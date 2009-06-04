Computex 09: ASUS Standı

ASUS, Computex 09'un en görülesi standlarından birine sahipti. Ekran kartları, dokunmatik ekranlı nettop modelleri ve fazlasını sizler için görüntüledik

ASUS, Computex 09'un en görülesi standlarından birine sahipti. Ekran kartları, dokunmatik ekranlı nettop modelleri ve fazlasını sizler için görüntüledik.