Nvidia, ABD’ye yüzde 25 pay vererek Çin’e H200 AI çipleri satabilecek

ABD yönetimi, yapay zeka rekabetinin merkezindeki yarı iletken pazarıyla ilgili kritik bir adım attı. Başkan Donald Trump, Nvidia’nın H200 yapay zeka hızlandırıcılarını Çin’de yalnızca “onaylı müşterilere” satmasına izin verileceğini ancak bunun karşılığında ABD hazinesinin satış gelirlerinin yüzde 25’ini alacağını açıkladı. Trump, bu şartlı ihracat modeline Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in “olumlu yanıt verdiğini” belirtti.
ABD’li üreticilere yeşil ışık
Kararın ardından ABD Ticaret Bakanlığı sürecin teknik ayrıntılarını netleştirmeye başladı. Trump, aynı yaklaşımın AMD, Intel ve diğer büyük ABD’li yarı iletken üreticilerine de uygulanacağını duyurdu. Bu adımın Amerikan istihdamını güçlendireceği, yerli üretimi teşvik edeceği ve vergi gelirlerini artıracağı vurgulandı.
Nvidia ve AMD, bundan önceki dönemde Çin’e yönelik çip satışlarında gelirlerinin yüzde 15’ini ABD hükümetiyle paylaşmayı kabul etmişti. Ancak Çin’in, Nvidia’nın ülkeye özel olarak tasarladığı H20 AI çipinin kullanımına yönelik şirketleri uyardığı haberleri ilişkilerde tansiyonu yükseltmişti. H200 modeli, H20’den daha yüksek bir sınıfa ait olsa da Nvidia’nın en üst seviye ürünü konumunda değil.
Nvidia, CNBC’ye yaptığı açıklamada “Başkan Trump'ın, Amerika'nın çip endüstrisinin yüksek ücretli işleri ve üretimi desteklemek için rekabet etmesine izin verme kararını alkışlıyoruz. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan ticari müşterilere H200'ü sunmak, Amerika için harika olan düşünceli bir denge sağlıyor” dedi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
ileri casusluk ekipmanı...