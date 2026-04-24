BYD, Çin’de düzenlenen Pekin Otomobil Fuarı'nda yeni büyük elektrikli SUV modeli Sealion 08’i resmi olarak tanıttı. Tam boy SUV segmentinde konumlanan model, markanın Okyanus serisi içindeki amiral gemisi olarak öne çıkıyor. Sealion 08, küresel pazarlara yönelik stratejinin önemli bir parçası olarak görülüyor.

BYD Sealion 08, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Sealion 08, BYD’nin “Marine Aesthetics” olarak adlandırdığı tasarım dilini taşıyor. Uzun ve ince far yapısı, akıcı gövde çizgileri ve geniş oranlarıyla modern bir SUV görünümü sunuyor. Model; 5.115 mm uzunluğa, 1.999 mm genişliğe ve 1.800 mm yüksekliğe sahip. 3.030 mm aks mesafesiyle geniş bir iç hacim sunan araç, boyut olarak Mercedes-Benz GLS'den yalnızca 92 mm daha kısa.

İç mekânda hem 5 hem de 6 koltuklu yerleşim seçenekleri sunuluyor. Araç, BYD’nin daha önce BYD Tang modelinde de kullandığı en yeni teknolojilerini barındırıyor. Bunlar arasında çift odacıklı havalı süspansiyon sistemi ve arka aks yönlendirme sistemi bulunuyor.

Şarj tarafında Sealion 08, BYD’nin yeni nesil hızlı şarj teknolojisini destekliyor. İkinci nesil Blade batarya sistemi sayesinde araç %10’dan %97’ye yaklaşık 9 dakikada şarj edilebiliyor. Batarya kapasitesi resmi olarak açıklanmasa da 130.5 kWsa LFP paket kullanıldığı yönünde beklentiler bulunuyor.

900 km'ye kadar menzil

Tam Boyutta Gör Performans tarafında model oldukça güçlü bir çift motorlu dört çeker sisteme sahip. Toplam sistem gücü 480 kW (643 hp) seviyesine ulaşıyor. Bu güçle birlikte büyük gövdeli SUV, 0’dan 100 km/s hızlanmasını yaklaşık 5 saniye civarında tamamlıyor. Sealion 08, CLTC standardına göre 900 km’ye kadar menzil sunuyor.

BYD’ye göre bu değer segmentinde lider konumda. Modelin yaklaşık yaklaşık 43.950 dolar seviyesinde fiyatlandırılması bekleniyor.

BYD'den 900 km menzilli dev SUV: Sealion 08

