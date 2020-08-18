Colgate yapay zeka destekli diş fırçasını satışa sunuyor

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Diş fırçası sektöründe en önemli gelişme elektrikli fırçalar olarak görülmüştü ancak akıllı teknolojilerin gelişmesi ile birlikte daha büyük potansiyellerin olduğu görüldü. Firmalar bu potansiyeli en iyi şekilde kullanmaya çalışıyor.

Hum By Colgate

Hum By Colgate adıyla geliştirilen yeni akıllı diş fırçası içerisinde jiroskop ile ivme ölçer sensör barındırıyor. Sensörler fırçalama sıklığı, hızı, fırça hareketleri gibi pek çok veriyi toplamaya çalışıyor ve haritalama yapıyor.

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Yapay zeka kısmı ise uygulamada gerçekleşiyor. Toplanan veriler ile birlikte dişin ne kadarlık kısmı tam olarak fırçalandı, ne kadar zaman harcandı, hangi açı ile tutuldu, ne kadar sık fırçalandı gibi istatistikler hazırlanıyor. Fırça bağlı olmasa dahi sonraki bağlantıda bu verileri telefona aktarıyor.

Uygulama 3D modelleme üzerinde kullanıcıya istatistikler sağlıyor ve yanlışları aktarıyor. Sonrasında ise bir rehber hazırlıyor. Hatta uygulama üzerinde animasyon ile ne yapması gerektiğini de anlatıyor.

İncelemelerde Hum By Colgate oldukça başarılı bulunmuş. Diş fırçasının şarjlı versiyonu 70$ iken, pilli versiyonu ise 50$. Satışların Eylül ayında başlayacağı ifade ediliyor.

https://www.engadget.com/colgate-hum-smart-toothbrush-hands-on-120049179.html

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