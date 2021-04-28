RTX 30 serisinin Lite Hash Rate versiyonları geliyor

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Son gelen haberlerde GPU devinin bir süre önce duyurduğu kripto para kazmaya dirençli kartlarına yer verildi.

Lite Hash Rate GPU'lar yolda

Nvidia’nın iş ortaklarına yaptığı duyuruya göre Ampere ailesi Lite Hash Rate yongalarla güncellenecek. Önümüzdeki ayın ortalarından itibaren iş ortaklarına ulaşacak kripto para kazma limitli yeni yongaların kullanıcılarla buluşması ise haziran ayını bulacak.

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RTX 3060 ile başlayan kripto para kazma kısıtlaması donanımsal düzeyde olduğu açıklanmasına rağmen sürücüyle kalkmıştı. Nvidia bu sefer donanım düzeyinde daha etkili bir kısıt uyguladığını açıkladı. Umarız yeni kısıtlamanın faydasını rahatlayan stoklarda görürüz.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-30-lite-hash-rate-series-to-begin-shipping-mid-may

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