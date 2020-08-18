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    Colgate yapay zeka destekli diş fırçasını satışa sunuyor

    Hum by Colgate adlı akıllı diş fırçası kullanıcısının fırçalama davranışlarını sürekli gözleyerek modelleme yapıyor ve daha verimli fırçalama için önerilerde bulunuyor.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Colgate yapay zeka destekli diş fırçasını satışa sunuyor
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    Diş fırçası sektöründe en önemli gelişme elektrikli fırçalar olarak görülmüştü ancak akıllı teknolojilerin gelişmesi ile birlikte daha büyük potansiyellerin olduğu görüldü. Firmalar bu potansiyeli en iyi şekilde kullanmaya çalışıyor.

    Hum By Colgate

    Hum By Colgate adıyla geliştirilen yeni akıllı diş fırçası içerisinde jiroskop ile ivme ölçer sensör barındırıyor. Sensörler fırçalama sıklığı, hızı, fırça hareketleri gibi pek çok veriyi toplamaya çalışıyor ve haritalama yapıyor.

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    Yapay zeka kısmı ise uygulamada gerçekleşiyor. Toplanan veriler ile birlikte dişin ne kadarlık kısmı tam olarak fırçalandı, ne kadar zaman harcandı, hangi açı ile tutuldu, ne kadar sık fırçalandı gibi istatistikler hazırlanıyor. Fırça bağlı olmasa dahi sonraki bağlantıda bu verileri telefona aktarıyor.

    Uygulama 3D modelleme üzerinde kullanıcıya istatistikler sağlıyor ve yanlışları aktarıyor. Sonrasında ise bir rehber hazırlıyor. Hatta uygulama üzerinde animasyon ile ne yapması gerektiğini de anlatıyor.

    İncelemelerde Hum By Colgate oldukça başarılı bulunmuş. Diş fırçasının şarjlı versiyonu 70$ iken, pilli versiyonu ise 50$. Satışların Eylül ayında başlayacağı ifade ediliyor.



    https://www.engadget.com/colgate-hum-smart-toothbrush-hands-on-120049179.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    khytr89 (Hakan ) 3 gün
    oral-b de yıllardır olan teknoloji
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    batkent (utku deniz) 3 gün
    döner başlıklılar varken bu ne şimdi?
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    r.yilmaz4545 (rahmi yılmaz) 3 gün
    Dişimizide kendi zekamızla fırçalayalım.
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