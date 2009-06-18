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Cooler Master'dan çift sensörlü oyuncu faresi; Sentinel Advance

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,7b
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21
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master'dan çift sensörlü oyuncu faresi; Sentinel Advance
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Komponent üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından Cooler Master, yeni oyuncu faresi ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Lazer teknolojisini temel alan ve üzerinde çift lazer sensörü bulunan farenin bu sayede 5000DPI gibi alanında oldukça yüksek kabul edilen çözünürlük değerine ulaşabildiği belirtiliyor. 4m/sn'lik hareket hızına, ve 50g'ye kadar hızlanma kuvvetine destek veren Sentinel Advance isimli fare üzerinde OLED ekran, 8x programlanabilir buton, entegre ağırlık sistemi ve 64Kb kapasiteli bellek bulunuyor.

Cooler Master'ın Eylül ayında satışa sunmayı planladığı Sentinel Advance'ın 60$ civarı bir fiyata sahip olması bekleniyor.


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teknoforum-bs 7 yıl
GuiWan
görüntüsü biraz ucuz malzeme kullanıldığı izlenimini yarattı.

+1
Bu arada Doktor bu ne ?
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Puzzles 7 yıl
Konu hortladıkça hortluyor
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akakivanc 8 yıl
bnde a4tech oscar x7 var 2000den sonra takip edemiyorum ctrl ile fare imleci arıyorum:D
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DH Misafiri 9 yıl
Daha detaylı bilgi için: cmstorm.com/...
Ben bu ve Razer Mamba'nın 5600DPI'lık modeli arasında kararsız kaldım açıkçası.
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GATIRCAN 10 yıl
4ms değil 4m/sn. ne kadar gerekli olduğu tartışılır olsa da saniyede 4m hareket ettirileblir yani.
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berkerden 10 yıl
A4 tech Oscarlar kaç ms tepsi süresine sahip?
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älg 10 yıl

Orjinalden alıntı: berkerden

A4 tech Oscarlar kaç ms tepsi süresine sahip?


Ayarlanabiliyor o. Varsayılan olarak 16 gözüküyor. Ama 3 ms'ye kadar düşürülebiliyor.
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StreamRolleR 10 yıl
3200 dpı kullanılamıyor 5000 neymiş lol.
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TELESCOPE 10 yıl
cazip
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OverClocK1ng 10 yıl
Hızını geçtim. Bir sürü markanın hızlı modelleri var. Logitech te de var. Ama fiyatı yüksek. Bunda dikkatimi çeken A4Techlerdeki Oscar desteği gibi kendi hafızası olması oldu. A4 lerde 16kb olan bellek daha fazla macro yüklenilebilmesi için 64 kb yapılmış. Kesinlikle ben alırım. Entegre ağırlık sistemi de tuzu biberi.
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Python 10 yıl
tasarımı güzel görünüyor 5000 dpı olması tabikide artısı fiyat güzel gibi
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shruikan 10 yıl
EDIT: ifadeyi yanlış algıladığım için silindi.
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