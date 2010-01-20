Cooler Master yeni işlemci soğutucusu Hyper 101U'yu Avrupa'da satışa sunuyor

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Yüksek performanslı soğutucu çözümleriyle tanınan Cooler Master, resmi tanıtımını geçtiğimiz ay yaptığı Hyper 101U isimli yeni soğutucusunu Avrupa'da satışa sunuyor. Giriş seviyesine yönelik bir çözüm olan soğutucusu, 83.5 x 68 x 117 mm boyutlarında ve 315 gram ağırlığında. İşlemci ile doğrudan temas kuran Bakır tabanlı ısı borularına ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip olan Hyper 101U, 800-3000 devir/dakika hızlarında çalışan ve 28dbA gürültü yaratan 80mm çapında fanla geliyor.

Isıl güç tasarım 95 Watt'a kadar olan işlemciler için hazırlanan yeni soğutucu, Intel'in LGA 775 ve 1156, AMD'nin ise Soket 939, 940, AM2(+) ve AM3 işlemcilerine destek sunuyor. Cooler Master Hyper 101U, Avrupa fiyat listelerine 13 Avro seviyesinden giriş yapmaya başlıyor.