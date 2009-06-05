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Computex 2009: Asus Matrix serisi GeForce GTX 285 modelini gösterdi

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2009: Asus Matrix serisi GeForce GTX 285 modelini gösterdi
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Tayvan merkezli lider donanım üreticilerinden Asus, Computex 2009 fuarında ürün gamının en yeni modellerini katılımcıların beğenisine sunuyor. Pek çok yeni ürüne sahip olan firmanın standında gösterilen dikkat çekici modellerden birisi de ROG Matrix serisi altında hazırlanan özel tasarım GeForce GTX 285. Nvidia'nın tek grafik işlemcili en hızlı grafik çözümünü temel alan ekran kartı, soğutucu ve Asus tarafından geliştirilen bazı ek fonksiyonları ile öne çıkmayı başarıyor.

Çift slot soğutmaya sahip olan ROG Matrix serisi GeForce GTX 285 modelinin altı çizilen özelliklerinin başında iTracker 2 adı verilen ince ayar yazılımıyla geliyor olması gösterilmekte. Bu özel yazılım sayesinde kullanıcıların kartın anlık durumunu takip edebildiği, saat hızlarını ve gerilim seviyesini değiştirebildikleri ve hatta hem BIOS güncellemesi yapabildikleri hem de bellek saat hızına ek olarak bellek zamanlamalarını da değiştirebilecekleri ifade edilmekte.

Isı dağıtım alanı %46.5 oranında arttırılan ve PWM kontrollü fan ile desteklenen özel soğutucusu ile Asus ROG Matrix GTX 285'in standart modele kıyasla daha serin çalıştığı belirtilmekte.

Asus'un yüksek performans meraklıları için hazırladığı ROG Matrix serisi yeni GTX 285 modelinin fiyatı ve kullanıma sunulacağı tari hakkında henüz herhangi bir bilgii bulunmamakta.

Computex 2009: Asus Matrix serisi GeForce GTX 285 modelini gösterdi
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sinanx 9 yıl
asus bu compexte resmen coştuuu
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lTriviuml 9 yıl
Asus iyi işler yapsada fiyat konusunda abartıyor.
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bordoomavii 9 yıl
bu ne ya referans soğutuculu matrix mi olurmuş hiç yakışmadı matrix serisine. nerde o 9600gt matrix ler
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psychemy 9 yıl
haberin başlığına, ayrıntısına bakmasam ati tabanlı bi kart sanırdım herhal...
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Cool Boy 9 yıl

Orjinalden alıntı: barbarosh

haberin başlığına, ayrıntısına bakmasam ati tabanlı bi kart sanırdım herhal...


Gerçekten ati tasarımı gibi olmuş
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çağrışş 9 yıl
Çok estetik duruyor,performansıda zaten süper olurda. Fiyatı ne alemde olur onu kimse bilemez
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` quaD. 9 yıl
Güzel Duruyor..Ama Fiyatı Pahalı Olacaktır Kesinlikle..
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