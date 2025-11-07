Giriş
    BMW F 450 GS: Küçük hacimli macera segmentine iddialı giriş

    BMW uzun süredir beklenen F 450 GS modelini EICMA 2025’te tanıttı. TVS Motor ortaklığında geliştirilen yeni macera motosikleti, 48 hp’lik paralel ikiz motoru ve 178 kg’lık hafif yapısıyla öne çıkıyor.

    BMW F 450 GS tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    BMW, uzun süredir merakla beklenen F 450 GS modelini EICMA 2025 fuarında resmen tanıttı. Markanın bir yıl önce sergilediği prototipin seri üretim versiyonu olan motosiklet, nispeten daha küçük macera (ADV) segmentinde güçlü bir rakip olarak sahneye çıkıyor. Ayrıca A2 ehliyet uyumluluğu nedeniyle de bu segmente yeni bir can suyu olmayı hedefliyor.

    F 450 GS neler sunuyor, özellikleri neler?

    Güncel GS tasarım dilinden izler taşıyan motosiklet, markanın karakteristik “X” şeklindeki gündüz farına sahip LED far tasarımı ve belirgin hatlı gövde yapısıyla dikkat çekiyor. Modelin üretimi, BMW’nin G 310 serisinde de birlikte çalıştığı Hindistan merkezli TVS Motor Company tarafından gerçekleştirilecek.

    F 450 GS’in kalbinde tamamen yeni geliştirilen 420 cc paralel çift silindirli motor yer alıyor. Motor, 8.750 devirde 48 beygir güç ve 6.750 devirde 44 Nm tork üretiyor. Bu değerler, doğrudan rakipleri olan Royal Enfield Himalayan 450 (40 hp, 40.6 Nm) ve CFMoto Ibex 450 (44 hp, 44 Nm) modellerinden daha yüksek. Ayrıca motosikletin 178 kilogramlık boş ağırlığı, rakiplerinin ortalama 195-196 kilogramlık değerlerine göre önemli bir avantaj sağlıyor.

    BMW F 450 GS tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    BMW’nin yeni modeli, hafifliğini boru tipi çelik kafes şasiye borçlu. Bu yapı, markanın son dönemdeki pres ve kaynaklı çelik şasilerinden farklı bir yaklaşım sergiliyor. 1.465 mm’lik dingil mesafesi, önde 19 inç, arkada ise 17 inç jantlarla destekleniyor. 845 mm standart sele yüksekliğiyle gelen modelde ayrıca 830 mm ve 865 mm seçenekler mevcut. 14 litrelik yakıt deposu ise yaklaşık 350 kilometrelik menzil sunuyor.

    BMW’nin bu sınıfta sunduğu en yenilikçi özelliklerden biri, Easy Ride Clutch (ERC) teknolojisi. GS Trophy donanımında standart olarak gelen bu sistem, Honda’nın E-Clutch teknolojisine benzer şekilde debriyaj kolunu manuel kullanma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Ancak fark olarak, BMW’nin sistemi elektronik değil, devir düşüşlerinde otomatik devreden çıkıyor.

    Yeni F 450 GS’te Rain, Road ve Enduro olmak üzere üç sürüş modu bulunuyor. Ayrıca ABS Pro, Dinamik Fren Kontrolü, Dinamik Çekiş Kontrolü ve Motor Freni Tork Kontrolü gibi sürücü destek sistemleri standart donanımda. Donanım listesinde ayrıca tam LED aydınlatma, USB-C şarj girişi ve 6.5 inç TFT ekran da yer alıyor. Ekranda navigasyon, sürüş verileri ve yatış açısı gibi bilgiler görüntülenebiliyor.

    BMW, F 450 GS’i Basic, Exclusive, Sport ve GS Trophy olmak üzere dört farklı donanım paketiyle sunacak. Exclusive paket; elcik korumalar, motor koruması, off-road ayaklıklar, Riding Modes Pro ve Shift Assistant Pro özelliklerini içerirken, Sport versiyon ek olarak spor süspansiyon sunuyor. En üst seviye Trophy paketi ise tüm bu özelliklerin yanı sıra Easy Ride Clutch sistemine sahip olacak.

    Avrupa’da satışların 2026 baharında, ABD’de ise 2027’ye sarkabileceği tahmin ediliyor. İngiltere’de Trophy versiyonunun fiyatı 7.760 sterlinden (yaklaşık 10.100 dolar) başlayacak. Modelin Türkiye’de de satışa çıkması bekleniyor.

    Öte yandan BMW, F 450 GS hamlesi ile hızla büyüyen 500 cc altı macera motosikleti pazarında Honda NX500, Kawasaki KLE 500, KTM 390 Adventure, CFMoto Ibex 450 ve Royal Enfield Himalayan 450 modellere rakip oluyor.

    BMW F 450 GS teknik özellikleri
    Motor Tipi 420 cc, sıvı soğutmalı, paralel çift silindir, 4 zamanlı
    Maksimum Güç 48 hp (35 kW) @ 8.750 rpm
    Maksimum Tork 43 Nm @ 6.750 rpm
    Şanzıman 6 ileri, sol tahrikli zincir sistemi, Shift Assistant Pro opsiyonel
    Debriyaj Sistemi Easy Ride Clutch GS (Trophy'de standart)
    Yakıt Tüketimi 3.8 L / 100 km (EU5+ uyumlu)
    Yakıt Deposu Kapasitesi 14 litre
    Menzil Yaklaşık 350 km+
    Ağırlık 178 kg (sürüşe hazır)
    Şasi Kaynaklı çelik boru kafes yapı
    Ön Süspansiyon KYB 43 mm USD, ayarlanabilir (Sport/Trophy’de çift ayarlı)
    Arka Süspansiyon KYB monoshock, ön yükleme ve geri sekme ayarlı
    Fren Sistemi Önde 310 mm Brembo 4 pistonlu kaliper, arkada 240 mm ByBre
    ABS BMW ABS Pro (viraj destekli)
    Sürüş Modları Rain, Road, Enduro (+Enduro Pro - Exclusive ve üstü)
    Sele Yüksekliği 830 mm (alçak) / 845 mm (standart) / 865 mm (Rallye)
    Jantlar Ön 19 inç, arka 17 inç; döküm alüminyum (telle opsiyonel)
    Tekerlek Ölçüleri Ön: 100/90-19, Arka: 130/80-17
    Aydınlatma Tam LED (X desenli gündüz farı)
    Ekran 6.5 inç TFT, navigasyon, eğim açısı, müzik ve çağrı entegrasyonu
    Elektronik Donanımlar ABS Pro, DTC, DBC, MSR, Riding Modes Pro, ısıtmalı elcikler
    Varyantlar Basic, Exclusive, Sport, GS Trophy
    Kaynakça https://newatlas.com/motorcycles/bmw-f-450-gs/ https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0453560EN/bmw-motorrad-presents-the-bmw-f-450-gs?language=en
