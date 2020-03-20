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    Donanım Haber ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Computex 2020 ertelenebilir

    Bilgisayar dünyasının merakla beklediği Computex fuarı bu yıl planlanandan ileri bir tarihte gerçekleşebilir.
    12 sa.
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    Donanım Haber
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Computex 2020 ertelenebilir
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    Dünya çapında spor etkinliklerinin, oyun konferanslarının ve bir çok teknoloji etkinliğinin ertelendiği şu dönemde gözler Computex 2020’nin üzerinde. Etkinliğin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu.

    Seyahat engeli

    Tayvan’ın ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zellanda ve Avrupa’dan seyahatleri kısıtlaması Computex 2020’nin ertelenmesi kararı ihtimalini güçlendiriyor. Zira etkinlik dünya çapında bir çok firmadan çok sayıda çalışanın katılımıyla gerçekleşiyor.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft DirectX 12 Ultimate’ı duyurdu: Işın izleme yaygınlaşıyor"

    Daha önce SARS’ın hakim olduğu 2003 yılında ertelenen Computex 2003 Eylül ayında gerçekleşmişti. Yine benzeri bir tarih üzerinde duruluyor. Bununla birlikte erteleme olması durumunda özellikle de bilgisayar donanımı dünyasında beklenen bir çok yeni bileşenin duyurulması ve yeni bilgisayarlarda yerlerini alması da gecikecektir. Geçtiğimiz şubat ayında organizatörlerin Computex 2020’nin tarihi konusundaki emin olmasından bu yana geldiğimiz nokta üzücü.



    https://www.overclock3d.net/news/misc_hardware/computex_2020_likely_to_be_cancelled_as_taiwan_closes_its_borders_to_foreigners/1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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