsiyeler üzerine Fiesta aracım için aldım baya sessiz bir lastik. Tavsiye ederim memnunum.
👩 Uzun araştırmalar sonucu, fiyatını fazlasıyla hakkettiği söylenen lastiği aldım. Aynı kalitede diğer lastiklere yönelmeye hiç gerek yok. Oldukça memnunum.
7️⃣ Michelin 205/60 R16 92H Primacy 4+
- MICHELIN EverGrip Teknolojisi
- MaxTouch Construction Teknolojisi
- Minimum yasal diş derinliğinde bile ıslak zeminlerde üstün fren performansı
- Üst düzey suda kızaklama kontrolü
- Yeni nesil kauçuk bileşiği ve kendi kendini yenileyen sırt yapısı
Michelin 205/60 R16 92H Primacy 4+ kullanıcı yorumları 💭
👨 Çok memnunum, yol tutuşu zemin fark etmeksizin mükemmel. Kullanımı çok keyifli araç asfaltta değil, halıda gidiyor hissi veriyor. Yol tutuş çok iyi.
👩 Diğer markalara nazaran daha sessiz ve daha yumuşak fakat kullanım süresi olarak da bir lastikten bekleneni fazlasıyla veren bir ürün. Fiyat olarak çok gibi görünse de uzun vade de karşılığını kesinlikle aldığım bir lastik.
8️⃣ Petlas 195/55 R16 87V Imperium PT515
- Asimetrik sırt deseni ile kuru ve ıslak zeminde yüksek performans
- Özel blok düzeni ile düşük yol gürültüsü ve yüksek konfor
- Kuvvetlendirilmiş omuz blokları ile hassas viraj ve direksiyon tepkisi
- Sıfır derece spiral sarım aramid naylon ve ikiz çelik kemer ile yüksek dayanıklılık
- Dört geniş çevresel oluk ve açılı yanal oluklar ile mükemmel su tahliyesi
- Islak ve kuru zeminlerde güçlü fren performansı
Petlas 195/55 R16 87V Imperium PT515 kullanıcı yorumları 💭
👨 Daha önce birçok marka lastik kullanmış biri olarak yazıyorum. Petlas alın diğerlerinden bir fark yok. Bunu aldım 5 bin km uzun yol yaptım canavar gibi. Tereddüt etmeden alın.
👩 Fiyatı ben aldığımda uygundu. O yüzden fiyatına göre bence harika bir tercih yaptım. Tutuş, hızlanma ve frenlemede güzel çalışıyor. Islakta da güvensizlik vermiyor.
9️⃣ Seha 215/55R16 93W ST12 Talas
- Asimetrik sırt deseniyle dengeli yol tutuşu
- Islak zeminde kısa fren mesafesi ve etkin su tahliyesi
- Aşınmaya dayanıklı yapı ile uzun ömür
- Gürültüyü azaltan teknoloji ile sessiz sürüş
- Düşük yuvarlanma direnci ile yakıt tasarrufu
Seha 215/55R16 93W ST12 Talas kullanıcı yorumları 💭
👨 Lastikler beklediğimden de güzel geldi pahalı lastiklerden hiçbir farkı yok tavsiye ederim. Henüz herhangi bir olumsuzluk yaşamadım sürüş sırasında. Açıkçası tonla para vermeye çok da gerek yok.
👩 Tam bir fiyat/performans lastiği. Pahalı lastiklere tonla para vermeye gerek yok yağmur durma performansı c olması yeterlidir. Hamuru da çok sert değil, yumuşağa daha yakın.
🔟 Hankook 225/60 R17 99H Ventus Prime 2
- Islak zeminlerde üstün fren performansı ve yol tutuşu
- Düşük gürültü teknolojisi ile optimize edilmiş konfor
- Artırılmış kilometre ömrü
- Dışbükey oluklar ile güçlü su tahliye performansı
- Suda kızaklama direnci
- Düzensiz aşınmaya dirençli
Hankook 225/60 R17 99H Ventus Prime 2 kullanıcı yorumları 💭
👨 Kia Sportage aracıma 4 adet Hankook Ventus Prime2 yaz-yağmur lastiği aldım ve hemen taktırdım. Konforu ve kalitesini hemen hissediyorsunuz, yakıtta da tasarruf edeceğime eminim, tavsiye ederim.
👩 Hankook zaten tanınmış kendisini kanıtlamış bir firma. Elime hızlıca ulaşan lastiği de beklendiği gibi üst seviye. Ses konusunda ayrıca memnunum. Tavsiye ederim.
En çok satan yaz lastikleri 🔥
- Bridgestone Turanza T005
- Continental Ultracontact
- Continental Premiumcontact 7
- Continental SportContact 7
- Goodyear Eagle Sport 2
- Goodyear EfficientGrip Performance 2
- Lassa Revola
- Michelin Primacy 4+
- Michelin Pilot Sport 5
- Petlas Imperium
- Hankook Ventus Prime 2
Yaz lastiği alırken nelere dikkat edilmeli ❓
- Araca uygun ebat ve model
- Yol tutuşu
- Fren mesafesi
- Islak ve kuru yol performansı
- Yakıt verimliliği
- Gürültü seviyesi
- Aşınma direnci
- Hava koşullarına uygunluk
- Desen tasarımı
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