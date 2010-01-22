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Cooler Master yeni kasa modeli Centurion 5 II'yi satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
18,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master yeni kasa modeli Centurion 5 II'yi satışa sunuyor
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Komponent üretiminde sektörün saygın isimlerinden Cooler Master, mid-tower segmenti için daha önce satışa sunduğu Centurion 5 modelinin devamı olarak Centurion 5 II isimli yeni bir model hazırlıyor. Bir önceki versiyon ile kıyaslandığında daha fazla sürücü slotu, daha iyi kasa içi hava sirkülasyonu ve yeni eklenen kolay kurulum özelliği gibi geliştirilmiş detaylara sahip olan Centurion 5 II'nin, 202 x 440 x 485 mm boyutlarında ve 7.5 Kg ağırlığında olduğu açıklandı. Tercihe bağlı olarak pencereli ya da penceresiz yan panel seçenekleriyle sunulacak olan yeni kasa, tamamı Siyah ya da Siyah ağırlık gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle alınabilecek.

Dört adet 5.25-inç sürücüye ev sahiliği yapabilen Cooler Master Centurion 5 II, giriş-çıkış panelinde USB 2.0, eSATA, ses ve opsiyonel olarak FireWire portlarını bulunduruyor. Ayrıca beş adet 3.5-inç sürücü yuvasına ve ek olarak, iki adet 2.5-inç ya da 1.8-inç boyutunda sürücünün 3.5-inç sürücü yuvasında kullanımına olanak tanıyan özel kurulum adaptörüne sahip olan kasa, ön kısımda Mavi LED'li 140mm (1200 devir/dakika, 19 dbA), arka kısımda ise 120mm çapında (1200 devir/dakika, 17 dbA) olmak üzere iki adet fanla geliyor.

Cooler Master'ın resmi satışına önümüzdeki günlerde başlamaya hazırlandığı Centurion 5 II için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Cooler Master yeni kasa modeli Centurion 5 II'yi satışa sunuyor
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xense 9 yıl
ilginç bir şekilde zaten fotolarda tutumuyor. ikisinden biri sahte yani. ilh fotoda usbler en üstte görünütken yan görüntüde usbler 5.25'lik sürücülerin altında görünüyor. Birde bu kasalara neden hala 5 adet 5.25 yuva yaparlar anlamam. onun yerine hdd yuvasını arrırsalar daha iyi olacak. birde hdd yuvalarının 5 olsuğu kasalarda bir backplane çözümüde şart bence o kadar diske sata güçü ve datasını bağlamak problem oluyor. özellikle böyle yan duranlarda. ben sahsen centuriyon kullanıyorum t05 en baba kasa bence tek canımısıkan noktası 3 adet hdd yuvasının olması. yenisinde 5 adet var ama. eski T05 kadar iyi gelmedi gözüme..
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LEON-X 9 yıl
5cm daha uzun yapamıyorla mı abicim şu kasaları artık anlamıyorum yani


Teşekkürler haber için.
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Tolgá 9 yıl
camlı olsaydı güzel olurdu
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Towarscke 9 yıl
Kasa guzel... bir kac ozelligi var, onemli sayilabilecek.. PSU kablolari anakart tablasi arkasindan gecebiliyor.. Harddiskler kolay takilip cikartilabiliyor. ama ne yazikki ondeki fanin yeri degistirilemiyor ve daha buyuk ekran kartlari sigmiyor..Resimdeki ekran karti Nvidia..
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-dehşet- 9 yıl

Towarscke

Kasa guzel... bir kac ozelligi var, onemli sayilabilecek.. PSU kablolari anakart tablasi arkasindan gecebiliyor.. Harddiskler kolay takilip cikartilabiliyor. ama ne yazikki ondeki fanin yeri degistirilemiyor ve daha buyuk ekran kartlari sigmiyor..Resimdeki ekran karti Nvidia..


Fermi olmasın sakın
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Mertcan. 9 yıl
Umarım fiyatı uygun olur , tüm özellikleriyle tam alınacak bir kasa gerçekten.
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DavutGENC 9 yıl
Kasanın Fazla Al Benisi Yok
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Sp_UlTiMaTe 9 yıl
cooler master gene güzel bi iş çıkmarmış
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N-0NE 9 yıl
Adam gibi kasalar 130-140 tl'den başlıyor.Şöyle 80-90 tl'ye şunun gibi bi kasa yokki.Fiyatlar çok yüksek o yüzden alamıyoruz :(
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Chris Brown 9 yıl
Bir tüyü verebilirim size.Feel in yada frisby nin 40Liralık dandik kasaları var. Onlardan alıp kendi modifiyenizi yapın , fanlarla beraber 80-90 a imal edebilirsiniz. Sogutması bir numara kasa olur.
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quzman 9 yıl
Piyasada satılan dandik aliminyum kasalara benziyor .
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saintroyo 9 yıl

quzman

Piyasada satılan dandik aliminyum kasalara benziyor .


aynen
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Chris Brown 9 yıl
Centurion lar bi f/p olamadılar nedense pek tercih edilmiyorlar.Çünkü bu kasaları alacagına biraz daha para verip daha şekil kasalar alabiliyorlar. Bakalım fiyatı nasıl olacak ama kasayı eskisinden ayıran bir detay yok.Yan kapagı delmişler okadar.
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okean 9 yıl
Yakında piyasada Türk malı Centurion-338'leri de görürüz
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