Cooler Master, Nvidia temalı yeni kasa modeli CM 690 II Advanced Edition'ı duyurdu

Cooler Master, Nvidia temalı yeni kasa modellerini duyurmaya devam ediyor. HAF X modelinin Nvidia özel versiyonundan sonra firma, CM 690 II Advanced Edition modelinin Nvidia versiyonunu tanıttı. Mid-tower segmentinde yer alan ve Nvidia logosu ile birlikte artık firma ile özdeşleşmiş yeşil çizgilere sahip olan kasa, 214.5 x 511.8 x 528.8 mm boyutlarında ve 9.19 Kg ağırlığında. Üzerinde dört adet 5.25-inç sürücü slotu bulunan yeni kasa, dahili donanımların alet kullanmanda hızlı bir şekilde kurulmasına olanak tanıyor.

Üst kısma yerleştirilen giriş-çıkış panelinde eSATA, iki adet ses ve iki adet USB 2.0 portu ile birlikte harici SATA istasyonuna yer verilen CM 690 II Advaced Edition, 1.8-inç ve 2.5-inç boyutundaki HDD ve SSD'lerin kullanımı için uyumluluk adaptörüne de sahip. Diğer pek çok oyuncu kasasında olduğu gibi güç kaynağının alt kısma konumlandırıldığı yeni kasa modelinde, su soğutma sistemler için iki adet hortum deliğine ek olarak kasa içi soğutma için önde ve üstte 140mm, arkada ise 120mm olmak üzere üç adet fan kullanılıyor.

Cooler Master'ın Nvidia tutkunları için hazırladığı yeni kasa modeli CM 690 II Advanced Edition modelinin, 110 Avro civarı bir fiyatlandırma ile yurt dışında satışa çıkması bekleniyor.