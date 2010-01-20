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Cooler Master yeni işlemci soğutucusu Hyper 101U'yu Avrupa'da satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master yeni işlemci soğutucusu Hyper 101U'yu Avrupa'da satışa sunuyor
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Yüksek performanslı soğutucu çözümleriyle tanınan Cooler Master, resmi tanıtımını geçtiğimiz ay yaptığı Hyper 101U isimli yeni soğutucusunu Avrupa'da satışa sunuyor. Giriş seviyesine yönelik bir çözüm olan soğutucusu, 83.5 x 68 x 117 mm boyutlarında ve 315 gram ağırlığında. İşlemci ile doğrudan temas kuran Bakır tabanlı ısı borularına ve çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip olan Hyper 101U, 800-3000 devir/dakika hızlarında çalışan ve 28dbA gürültü yaratan 80mm çapında fanla geliyor.

Isıl güç tasarım 95 Watt'a kadar olan işlemciler için hazırlanan yeni soğutucu, Intel'in LGA 775 ve 1156, AMD'nin ise Soket 939, 940, AM2(+) ve AM3 işlemcilerine destek sunuyor. Cooler Master Hyper 101U, Avrupa fiyat listelerine 13 Avro seviyesinden giriş yapmaya başlıyor.


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N-0NE 9 yıl
4500devir dk döndüğü zaman çok ses yapıyor...
X2 7750'nin fanından bezdim 6xxx seviyelerine bile çıkıyor
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october27 9 yıl
yeter artık baydı bu tasarım. acaba her firma bu kule tipi fanı üretmeyi kendinde zorunluluk mu hissediyor nedir?
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gurkan113 9 yıl
Bizim Amd işlemcilerin fanları kaç dbA gürültü yapıyor ?
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waltran 9 yıl
stok fandan iyidir bayada güzel geldi bana açıkcası
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Batuist 9 yıl
pervane tasarımları oldukça hoş..
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VenomS 9 yıl
ben bu ürünü 785g chipsetime soğutucu olarak takarım ancak uyarsa tabii ki :)
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madmaxzek 9 yıl
Çok değişik bi tasarım görülmemiş bişey


Ama giriş seviyesi için iyi bi ürün ..
Bu arada stok fan oc'siz cpular için zaten yeterli..
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tahir40 9 yıl
Çok rekabetçi fiyatı var ama bir kiloya yakın,bakırdan imal, fansız bile çalışabilen önceki nesil hyper'lerden sonra bu biraz tüy siklet kalmış... ucuza kule tipi soğutucu almak isteyen, çok oc beklentisi olmayan kullanıcılar için ideal... Testleri de eklenirse iyi olur...
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talh4wk 9 yıl
tasarımı güzel olmuş
haber için ty
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acbold 9 yıl
biraz itici geldi.performansı iyidir inş :D
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N-0NE 9 yıl
Türkiyeye gelsin anında alıcağım bi ürün.
x2'nin fanı kafa ütülemeye başladı artık.Özellikle amd stok fandan çok daha kaliteli olucağı kesin...
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