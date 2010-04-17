Çinliler iPad'i klonlamaya devam ediyor, işte karşınızda Jumper iPad

Uluslarlarası satışı Mayıs sonuna ertelenen iPad için Çin merkezli üreticilerin klon çalışmaları sürüyor. İşte bu çalışmaların en sonuncusu olan Jumper iPad gün ışığına çıktı. Tasarım özellikleriyle iPhone'un daha büyük ekranlı bir versiyonu gibi görünen yeni klon, Intel Atom platformunu temel alıyor ve bu sayede hem Windows hem de Linux işletim sistemleriyle çalışabiliyor. 1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisinin görev yaptığı tablet bilgisayar, çoklu dokunmatik desteği sunan 10.1-inç büyüklüğünde ekrana sahip.

2GB bellek kapasitesine ve 250GB kapasiteli sabit diske sahip olan iPad klonunda, 1.3MP çözünürlüğünde entegre internet kamerasıyla birlikte işletim sistemi olarak Windowds 7'ye yer verildiğini görüyoruz. Bir iPad klonu olan Jumper iPad, 588 dolar seviyesindeki fiyatıyla kullanıma sunuluyor.