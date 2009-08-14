Cooler Master iddialı kasa modellerinden CM Storm Sniper'ı güncelledi

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Cooler Master oyuncular için hazırladığı CM Strom serisi kasa modellerinden Sniper için güncellenmiş yeni bir versiyonunu kullanıma sunuyor. Genel özellikleri itibariyle satılmakta olan mevcut model ile oldukça benzer olan güncellenmiş versiyonda iki önemli değişiklik üzerinde duruluyor ki bunlar; kasa içi tasarımın tamamen Siyahlaştırılması ve yan panelde 200mm'lik fana yer verilmesi olarak gösteriliyor.

566.6 x 254.6 x 551 mm boyutlarında ve yaklaşık 10.5 kg ağırlığında olan güncellenmiş Sniper, 5 adet 5.25-inç sürücsüne ev sahipliği yapabiliyor. Üst kısmıne yerleştirilen I/O panelinde harici donanımların daha hızlı bağlanması ve daha rahat kullanılması için iki adet ses, bir adet FireWire, bir adet eSATA ve dört adet USB portuna sahip olan yeni Sniper, kasa içi soğutma sistemiyle de dikkat çekiyor.

Biri önde diğer ise kasanın üst kısmında olmak üzere iki adet 200mm (yan panel için olanı dahil değil) ve arka kısma konumlandırılan 120mm'lik fan ile donatılan güncellenmiş Sniper modelinde su soğuma sistemleriyle kullanım için iki adet boru kanalı da bulunuyor. Yan paneli delikli tasarıma sahip güncellenmiş Sniper'ın ayrıca AMD Dragon isimli, yan penceresi Kırmızı LED'li özel bir versiyonu da bulunuyor.

Cooler Master cephesinden gelen bilgilere göre güncellenmiş Sniper (Sniper v1.1) modelini 28 Ağustos'tan itibaren Caseking.de adresinden 149.90 Avro (penceresiz), 159.90 Avro (pencereli) ve 169.90 Avro (AMD Dragon Edition) olarak belirlenen satış fiyatları üzerinden kullanıma sunulacak.

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