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Cooler Master 95 Watt'lık evrensel dizüstü bilgisayar adaptörünü satışa sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master 95 Watt'lık evrensel dizüstü bilgisayar adaptörünü satışa sunuyor
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Cooler Master geride bıraktığımız Computex 2009 fuarında Tasarım ve Yenilikçilik ödülü alan SNA 95 kod adlı yeni dizüstü bilgisayar adaptörü satışa sunuyor. Firma tarafından dünyanın en küçük 95 Watt kapasiteli adaptörü olarak tanımlanan SNA 95, 75 x 17 x 145 mm boyutlarında. Toza karşı korumalı olan ve H biçimli kablo yönetimiyle dikkat çeken evrensel adaptörün 9 farklı bağlantı konnektörü ile piyasadaki dizüstü bilgisayarların çok büyük bir kısmı ile uyumlu olacağı belirtiliyor.

%90'a varan verimlilik değeri sunabilen ayrıca yüksek voltaj ve yüksek akım gibi durumlara karşı korumalı olan 95 Watt'lık evrensel adaptör, 69.99$'lık fiyatla satışa sunuluyor.

Cooler Master 95 Watt'lık evrensel dizüstü bilgisayar adaptörünü satışa sunuyor
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OverClocK1ng 10 yıl
Valla iyi. Eşşek gibi kocaman adaptörler taşıyacağıma kablo yönetimli bişey taşırım daha iyi. Güzel yapmışlar.
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artenis 10 yıl
Normal bi adaptor 30-35 dolar cokda tuzlu degıl !
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sertacaygun 10 yıl
Harika bir ürün. Şirketlerin toplantı odalarına bunlardan şart mutlaka.
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wolleskaan 10 yıl
Gercekten guzel birşeymiş toplantı odalarında, unıversıte kutuphanelerınde, cafelerde fılan bulundurulsa harıka olur.
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Tolgá 10 yıl
harika bir ürün bence
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RaptorFX 10 yıl
Fiyat tuzlu her zamankı gibi...
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