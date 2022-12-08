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    Google, 2022'nin arama trendlerini açıkladı: İşte Türkiye'de en çok aranan kelimeler

    Arama devi Google geride bırakmaya hazırlandığımız 2022 yılının arama trendlerini açıkladı. İşte Türkiye'nin 2022 yılında yaptığı en popüler aramaların geniş listesi.
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    Google açıkladı: 2022''de Türkiye'de en çok aranan kelimeler Tam Boyutta Gör
    Google bu yıl dünya genelinde yapılan en popüler arama sorgularını açıkladı. Şirket küresel çapta yapılan aramaların listesini yayınladığı gibi aynı zamanda ülkelere özel verileri de paylaştı. İşte geride bırakmaya hazırlandığımız 2022 yılında Türkiye'nin en çok aradığı kelimeler:

    Aramalar

    1. Dolar/TL
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    4. Bergen
    5. Kedi
    6. Ukrayna
    7. Toki başvuru
    8. Galatasaray Barcelona
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    10. Ahmet Çalık

    İsimler

    1. Icardi
    2. Ece Erken
    3. Şinasi Yüzbaşıoğlu
    4. Mertens
    5. Joao Pedro
    6. Gülşen
    7. Dele Alli
    8. Halis Serbest
    9. Ümit Özdağ
    10. Maxi Gomez

    Kaybettiklerimiz

    1. Ahmet Çalık
    2. Cüneyt Arkın
    3. Fatma Girik
    4. Billur Kalkavan
    5. İlhan İrem
    6. Enes Kara
    7. Civan Canova
    8. Kraliçe Elizabeth
    9. Ayberk Pekcan
    10. Onur Şener

    Diziler

    1. Yalı Çapkını
    2. Duy Beni
    3. Gelsin Hayat Bildiği Gibi
    4. Tozlu Yaka
    5. Erşan Kuneri
    6. Pera Palas'ta Gece Yarısı
    7. Mahkum
    8. Senden Daha Güzel
    9. Yargı
    10. Üç Kuruş

    Rüyada...

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    10. Rüyada konsere gitmek

    Ben Neden...?

    1. Ben neden sevilmiyorum
    2. Ben neden bu kadar çirkinim
    3. Ben neden doğdum
    4. Ben neden dışlanıyorum
    5. Ben neden eziğim
    6. Ben neden ağlıyorum
    7. Ben neden böyleyim
    8. Ben neden yalnızım
    9. Ben neden yaşıyorum
    10. Ben neden evde kaldım

    Kim?

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    10. Telefonu kim icat etmiştir

    Kombin

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    8. Kardeş kombini
    9. Diana kombini
    10. At binme kombini

    Nasıl Olunur?

    1. Özel Güvenlik nasıl olunur
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    3. Rüzgar Türbini Servis Teknisyeni nasıl olunur
    4. Büyükelçi nasıl olunur
    5. Vatman nasıl olunur
    6. Kadın asker nasıl olunur
    7. Bilim insanı nasıl olunur
    8. Fizyoterapist nasıl olunur
    9. Beden Eğitimi Öğretmeni nasıl olunur
    10. Oyuncu nasıl olunur

    Nasıl?

    1. İncir nasıl oluşur
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    4. Enes Kara nasıl öldü
    5. Onur Belgesi nasıl alınır
    6. TOKİ başvurusu nasıl yapılır
    7. Güneş tutulması nasıl olur
    8. NFT nasıl yapılır
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    10. Metaverse arsa nasıl alınır

    Nerede?

    1. Faroe Adaları nerede
    2. Andropoz nerede çekildi
    3. Çernobil nerede
    4. Sakarya Meydan Muharebesi nerede oldu
    5. Elhamra Sarayı nerede
    6. Çanakkale Köprüsü nerede
    7. Ukrayna nerede
    8. Düden Şelalesi nerede
    9. Semerkand nerede
    10. Pera Palas nerede

    Yakınımda

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    2022'de dünya genelinde en çok arananlar:

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    7. India vs West Indies
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    9. Jeffrey Dahmer
    10. Indian Premier League
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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 2 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 2 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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