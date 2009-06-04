Computex 09: ASUS Standı

Genel Yayın Yönetmeni
ASUS, Computex 09'un en görülesi standlarından birine sahipti. Ekran kartları, dokunmatik ekranlı nettop modelleri ve fazlasını sizler için görüntüledik
ASUS, Computex 09'un en görülesi standlarından birine sahipti. Ekran kartları, dokunmatik ekranlı nettop modelleri ve fazlasını sizler için görüntüledik.
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Hocam bu P55 lerdeki kondanstör sayısındaki artısın sebebi nedir,hertaraf kaynıyot mübarek.
Tek amaç yüksek oc mi ? Bu eskiden sık yaşadıgımız şişme olaylarını artık yaşamayacagız galiba
Çok kısa olmuş video tek sorun bu
Sen kısa video görmemişin bi buna bak dh rekoru 39 sn erdi abi sapphire standında ekran kartı ve psu tanıtıyo
donanimhaber.com/...
Şaka biryana bu reklamı izlemekle zorunlu bırakılmamalı insanlar.
Yukarıdaki arkadaşa katılıyorum lütfen kaldırın şu reklamı bu kadar sinir bir kadın sesi olamaz. (Parası neyse forumca dayanışma kurup toplarız )
Bu arada yalvarırım yöneticilere; şu Lenovo Reklamını kaldırsınlar. baştaki hatunu parçalamak istiyorum o kadar sıkıldım reklamdan. Aylardır aynı reklam.
Söyleyin kaç paraysa vereyim, reklam koymayın oraya ;'(
haşşinaa baybbiii dontyouu cryyyy
O karttan 1000 adet üretilecek yanlış bilmiyorsam
diğer videoları da beklıyoruz
ekran kartı muhteşemmiş
Teşekkürler.Umarım o olanaklara da sahip olursunuz.Bu arada ALLAH kolaylık versin.Bu arada sizden ricam biraz fazla oluyorum belki ama sapphire standına mümkünse tekrar uğramanız ve oradaki ürünleri daha kapsamlıca tanıtmanız.40 küsür sn gayet kısa geldi bana.
Bu arada asus mars ile 2560X1600 oyun oynamak isterdim doğrusu