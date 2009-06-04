Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Computex 09: ASUS Standı

9 yıl
45,7b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
ASUS, Computex 09'un en görülesi standlarından birine sahipti. Ekran kartları, dokunmatik ekranlı nettop modelleri ve fazlasını sizler için görüntüledik

ASUS, Computex 09'un en görülesi standlarından birine sahipti. Ekran kartları, dokunmatik ekranlı nettop modelleri ve fazlasını sizler için görüntüledik.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mahho88 9 yıl
o ekran kartı neydi öyle? yuh
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chris Brown 9 yıl
Msı da arkadası var mesut hocanın Asus ta tek kalmış kendi tanıttı


Hocam bu P55 lerdeki kondanstör sayısındaki artısın sebebi nedir,hertaraf kaynıyot mübarek.
Tek amaç yüksek oc mi ? Bu eskiden sık yaşadıgımız şişme olaylarını artık yaşamayacagız galiba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seref35 9 yıl
@UzmaN345
Çok kısa olmuş video tek sorun bu
Sen kısa video görmemişin bi buna bak dh rekoru 39 sn erdi abi sapphire standında ekran kartı ve psu tanıtıyo
donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UzmaN345 9 yıl
Çok kısa olmuş video tek sorun bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
venom88 9 yıl
Bençede bu reklam işi abartılmış durumda sayfayı açıyorsunuz her köşeden bişeyler fırlamış halde ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alperen_69 9 yıl
mesut hocam ben thermaltake standını çok merak ediyorum özellikle yeni tanıtacağı element g kasasını yakından inceleyebilirmisiniz acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bobii 9 yıl
Reklamsız bir dünya istiyoruz :)
Şaka biryana bu reklamı izlemekle zorunlu bırakılmamalı insanlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sendemail 9 yıl
cihazlar ,zamazingolar bir yana ,kaç seneden beri takip ediyorum D.H.'yi ,Mesut Çevik gibi bir şeyi düzgün,doyurucu anlatan başka bir editöre rast gelmedim.Tv'de dahil ,adam işini iyi yapıyor...Dikkat buyrun anlatım yaparken hem zamanı ustaca kullanıyor ,hem de "ııı" "eee" gibi sinir bozucu cumle sonları yok...Ne dersiniz sizce DH ileride Discovery channel gibi bir formata ilerliyor mu??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Powermove 9 yıl
Donanimhaber bu işi hakkıyla yapıyor. Güzel çalışma emeğinize sağlık.



Yukarıdaki arkadaşa katılıyorum lütfen kaldırın şu reklamı bu kadar sinir bir kadın sesi olamaz. (Parası neyse forumca dayanışma kurup toplarız
)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GOD32 9 yıl
Asus'tan neden vazgeçemediğimin videosudur!
Bu arada yalvarırım yöneticilere; şu Lenovo Reklamını kaldırsınlar. baştaki hatunu parçalamak istiyorum o kadar sıkıldım reklamdan. Aylardır aynı reklam.
Söyleyin kaç paraysa vereyim, reklam koymayın oraya ;'(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demircibu 9 yıl

Orjinalden alıntı: GOD32

Asus'tan neden vazgeçemediğimin videosudur!

Bu arada yalvarırım yöneticilere; şu Lenovo Reklamını kaldırsınlar. baştaki hatunu parçalamak istiyorum o kadar sıkıldım reklamdan. Aylardır aynı reklam.
Söyleyin kaç paraysa vereyim, reklam koymayın oraya ;'(

haşşinaa baybbiii dontyouu cryyyy
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eneshatipoglu 9 yıl
voltaj kontrolcuyle marsı ızlerken agzımın suları aktı 4890x2den vazcaydım mars alıcam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Porno Graffitti 9 yıl

Orjinalden alıntı: eneshatipoglu

voltaj kontrolcuyle marsı ızlerken agzımın suları aktı 4890x2den vazcaydım mars alıcam


O karttan 1000 adet üretilecek yanlış bilmiyorsam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emrecik54 9 yıl
fx57 İyi Sunuyorsun yalnız Videolarda heyecanlı goruyorum seni biraz daha yavaş ve rahat ol
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fx57 9 yıl
@iscanthere, fuar videolarını çektiğimiz gün sıcağı sıcağına yayımlamak istediğimiz için HD yerine SD çekimi tercih ediyoruz zira Taipei, Tayvan'da stüdyomuzda özel video sistemimiz ve düzeneklerimiz olmadığı için videoların işlem süresinden zaman kazanabilmek ve taze gelişmeleri sizlere sıcağı sıcağına aktarabilmek adına bu tip uluslararası etkinliklerde genellik SD çekim yapıyoruz ama bu tabii ki daha sonraları HD çekim yapmayacağız anlamına da gelmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hasanmustafa06 9 yıl
hocam video için teşekkurler
diğer videoları da beklıyoruz
ekran kartı muhteşemmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iscanthere 9 yıl

Orjinalden alıntı: fx57

@iscanthere, fuar videolarını çektiğimiz gün sıcağı sıcağına yayımlamak istediğimiz için HD yerine SD çekimi tercih ediyoruz zira Taipei, Tayvan'da stüdyomuzda özel video sistemimiz ve düzeneklerimiz olmadığı için videoların işlem süresinden zaman kazanabilmek ve taze gelişmeleri sizlere sıcağı sıcağına aktarabilmek adına bu tip uluslararası etkinliklerde genellik SD çekim yapıyoruz ama bu tabii ki daha sonraları HD çekim yapmayacağız anlamına da gelmiyor.


Teşekkürler.Umarım o olanaklara da sahip olursunuz.Bu arada ALLAH kolaylık versin.Bu arada sizden ricam biraz fazla oluyorum belki ama sapphire standına mümkünse tekrar uğramanız ve oradaki ürünleri daha kapsamlıca tanıtmanız.40 küsür sn gayet kısa geldi bana.

Bu arada asus mars ile 2560X1600 oyun oynamak isterdim doğrusu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,1b izlenme · 2 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
16b izlenme · 2 gün
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
576 izlenme · 10 sa. yeni video
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
2,1b izlenme · 1 gün
02:08
Halo Infinite "Master Chief Geri Dönüyor"
11,5b izlenme · 11 ay
08:31
Samsung X5 Harici SSD | 2300 Yazma - 2800 MB/sn okuma!
17,2b izlenme · 8 ay
07:57
Shadow of the Tomb Raider Video İnceleme
8,1b izlenme · 7 ay
08:03
Marvel's Spider-Man Video İnceleme
10,9b izlenme · 8 ay
02:40
Metro Exodus "4 mevsimi yaşatacak harika atmosfer"
9,2b izlenme · 11 ay
15:01
4K Red Dead Redemption 2 Video İnceleme
10,6b izlenme · 6 ay
17:56
Tayvan'da bir gün: Editörün koşturmacası l vLog
13,1b izlenme · 11 ay
02:25
Gears 5 "Yeni Gears of War umut vadediyor"
10,6b izlenme · 11 ay
02:16
Just Cause 4 "Aksiyonun yeni hali"
11,4b izlenme · 11 ay
04:20
Asus sürpriz yaptı: İşte ROG güç kaynağı
22,6b izlenme · 11 ay
05:09
Sıfır sorun WiFi | ASUS AiMesh inceleme
24b izlenme · 10 ay
08:13
WWE 2K19 Video İnceleme
6,7b izlenme · 7 ay
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,4b izlenme · 1 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim