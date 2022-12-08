Google, 2022'nin arama trendlerini açıkladı: İşte Türkiye'de en çok aranan kelimeler

- Aramalar
- İsimler
- Kaybettiklerimiz
- Diziler
- Rüyada...
- Ben Neden...?
- Kim?
- Kombin
- Nasıl Olunur?
- Nasıl?
- Nerede?
- Yakınımda
- Yorumlar
Aramalar
- Dolar/TL
- Bayram tatili kaç gün
- ÖBA
- Bergen
- Kedi
- Ukrayna
- Toki başvuru
- Galatasaray Barcelona
- Asgari ücret
- Ahmet Çalık
İsimler
- Icardi
- Ece Erken
- Şinasi Yüzbaşıoğlu
- Mertens
- Joao Pedro
- Gülşen
- Dele Alli
- Halis Serbest
- Ümit Özdağ
- Maxi Gomez
Kaybettiklerimiz
- Ahmet Çalık
- Cüneyt Arkın
- Fatma Girik
- Billur Kalkavan
- İlhan İrem
- Enes Kara
- Civan Canova
- Kraliçe Elizabeth
- Ayberk Pekcan
- Onur Şener
Diziler
- Yalı Çapkını
- Duy Beni
- Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- Tozlu Yaka
- Erşan Kuneri
- Pera Palas'ta Gece Yarısı
- Mahkum
- Senden Daha Güzel
- Yargı
- Üç Kuruş
Rüyada...
- Rüyada deprem olması
- Rüyada erkek bebek doğurmak
- Rüyada yazın kar yağdığını görmek
- Rüyada teyze kızı görmek
- Rüyada mezarlık görmek ne anlama gelir
- Rüyada görücü gelmesi
- Rüyada su içtiğini görmek
- Rüyada hamile olduğunu görmek ne anlama gelir
- Rüyada altın toplamak
- Rüyada konsere gitmek
Ben Neden...?
- Ben neden sevilmiyorum
- Ben neden bu kadar çirkinim
- Ben neden doğdum
- Ben neden dışlanıyorum
- Ben neden eziğim
- Ben neden ağlıyorum
- Ben neden böyleyim
- Ben neden yalnızım
- Ben neden yaşıyorum
- Ben neden evde kaldım
Kim?
- Elenen isim Survivor kim elendi
- Masterchef kim elendi Masterchef Türkiye
- Maske Kimsin Sen Aslan kim
- İlk küfürü kim buldu
- Doya Doya Moda kim elendi
- Sürgün Adasına kim gitti
- Darülaceze kim kurdu
- Mehmet Dinçerler kim
- Nida Büyükbayraktar kim
- Telefonu kim icat etmiştir
Kombin
- Kar kombini
- Bayram kombini
- Sek erkek kombini
- Piknik kombini
- İlk buluşma kombini
- Konser kombini
- Aile kombini pijama takımı
- Kardeş kombini
- Diana kombini
- At binme kombini
Nasıl Olunur?
- Özel Güvenlik nasıl olunur
- Gassal nasıl olunur
- Rüzgar Türbini Servis Teknisyeni nasıl olunur
- Büyükelçi nasıl olunur
- Vatman nasıl olunur
- Kadın asker nasıl olunur
- Bilim insanı nasıl olunur
- Fizyoterapist nasıl olunur
- Beden Eğitimi Öğretmeni nasıl olunur
- Oyuncu nasıl olunur
Nasıl?
- İncir nasıl oluşur
- Yarın hava nasıl olacak
- Bergen nasıl öldü
- Enes Kara nasıl öldü
- Onur Belgesi nasıl alınır
- TOKİ başvurusu nasıl yapılır
- Güneş tutulması nasıl olur
- NFT nasıl yapılır
- Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır
- Metaverse arsa nasıl alınır
Nerede?
- Faroe Adaları nerede
- Andropoz nerede çekildi
- Çernobil nerede
- Sakarya Meydan Muharebesi nerede oldu
- Elhamra Sarayı nerede
- Çanakkale Köprüsü nerede
- Ukrayna nerede
- Düden Şelalesi nerede
- Semerkand nerede
- Pera Palas nerede
Yakınımda
- Yakınımda nöbetçi eczane
- Yakınımda elektrikçi
- Yakınımda otel
- Yakınımda yemek
- Yakınımda taksi durağı
- Yakınımda kuaför
- Yakınımda noter
- Yakınımda kargo
- Yakınımda market
- Yakınımda atm
2022'de dünya genelinde en çok arananlar:
- Wordle
- India vs England
- Ukraine
- Queen Elizabeth
- Ind vs SA
- World Cup
- India vs West Indies
- iPhone 14
- Jeffrey Dahmer
- Indian Premier League
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım