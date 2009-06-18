Cooler Master'dan çift sensörlü oyuncu faresi; Sentinel Advance

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Komponent üretiminde sektörün önde gelen oyuncularından Cooler Master, yeni oyuncu faresi ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Lazer teknolojisini temel alan ve üzerinde çift lazer sensörü bulunan farenin bu sayede 5000DPI gibi alanında oldukça yüksek kabul edilen çözünürlük değerine ulaşabildiği belirtiliyor. 4m/sn'lik hareket hızına, ve 50g'ye kadar hızlanma kuvvetine destek veren Sentinel Advance isimli fare üzerinde OLED ekran, 8x programlanabilir buton, entegre ağırlık sistemi ve 64Kb kapasiteli bellek bulunuyor.

Cooler Master'ın Eylül ayında satışa sunmayı planladığı Sentinel Advance'ın 60$ civarı bir fiyata sahip olması bekleniyor.