Cooler Master 95 Watt'lık evrensel dizüstü bilgisayar adaptörünü satışa sunuyor

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Cooler Master geride bıraktığımız Computex 2009 fuarında Tasarım ve Yenilikçilik ödülü alan SNA 95 kod adlı yeni dizüstü bilgisayar adaptörü satışa sunuyor. Firma tarafından dünyanın en küçük 95 Watt kapasiteli adaptörü olarak tanımlanan SNA 95, 75 x 17 x 145 mm boyutlarında. Toza karşı korumalı olan ve H biçimli kablo yönetimiyle dikkat çeken evrensel adaptörün 9 farklı bağlantı konnektörü ile piyasadaki dizüstü bilgisayarların çok büyük bir kısmı ile uyumlu olacağı belirtiliyor.

%90'a varan verimlilik değeri sunabilen ayrıca yüksek voltaj ve yüksek akım gibi durumlara karşı korumalı olan 95 Watt'lık evrensel adaptör, 69.99$'lık fiyatla satışa sunuluyor.

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