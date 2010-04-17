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Çinliler iPad'i klonlamaya devam ediyor, işte karşınızda Jumper iPad

9 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Uluslarlarası satışı Mayıs sonuna ertelenen iPad için Çin merkezli üreticilerin klon çalışmaları sürüyor. İşte bu çalışmaların en sonuncusu olan Jumper iPad gün ışığına çıktı. Tasarım özellikleriyle iPhone'un daha büyük ekranlı bir versiyonu gibi görünen yeni klon, Intel Atom platformunu temel alıyor ve bu sayede hem Windows hem de Linux işletim sistemleriyle çalışabiliyor. 1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisinin görev yaptığı tablet bilgisayar, çoklu dokunmatik desteği sunan 10.1-inç büyüklüğünde ekrana sahip.

2GB bellek kapasitesine ve 250GB kapasiteli sabit diske sahip olan iPad klonunda, 1.3MP çözünürlüğünde entegre internet kamerasıyla birlikte işletim sistemi olarak Windowds 7'ye yer verildiğini görüyoruz. Bir iPad klonu olan Jumper iPad, 588 dolar seviyesindeki fiyatıyla kullanıma sunuluyor.


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e-rover 9 yıl
bide buna bakın derim:
forum.donanimhaber.com/...
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Yalçın Ç. 9 yıl
Diğer iPhone klonu ürünlerin işletim sistemlerinde uygulama desteği yok fakat bu üründe Windows 7 desteği var yani milyonlarca programla beraber geliyor


Bu özelliklerle windows 7 kullansan ne olur kullanmasan ne olur. Bu ara bir tablet pc satısı patladı gidiyor. Her firma pastadan pay kapma çabasında. Öyle cihazlar çıkacakki özelliklerini anlat anlat bitiremicez. Ama hiçbiri ipad kadar populer olamayacak. İlk satışları ve gelen yorumlarlada çok belli. Tablet pc yeni birşeymiydiki millet bu kadar almak istedi. Tam tersi tablet pclerin yüzüne bakılmıyordu taki apple elini uzatana kadar. Her firma ipadın eksiklerini vurarak ondan daha iyi satış yapacağını pazara gireceğini zannediyor . Ama tek fark insanlar tablet pc istemiyor. İnsanlar ipad istiyor. Saygılar .
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El_domingo 9 yıl
Ne kadarda taklit olsada içindeki bilesenleri orjinal kullanmak zorunda işlemci gibi...bu yuzden fiyatı cok pahallı değil...asıl ipadi ipad yapan durum ekranı ve pil omru bu cihaz bu durumu ne kadar karsılar..??
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mz~ 9 yıl
Bu klon değilde şekil olarak benzer, özellik olarak daha iyi bir alet.
Çinliler işi biliyor.
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Yalçın Ç. 9 yıl
Bence ne kadar özelliklik eklensede ne kadar uğraşılsada apple ipad in gördüğü ilginin 10 da 1 ini göremez. İphone içinde ne taklitler çıktı ama hep aslını yaşattı. Çift kartlı tvli bluetooth lu yuksek cozunurluklu kameralı ama sonuc gene değişmedi. Şahsen ben bu ürünü elime aldığımda ipadin çakması olduğu hissi beni çok rahatsız edicek. Tüketici olarak isterse ağzıyla kuş tutsun o cihaz bu his yüzünden seçimimi bu tarz taklit ürünlerden kullanmam. Burda bir arkadaşa katılıyorum. Başka bir konsept olarak sunulsa daha farklı bir bakış kazanır bence. Apple kalitesi burda ortaya çıkıyor . Hangi pazara el atsa ortalığı kasıp kavuruyor. Geçmişte örnekleri çok. İphone İpad İpod bunlar apple da güzel. Geri kalan taklit hırsızlık ve kalitesizlikten başka birsey değil.
Şimdi kimide diyebilir çok pahalı apple ürünleri insanlar o yüzden çakmalarına yöneliyor. Çakmalarını iki gün ve bir ton sorunla birlikte kullanılacaksa bence hiç gerek yok. Genelde bu tarz taklit ürünlerde özellikle dokunmatik teknolojisinde donanımsal ve yazılımsal destek sıfır. Alıcaksın iki gün sonra elinde kalıcak. Kısaca ucuz mal alıcak kadar zengin değilim sözü özetlemeye yeterli sanırım.
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fatihcanery 9 yıl
bu milleti yok etmek lazım,dünya için büyük tehlike :)
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bilgehankalkan 9 yıl
Klonu aştı bunlar bu eğer o donanımın hakkını veriyorsa iPad'dan daha iyi.
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artenis 9 yıl
Çin Malı Diye Baslıga Yazmayalım, Yorumlardan Sonra Yapıstıralım P.R.C yi, Ondan Sonra Olanları İzleyelim...
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rcelik21 9 yıl
Bu çin malları insan sağlığı açısından ciddi tehlike özellikle çakma telefonlar, almayalım bunlar Ülkeye girmesin
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supermassives 9 yıl
Uzaya da taklit yaparak çıkmışlardır bunlar öle kolay mı çıkmak...
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FoxHound 9 yıl
Hormonlu iPhone gibi olmuş, o ne öyle yaa...
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DH Misafiri 9 yıl
tasarım kelimesi bu cihazda geçerli olamaz heralde. çok kötü!
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darkaura 9 yıl
taklitten ote bence bu ipadden daha fonksiyonel bir cihaz olmus. malzeme ve iscilikde duzgunse cok daha alinabilir bir sey. ipadi taklit edip niye kopya damgasi yiyor. direk ozgun urun olarak sunsunlar piyasaya. herseyi kopyalamaya o kadar alismislarki.
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sendemail 9 yıl
ıyı guzel hoş da, gercek ıpad ten daha iyi bu ...
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haimow 9 yıl
fiyat biraz abartı geldi bana , özellik olarak hakedio olabilir ama yinede bu fiyat bence fazla sonuçta çin malı uyurken patlar matlar sakata gelmielim
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Fashionality 9 yıl

sendemail

ıyı guzel hoş da, gercek ıpad ten daha iyi bu ...



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