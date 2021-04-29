Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Colorful, Founders Edition benzeri RTX 3060 iGame Bilibili E-Sports OC’yi duyurdu

    GPU devi her ne kadar RTX 3060’ın Founders Edition versiyonunu satışa sunmasa da Colorful’un RTX 3060 tabanlı son kartı referans tasarım modeli bir hayli andırıyor.
    29 Nisan 2021, 22:00 (1 sa.)
    247
    11
    5
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Colorful, Founders Edition benzeri RTX 3060 iGame Bilibili E-Sports OC’yi duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    RTX 3060 tanıtımında yayınlanan görseldeki referans tasarım kart kullanıcıların beklentisinin aksine satışa sunulmadı. RTX 3060 yalnızca iş ortaklarının özelleşmiş tasarımları ile karşımıza çıktı.

    Colorful RTX 3060 iGame Bilibili E-Sports OC

    Colorful’un Çinli sosyal medya platformu Bilibili’de düzenlediği çekilşiş için hazırladığı Colorful iGame Bilibili E-Sports OC Nvidia’nın paylaştığı görseldeki karta oldukça benziyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar RTX 30 serisinin Lite Hash Rate versiyonları geliyor

    Görselle benzer şekilde ön yüzünde 1 adet fan yer alan kart RTX 3080’e benzer şekilde arka yüzünde pencere de içeriyor. Colorful kartın diğer fanını ise arka yüze konumlandırmış.

    Colorful, Founders Edition benzeri RTX 3060 iGame Bilibili E-Sports OC’yi duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "RTX 30 serisinin Lite Hash Rate versiyonları geliyor"

    Fabrika çıkışı hız aşırtmalı model 1822 MHz’de görev yaparken TDP de 17 wattlık artışla 187 watt’a yükselmiş. 8-pinlik PCIe güç konnektörü üzerinden beslenen kartın ölçüleri ise 28.8 cm x 11.8 cm olarak paylaşılmış.



    https://videocardz.com/newz/colorful-announces-geforce-rtx-3060-igame-bilibili-edition-which-copies-nvidia-rtx-3080-cooler-design
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Çilek hasadı yapan robotik biçerdöver

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    asko56 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Klayedeki tüm tuşlara basmıs firma
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    brnk (Burak Demirbas) 18 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bilibili çin youtube tarzı sitesi sanırım, taobaodan parça baktığımda oradan video atıyorlardı youtube vs yasak olduğu için. Reklam almışlar isme
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Apple_M1 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Puhahah bilibili ne la tavuk mu çağırıyorsunuz.



    Geh bilibili geh bilibili
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Arisaka 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    + Sende hangi kart var kanka?

    - RTX3060 Bilibili

    + ...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    X x2yk (x y) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bilibili ne la! ;)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    asko56 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Klayedeki tüm tuşlara basmıs firma
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 19 dk. Sony, PlayStation'a özel oyun geliştiren 1. parti stüdyolara ciddi yatırımlar yapacak 49 dk. Google, Android tabanlı deprem algılama sistemini genişletiyor 1 sa. Spotify'ın "Kitaplığın" bölümüne yeni özellikler ve yeni bir tasarım geliyor 1 sa. Altay tankına güç verecek yerli motor ilk kez ateşlendi 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Colorful, Founders Edition benzeri RTX 3060 iGame Bilibili E-Sports OC’yi duyurdu Sonraki FIFA 21'in EA Play'e ve Xbox Game Pass'e ne zaman ekleneceği açıklandı 2 sa. Popüler dizi Dexter'ın yıllar sonra yayınlanacak 9. sezonundan ilk teaser paylaşıldı 2 sa. Steam Altın Hafta indirimleri resmen başladı: İşte dikkat çekenler 2 sa. Galaxy S20 kullanıcıları, üretim hatası nedeniyle Samsung'u mahkemeye verdi 3 sa. Crucial ilk DDR5 RAM’lerini görücüye çıkardı 3 sa. Lisa SU mobil RX 6000 serisinin bu çeyrekte geleceğini doğruladı 4 sa. Google, Android 12'nin sunum tarihini açıkladı 4 sa. ABD Merkez Bankası Başkanı’ndan Dogecoin (DOGE) yorumu 4 sa. Samsung'un gözü LG'nin 5G patentlerinde 5 sa. Alienware Monitörler Itopya'da! 5 sa. Fortnite'ın en çok gelir elde ettiği platform PlayStation 5 sa. Microsoft'tan Steam'e karşı hamle: Oyun satışlarında geliştirici payı %88'e çıkıyor 5 sa. Haftalık Epic Games hediyelerinde bu hafta farklı bir hediye var 5 sa. Pfizer, yıl sonuna kadar COVID-19 haplarını piyasaya süreceğini duyurdu 6 sa. Huawei yeni yıla düşüşle başladı 7 sa. Söylenti: Battlefield 6 önümüzdeki hafta tanıtılacak 7 sa. The Boys'un 3. sezonu çok daha karanlık ve kanlı bir sezon olacak 7 sa. DigitalOcean veri ihlali yaşadığını duyurdu: Müşterilerin ödeme bilgileri sızdırıldı 8 sa. Sokağa çıkma yasağında e-Devlet çalışma izin belgesi nasıl alınır? 8 sa. Facebook’un Bitcoin aldığı iddialarının doğru olmadığı ortaya çıktı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız