Cooler Master yeni kasa modeli Centurion 5 II'yi satışa sunuyor

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Komponent üretiminde sektörün saygın isimlerinden Cooler Master, mid-tower segmenti için daha önce satışa sunduğu Centurion 5 modelinin devamı olarak Centurion 5 II isimli yeni bir model hazırlıyor. Bir önceki versiyon ile kıyaslandığında daha fazla sürücü slotu, daha iyi kasa içi hava sirkülasyonu ve yeni eklenen kolay kurulum özelliği gibi geliştirilmiş detaylara sahip olan Centurion 5 II'nin, 202 x 440 x 485 mm boyutlarında ve 7.5 Kg ağırlığında olduğu açıklandı. Tercihe bağlı olarak pencereli ya da penceresiz yan panel seçenekleriyle sunulacak olan yeni kasa, tamamı Siyah ya da Siyah ağırlık gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle alınabilecek.

Dört adet 5.25-inç sürücüye ev sahiliği yapabilen Cooler Master Centurion 5 II, giriş-çıkış panelinde USB 2.0, eSATA, ses ve opsiyonel olarak FireWire portlarını bulunduruyor. Ayrıca beş adet 3.5-inç sürücü yuvasına ve ek olarak, iki adet 2.5-inç ya da 1.8-inç boyutunda sürücünün 3.5-inç sürücü yuvasında kullanımına olanak tanıyan özel kurulum adaptörüne sahip olan kasa, ön kısımda Mavi LED'li 140mm (1200 devir/dakika, 19 dbA), arka kısımda ise 120mm çapında (1200 devir/dakika, 17 dbA) olmak üzere iki adet fanla geliyor.

Cooler Master'ın resmi satışına önümüzdeki günlerde başlamaya hazırlandığı Centurion 5 II için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

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