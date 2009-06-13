Computex 2009: Supermicro'dan Nvidia Tesla tabanlı sunucular

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Sunucu pazarının önde gelen oyuncularundan Supermicro, Nvidia ile iş birliğine giderek hazırladığı, yeni seri 1U sunucularını duyurdu. Nvidia'nın yüksek işlem gücü gerektiren uygulamalar için geliştirdiği Tesla serisi grafik işlem birimleriyle donatılan yeni sunucuların, dört çeikirdekli işlemci ile donatılan geleneksel 1U sunuculara kıyasla 12 kata varan oranda daha yüksek performans sunduğu belirtiliyor.

Supermicro'nun SuperServer 6016T blade sunularını, müşterilerin bütçe veya ihtiyaçları doğrultusunda iki adet çift veya dört çekirdekli Intel Xeon 5500 işlemcisi ile donatabilecekleri, 48GB'a kadar DDR3 bellek kullanabilecekleri ve iki adet Tesla M1060 veya C1060 ile güçlendirecebilecekleri belirtiliyor. Computex 2009 fuarında tanıtılan Supermicro SuperServer 6016T sunucularının fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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