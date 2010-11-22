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Cooler Master, Nvidia temalı yeni kasa modeli CM 690 II Advanced Edition'ı duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
29,1b
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Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master, Nvidia temalı yeni kasa modellerini duyurmaya devam ediyor. HAF X modelinin Nvidia özel versiyonundan sonra firma, CM 690 II Advanced Edition modelinin Nvidia versiyonunu tanıttı. Mid-tower segmentinde yer alan ve Nvidia logosu ile birlikte artık firma ile özdeşleşmiş yeşil çizgilere sahip olan kasa, 214.5 x 511.8 x 528.8 mm boyutlarında ve 9.19 Kg ağırlığında. Üzerinde dört adet 5.25-inç sürücü slotu bulunan yeni kasa, dahili donanımların alet kullanmanda hızlı bir şekilde kurulmasına olanak tanıyor.

Üst kısma yerleştirilen giriş-çıkış panelinde eSATA, iki adet ses ve iki adet USB 2.0 portu ile birlikte harici SATA istasyonuna yer verilen CM 690 II Advaced Edition, 1.8-inç ve 2.5-inç boyutundaki HDD ve SSD'lerin kullanımı için uyumluluk adaptörüne de sahip. Diğer pek çok oyuncu kasasında olduğu gibi güç kaynağının alt kısma konumlandırıldığı yeni kasa modelinde, su soğutma sistemler için iki adet hortum deliğine ek olarak kasa içi soğutma için önde ve üstte 140mm, arkada ise 120mm olmak üzere üç adet fan kullanılıyor.

Cooler Master'ın Nvidia tutkunları için hazırladığı yeni kasa modeli CM 690 II Advanced Edition modelinin, 110 Avro civarı bir fiyatlandırma ile yurt dışında satışa çıkması bekleniyor.


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ozkan_tpc 9 yıl
sade ve tatlı olmuş
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ceycey11 9 yıl
Allahtan haf x 'e benzememiş bu olmuş sayılır.
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QrZyOsSyTR 9 yıl
Tasarımı beğendim, en azından öncekine göre çok daha iyi olmuş.. :)
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gunescan 9 yıl
Offf HAF X için olan nvidia tasarımından sonra ilaç gibi geldi :) o çok kötüydü ya... Bu şahane olmuş. Düşünebilirim almayı..
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Guest-19232E7C9 9 yıl
Kasa güzel olmuş,abartısız bir sade tasarım.
Bende ki kasa aynısı ve sadece siyah.
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BraVe_06 9 yıl
Ekran kartları enerji olmadan da çalışabiliyor galiba. Enerji kablolarını takmamışlar... Bu arada kasayı yan camlar dışında o kadar da özel bulamadım. Basit sade bir kasa olmuş.
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alpa07 9 yıl
@ooppss
saol bilgilendirme için.
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raın man 9 yıl
iki kasayı da aynı firmanın imal ettigine inanmak gerçekten güç HAF X nvıdıa edition berbat görünüyordu bu kasa ise tam tadında ve şık olmuş. yanlız coolermaster firması nvıdıa fırmasına biraz torpil geçiyor gibi.
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alpa07 9 yıl
neden radeon temalı kasa çıkarmıyorlar ????
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ooppss 9 yıl
hafx nvidia edition faciasından sonra bu gayet güzel görünüyor..

@alpa07
amd platformları temalı kasalar da var.. lian li üretiyor
news.softpedia.com/...
benchmarkreviews.com/...
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setek01 9 yıl

alpa07

neden radeon temalı kasa çıkarmıyorlar ????

Nvidia da CM gibi Taiwan merkezli biraz milliyetçilik olsa gerek. Ancak AMD kırmızısı da gitmezdi zaten.
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Father Torque 9 yıl
Coolermaster'ın önceki NVidia temalı kasalarına göre çok daha güzel olmuş, zira daha önceki tasarımlarda NVidia yeşili çok yoğun kullanılmıştı ve siyah üzerinde fazla güzel görünmüyordu ancak şimdi tadında bırakmışlar, en azından ön ve arkada oldukça hoş durmuş, yan taraflar nasıldır bilemiyoruz tabii.

Edit: Yan camlar da oldukça güzel olmuş.
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