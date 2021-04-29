Colorful, Founders Edition benzeri RTX 3060 iGame Bilibili E-Sports OC’yi duyurdu

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RTX 3060 tanıtımında yayınlanan görseldeki referans tasarım kart kullanıcıların beklentisinin aksine satışa sunulmadı. RTX 3060 yalnızca iş ortaklarının özelleşmiş tasarımları ile karşımıza çıktı.

Colorful RTX 3060 iGame Bilibili E-Sports OC

Colorful’un Çinli sosyal medya platformu Bilibili’de düzenlediği çekilşiş için hazırladığı Colorful iGame Bilibili E-Sports OC Nvidia’nın paylaştığı görseldeki karta oldukça benziyor.

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Görselle benzer şekilde ön yüzünde 1 adet fan yer alan kart RTX 3080’e benzer şekilde arka yüzünde pencere de içeriyor. Colorful kartın diğer fanını ise arka yüze konumlandırmış.

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Ayrıca Bkz. "RTX 30 serisinin Lite Hash Rate versiyonları geliyor"

Fabrika çıkışı hız aşırtmalı model 1822 MHz’de görev yaparken TDP de 17 wattlık artışla 187 watt’a yükselmiş. 8-pinlik PCIe güç konnektörü üzerinden beslenen kartın ölçüleri ise 28.8 cm x 11.8 cm olarak paylaşılmış.

https://videocardz.com/newz/colorful-announces-geforce-rtx-3060-igame-bilibili-edition-which-copies-nvidia-rtx-3080-cooler-design

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