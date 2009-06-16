Computex 2009: Asus HD 4890 Formula modelini sergiledi

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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Asus, Computex 2009 fuarında Formula serisi ekran kartı ailesinin en yeni modellerini de sergiledi. Formula 1 araçlarından esinlenilerek hazırlanan özel tasarım soğutucuları ile öne çıkan serinin en dikkat çekici modellerinden biri de hiç şüphe yok ki EHA4890 Formuala idi. AMD-ATi'nin tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı çözümü olarak öne çıkan Radeon HD 4890 modelinin temel alındığı model, tahmin edilebileceği üzere arttırılmış saat hızlarıyla geliyor.

Hakkında fazla bir açıklama yapılmayan kartın 950MHz GPU saat hızına sahip olduğu ve Asus'un yeni nesil ekran kartlarında kullanmaya başladığı Voltage Tweak özelliği ile frekansın 1GHz+ seviyesine çıkartılabileceği belirtildi. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sunun güç verdiği 1GB GDDR5 bellekli model, Siyah renkli baskılı devresi ile dikkat çekerken, özel soğutucusu sayesinde AMD-ATi'nin referans tasarım Radeon HD 4890 modeline kıyasla daha serin ve sessiz çalıştığı açıklandı.