BYD'den 900 km menzilli dev SUV: Sealion 08

BYD, Çin’de düzenlenen Pekin Otomobil Fuarı'nda yeni büyük elektrikli SUV modeli Sealion 08’i resmi olarak tanıttı. Tam boy SUV segmentinde konumlanan model, markanın Okyanus serisi içindeki amiral gemisi olarak öne çıkıyor. Sealion 08, küresel pazarlara yönelik stratejinin önemli bir parçası olarak görülüyor.
BYD Sealion 08, özellikleriyle neler sunuyor❓
İç mekânda hem 5 hem de 6 koltuklu yerleşim seçenekleri sunuluyor. Araç, BYD’nin daha önce BYD Tang modelinde de kullandığı en yeni teknolojilerini barındırıyor. Bunlar arasında çift odacıklı havalı süspansiyon sistemi ve arka aks yönlendirme sistemi bulunuyor.
Şarj tarafında Sealion 08, BYD’nin yeni nesil hızlı şarj teknolojisini destekliyor. İkinci nesil Blade batarya sistemi sayesinde araç %10’dan %97’ye yaklaşık 9 dakikada şarj edilebiliyor. Batarya kapasitesi resmi olarak açıklanmasa da 130.5 kWsa LFP paket kullanıldığı yönünde beklentiler bulunuyor.
900 km'ye kadar menzil
BYD'ye göre bu değer segmentinde lider konumda. Modelin yaklaşık yaklaşık 43.950 dolar seviyesinde fiyatlandırılması bekleniyor.