Çinliler iPad'i klonlamaya devam ediyor, işte karşınızda Jumper iPad

Uluslarlarası satışı Mayıs sonuna ertelenen iPad için Çin merkezli üreticilerin klon çalışmaları sürüyor. İşte bu çalışmaların en sonuncusu olan Jumper iPad gün ışığına çıktı. Tasarım özellikleriyle iPhone'un daha büyük ekranlı bir versiyonu gibi görünen yeni klon, Intel Atom platformunu temel alıyor ve bu sayede hem Windows hem de Linux işletim sistemleriyle çalışabiliyor. 1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisinin görev yaptığı tablet bilgisayar, çoklu dokunmatik desteği sunan 10.1-inç büyüklüğünde ekrana sahip.
2GB bellek kapasitesine ve 250GB kapasiteli sabit diske sahip olan iPad klonunda, 1.3MP çözünürlüğünde entegre internet kamerasıyla birlikte işletim sistemi olarak Windowds 7'ye yer verildiğini görüyoruz. Bir iPad klonu olan Jumper iPad, 588 dolar seviyesindeki fiyatıyla kullanıma sunuluyor.
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Bu özelliklerle windows 7 kullansan ne olur kullanmasan ne olur. Bu ara bir tablet pc satısı patladı gidiyor. Her firma pastadan pay kapma çabasında. Öyle cihazlar çıkacakki özelliklerini anlat anlat bitiremicez. Ama hiçbiri ipad kadar populer olamayacak. İlk satışları ve gelen yorumlarlada çok belli. Tablet pc yeni birşeymiydiki millet bu kadar almak istedi. Tam tersi tablet pclerin yüzüne bakılmıyordu taki apple elini uzatana kadar. Her firma ipadın eksiklerini vurarak ondan daha iyi satış yapacağını pazara gireceğini zannediyor . Ama tek fark insanlar tablet pc istemiyor. İnsanlar ipad istiyor. Saygılar .
Şimdi kimide diyebilir çok pahalı apple ürünleri insanlar o yüzden çakmalarına yöneliyor. Çakmalarını iki gün ve bir ton sorunla birlikte kullanılacaksa bence hiç gerek yok. Genelde bu tarz taklit ürünlerde özellikle dokunmatik teknolojisinde donanımsal ve yazılımsal destek sıfır. Alıcaksın iki gün sonra elinde kalıcak. Kısaca ucuz mal alıcak kadar zengin değilim sözü özetlemeye yeterli sanırım.