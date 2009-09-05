Compal bu yıl için 100.000 adet Nokia Booklet 3G üretmeyi planlıyor

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Intel ile giriştiği uzun vadeli işbirliği anlşamasının ilk meyvesi olarak netbook pazarı için hazırladığı Booklet 3G isimli yeni bilgisayarını duyuran Nokia, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen açıklamayı yaparak ultra-taşınabilir formdaki Booklet 3G için merakla beklenen detaylı özellik listesini açıklamıştı. Intel Atom platformunu kullanan ve 1.6GHz'de çalışan Atom Z530 işlemcisinden güç alan sistemde, 1280 x 720 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç boyutunda ekran bulunuyor. 1GB bellek, 120GB sabit disk (1.8-inç, 4200 devir/dakika), entegre Intek grafik işlemcisi, 16 hücreli (56.8 Wh) çıkartılabilir pil ve 12 saate varan kullanım süresi gibi detaylara sahip olan Nokia Booklet 3G ayrıca WiFi, 3G ve A-GPS gibi özellikleriyle satılmakta olan pek çok netbook'tan farklı olacağının sinyallerini vermişti.

Son çeyrekte satışa sunulacak Booklet 3G için Nokia'nın yurt dışında 575 Avro'luk satış fiyatını takip edeceği ancak farklı ülke ve coğrafyalar için alternatif fiyatlandırma politikaları ile daha düşük fiyat seçeneklerinin sunulacağı da belirtilirken, firmaya yakın kaynaklar Nokia'nın Booklet 3G için yüksek satış beklentisi içerisinde olduğunu belirtiyor. Zira firmanın hacimli üretim için işbirliği içerisinde olduğu Compal firmasının sene sonuna kadar 100.000 adet Booklet 3G sağlamayı planladığı bildirildi. Nokia'nın pazara girmesine Acer, Asus ve MSI gibi firmaların nasıl yanıt vereceğini ise zaman gösterecek.