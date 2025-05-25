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    Yeni Honor Watch 5 Ultra uzun pil ömrü ve güçlü malzemesiyle dikkat çekiyor

    Honor, en yeni akıllı saati Watch 5 Ultra’yı resmi olarak satışa sundu. Titanyum alaşımlı gövdesi, safir camı ve 40 metreye kadar dalış takibiyle öne çıkan cihaz, sağlam yapısıyla farklılaşıyor.

    Honor Watch 5 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Honor, mart ayında tanıtımını gerçekleştirdiği Watch 5 Ultra modelini resmi olarak satışa çıkardı. Şık tasarımı ve dayanıklılığıyla dikkat çeken bu akıllı saat, aynı zamanda gelişmiş sağlık ve spor özellikleriyle de öne çıkıyor.

    Uzay ve havacılık sınıfı titanyum alaşımla üretilen gövdesi, safir cam koruması ve sekizgen çerçevesiyle hem sağlamlık hem de estetik sunuyor. Cihaz, 5ATM ve IP68 sertifikaları sayesinde suya ve toza karşı üst düzey direnç gösteriyor. Özellikle 40 metreye kadar serbest dalış takibi yapabilen özel modu sayesinde su altı aktivitelerinde de güven veriyor.

    1.5 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı 466x466 piksel çözünürlük sunarken, tek şarjla 15 güne kadar pil ömrü vadediyor. Kablosuz hızlı şarj desteğiyle ise sadece 10 dakikada bir günlük kullanım süresi sağlanabiliyor. Uyku takibi için özel saat arayüzleri, sakinleştirici müzikler, sesli not kaydı ve cihaz bulma gibi pratik özellikler de sunuluyor. Watch 5 Ultra, hem Android hem iOS cihazlarla uyumlu çalışıyor.

    Kullanıcılar, siyah veya kahverengi deri kayış seçeneklerinden birini tercih edebiliyor. Şu anda yalnızca deri kayışlı model stokta yer alıyor. Cihazın satış fiyatı 260 dolar olarak belirlenmiş durumda. Ancak 29 Mayıs’a kadar verilen ön siparişlerde bu fiyat 236 dolara düşüyor. Resmi satışlar ise 30 Mayıs’ta başlıyor.

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    gun 1 gün önce

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    Barış Manço 1 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 3 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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