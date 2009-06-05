Computex 2009: Asus Matrix serisi GeForce GTX 285 modelini gösterdi

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Tayvan merkezli lider donanım üreticilerinden Asus, Computex 2009 fuarında ürün gamının en yeni modellerini katılımcıların beğenisine sunuyor. Pek çok yeni ürüne sahip olan firmanın standında gösterilen dikkat çekici modellerden birisi de ROG Matrix serisi altında hazırlanan özel tasarım GeForce GTX 285. Nvidia'nın tek grafik işlemcili en hızlı grafik çözümünü temel alan ekran kartı, soğutucu ve Asus tarafından geliştirilen bazı ek fonksiyonları ile öne çıkmayı başarıyor.

Çift slot soğutmaya sahip olan ROG Matrix serisi GeForce GTX 285 modelinin altı çizilen özelliklerinin başında iTracker 2 adı verilen ince ayar yazılımıyla geliyor olması gösterilmekte. Bu özel yazılım sayesinde kullanıcıların kartın anlık durumunu takip edebildiği, saat hızlarını ve gerilim seviyesini değiştirebildikleri ve hatta hem BIOS güncellemesi yapabildikleri hem de bellek saat hızına ek olarak bellek zamanlamalarını da değiştirebilecekleri ifade edilmekte.

Isı dağıtım alanı %46.5 oranında arttırılan ve PWM kontrollü fan ile desteklenen özel soğutucusu ile Asus ROG Matrix GTX 285'in standart modele kıyasla daha serin çalıştığı belirtilmekte.

Asus'un yüksek performans meraklıları için hazırladığı ROG Matrix serisi yeni GTX 285 modelinin fiyatı ve kullanıma sunulacağı tari hakkında henüz herhangi bir bilgii bulunmamakta.

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