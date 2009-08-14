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Cooler Master iddialı kasa modellerinden CM Storm Sniper'ı güncelledi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master iddialı kasa modellerinden CM Storm Sniper'ı güncelledi
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Cooler Master oyuncular için hazırladığı CM Strom serisi kasa modellerinden Sniper için güncellenmiş yeni bir versiyonunu kullanıma sunuyor. Genel özellikleri itibariyle satılmakta olan mevcut model ile oldukça benzer olan güncellenmiş versiyonda iki önemli değişiklik üzerinde duruluyor ki bunlar; kasa içi tasarımın tamamen Siyahlaştırılması ve yan panelde 200mm'lik fana yer verilmesi olarak gösteriliyor.

566.6 x 254.6 x 551 mm boyutlarında ve yaklaşık 10.5 kg ağırlığında olan güncellenmiş Sniper, 5 adet 5.25-inç sürücsüne ev sahipliği yapabiliyor. Üst kısmıne yerleştirilen I/O panelinde harici donanımların daha hızlı bağlanması ve daha rahat kullanılması için iki adet ses, bir adet FireWire, bir adet eSATA ve dört adet USB portuna sahip olan yeni Sniper, kasa içi soğutma sistemiyle de dikkat çekiyor.

Biri önde diğer ise kasanın üst kısmında olmak üzere iki adet 200mm (yan panel için olanı dahil değil) ve arka kısma konumlandırılan 120mm'lik fan ile donatılan güncellenmiş Sniper modelinde su soğuma sistemleriyle kullanım için iki adet boru kanalı da bulunuyor. Yan paneli delikli tasarıma sahip güncellenmiş Sniper'ın ayrıca AMD Dragon isimli, yan penceresi Kırmızı LED'li özel bir versiyonu da bulunuyor.

Cooler Master cephesinden gelen bilgilere göre güncellenmiş Sniper (Sniper v1.1) modelini 28 Ağustos'tan itibaren Caseking.de adresinden 149.90 Avro (penceresiz), 159.90 Avro (pencereli) ve 169.90 Avro (AMD Dragon Edition) olarak belirlenen satış fiyatları üzerinden kullanıma sunulacak.

Cooler Master iddialı kasa modellerinden CM Storm Sniper'ı güncelledi
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Cooler Master iddialı kasa modellerinden CM Storm Sniper'ı güncelledi
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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
Hayalini kurduğum bu kasa serisi Akortek ile Türkiye gelmiş benim gibi meraklılarına duyurulur
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leonadies 10 yıl
cosmos s i tek geçerim...
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MegaWolt38 10 yıl
Bence ayaklar psu havayı rahat alsın diye olmuş ama biraz daha şekilli yapılabilirmiş.
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p1azma 10 yıl
ayakları çok kaba olmuş
ve bu fiyata
HAF 932 bundan daha iyi bir seçim olur...
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BARKU 10 yıl
v1 çıkalı daha kaç gün oldu ki hemen v2 geldi. İçini siyaha boyayıp üstüne fiyat ekleyip kasa satmakta bu aralar pek moda oldu. Ayakları tuhaf duruyor
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Godolphin 10 yıl
Cosmos s abi başka kasa tanımam.
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XenonMan58 10 yıl
arkadaşlar bana acil 300 tl ye şöyle iyi psu lu bir kasa önerin size zahmet aklımda var ama daha takipcisi olan vardır eminim önerilerinizi bekliyorum param hazır gidip alacam sadece teşekkürler...
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Master_Evil 10 yıl

XenonMan58

arkadaşlar bana acil 300 tl ye şöyle iyi psu lu bir kasa önerin size zahmet aklımda var ama daha takipcisi olan vardır eminim önerilerinizi bekliyorum param hazır gidip alacam sadece teşekkürler...

rc-690 700watt nvidia edition al

kasaya gelnce ayaklar bana mariodaki karıncaları anımsattı
bide yan tarafa pencere konulsaymış daha iyi olurmuş
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cengiz_vga 10 yıl
bu kasa biraz daha güzel olmuş.diğeri yan duruşu nedeniyle pek göze hitap etmiyordu
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
ayaklar çok dandik
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ermanunal01 10 yıl
ayaklar biraz bozmuş işi
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RapscallioN 10 yıl
valla kasalarında CM 690 tuttuktan sonra hep benzer soğutma sistemleri kurmaya başladı ve bence gayet iyi bir model ortaya çıkmış gene,çok güzel gözüküyor ama bu fiyat HAF 932 ile karşılaştırınca biraz fazla gibi geldi...
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toz-koparan 10 yıl
soğutması çok iyi olmalı..
ancak o hacimli fanlar sessiz olurmu belirsiz...
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