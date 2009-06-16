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Computex 2009: Asus HD 4890 Formula modelini sergiledi

9 yıl
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22
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2009: Asus HD 4890 Formula modelini sergiledi
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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Asus, Computex 2009 fuarında Formula serisi ekran kartı ailesinin en yeni modellerini de sergiledi. Formula 1 araçlarından esinlenilerek hazırlanan özel tasarım soğutucuları ile öne çıkan serinin en dikkat çekici modellerinden biri de hiç şüphe yok ki EHA4890 Formuala idi. AMD-ATi'nin tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı çözümü olarak öne çıkan Radeon HD 4890 modelinin temel alındığı model, tahmin edilebileceği üzere arttırılmış saat hızlarıyla geliyor.

Hakkında fazla bir açıklama yapılmayan kartın 950MHz GPU saat hızına sahip olduğu ve Asus'un yeni nesil ekran kartlarında kullanmaya başladığı Voltage Tweak özelliği ile frekansın 1GHz+ seviyesine çıkartılabileceği belirtildi. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sunun güç verdiği 1GB GDDR5 bellekli model, Siyah renkli baskılı devresi ile dikkat çekerken, özel soğutucusu sayesinde AMD-ATi'nin referans tasarım Radeon HD 4890 modeline kıyasla daha serin ve sessiz çalıştığı açıklandı.


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Hobo. 9 yıl
Değişik bi stil
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fatihcanery 9 yıl
görüntü güzel :) şu 5xxx serisi çıksa çok merak ediyorum performanslarını
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Chris Brown 9 yıl
Altada 4 tekerlek lazım , bin üstüne gazla ....
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00x men00 9 yıl
MUHTEŞEM BİR GÖRÜNTÜ BEEEE KART SIRF GÖRÜNTÜSÜ İÇİN ALINIR BEEEE43E
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Momo-Oz 9 yıl
iyice saçmaladılar bence :D soğutucuyu değiştirip değiştirip uyutuyolar milleti :D
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KANUNI61 9 yıl
yaw asus başka kuş tanımam kimnederse desin
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jedi_master 9 yıl
Son zamanlarda soğutuculara araba şekli vermek de moda oldu.
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MrPerFormance 9 yıl
her zamanki gibi en yüksek fiyattan piyasada olur.
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marvinous 9 yıl
Boww :) Tasarım cayır cayır :) :) :)
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Eşref_37 9 yıl
ASUS firma olarak görünüme çok önem veriyor buda müşteriyi çekiyor benim bile alasım geldi.
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emreonal69 9 yıl
Kasaya takarken güzelde , kapağı kapatıp kullanmaya başladığında üzerindeki süslemelerin hiçbir anlamı kalmıyor, o yüzden görünümünden ziyade soğutmanın etkili olması önemli.
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Cool Boy 9 yıl
F1 pistinde yarıştırmak lazım bu kartı
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çağrışş 9 yıl
Tasarımlar hep üst üste ortalık fena kızıştı
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