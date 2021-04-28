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    RTX 30 serisinin Lite Hash Rate versiyonları geliyor

    Nvidia’nın kripto para kazmaya yönelik doğuştan kısıtlı olacak kartları yakında geliyor. Modellerin oyuncuları ilgilendiren grafik performansı ise şu ana kadar üretilenlerle aynı olacak.
    28 Nisan 2021, 20:30 (7 sa.)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 30 serisinin Lite Hash Rate versiyonları geliyor
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    Son gelen haberlerde GPU devinin bir süre önce duyurduğu kripto para kazmaya dirençli kartlarına yer verildi.

    Lite Hash Rate GPU'lar yolda

    Nvidia’nın iş ortaklarına yaptığı duyuruya göre Ampere ailesi Lite Hash Rate yongalarla güncellenecek. Önümüzdeki ayın ortalarından itibaren iş ortaklarına ulaşacak kripto para kazma limitli yeni yongaların kullanıcılarla buluşması ise haziran ayını bulacak.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3080 Ti’ın çıkış tarihi netleşiyor"

    RTX 3060 ile başlayan kripto para kazma kısıtlaması donanımsal düzeyde olduğu açıklanmasına rağmen sürücüyle kalkmıştı. Nvidia bu sefer donanım düzeyinde daha etkili bir kısıt uyguladığını açıkladı. Umarız yeni kısıtlamanın faydasını rahatlayan stoklarda görürüz.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-30-lite-hash-rate-series-to-begin-shipping-mid-may
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    m_blue (Hakan KUTLU) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu haber miningcilerin canını sıktı galiba alayınızda geberin
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    sniper23 (Enes Şahinler) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir bakarsın "yanlışlıkla" kaldırılır. Nvidia aslında iki tarafa da oynuyor. Piyasada ekra kartı kıtlığı olmayınca hemen limitleyici kalkar. Çünkü RTX 3060 da böyle olmuştu.

    Ama şunu söylemek lazım, bu limitleme olayı yanlış. Parasını verdikten sonra isteyen render yapar, isteyen mining yapar, isteyen 4K oynar. Yarın bir bakarsın "2K" limitleyici koyup, 2K'da çözünürlükte oynamaya engel koyarlar bunlar. Veya "Render" limiti koyarlar.

    Bu konu da AMD'yi kutlamak gerekli, hiç bir limitleme yapmadılar.
    Bir bakarsın "yanlışlıkla" kaldırılır. Nvidia aslında iki tarafa da oynuyor. Piyasada ekra kartı kıtlığı olmayınca hemen limitleyici kalkar. Çünkü RTX 3060 da b...
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    Yanıtla +5
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Nevfel (T. I.) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amd o sırada rakip kart çıkarır nvidia ise "yanlışlıkla" bir sürücü yayınlayıp kartlarının hash performansını arttırarak bizleri yine şaşırtır.



    Rx 6700 çıktığı anda rtx3060 'ın mining kilidini kaldıran sürücü sızmasınının hata olduğunu sanıyorsanız Nvidia sizi iyi uyutmuş demektir.
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    WarSaw (Savaş T.) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    gene bir driver kaçıverir ondan sonra
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    Reanimate (volkan onkibar) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mining için yüksek heasaplama gücünü düşük güç tüketimiyle sağlıyan kartlar gelmediği sürece yani avantajı olmadığı sürece miningg işiyle uğraşan kimse almaz.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir bakarsın "yanlışlıkla" kaldırılır. Nvidia aslında iki tarafa da oynuyor. Piyasada ekra kartı kıtlığı olmayınca hemen limitleyici kalkar. Çünkü RTX 3060 da böyle olmuştu.

    Ama şunu söylemek lazım, bu limitleme olayı yanlış. Parasını verdikten sonra isteyen render yapar, isteyen mining yapar, isteyen 4K oynar. Yarın bir bakarsın "2K" limitleyici koyup, 2K'da çözünürlükte oynamaya engel koyarlar bunlar. Veya "Render" limiti koyarlar.

    Bu konu da AMD'yi kutlamak gerekli, hiç bir limitleme yapmadılar.
    Yanıtla +5
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    m_blue (Hakan KUTLU) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu haber miningcilerin canını sıktı galiba alayınızda geberin
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) m_blue
    yanlış düşünce , burda taraf olmamız gereken üretimin arttırılması , mining nedir , ne değildir çok irtibatlı değilim ama gün gelir sende yapmak istersen bu donanım kısıtlamalı kartlardan almak ister misin?
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    X xcorp 4 sa. ( Mesaj Silindi ) m_blue
    ekran kartı mı bulamadın ergen gamer.
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    W Wilson Fisk 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    rafta görmek sıkıntı değil ki 10 11 bin liraya satıyorlar 3060'ı.yarı fiyatına satacaklarsa ki sanmam bu sefer de özelliği alınmış karta kim o parayı verir onu geç ucuz olsa bu seferde miningciler az kazandırıyormuş ama ucuz diye ona da çökerlerse hiçbir anlamı yok bu işin.
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    Faithful Blood Day 6 sa. ( Mesaj Silindi ) Wilson Fisk
    20 hashrate kazsa bile onlar için yeter direk çökerler
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    R-10 7 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sı*tın sıvıyorsun Nvidia artık
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