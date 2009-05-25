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Cooler Master'dan Core i5 işlemcilerle uyumlu yeni soğutucu; Hyper 212 Plus

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17,1b
1
19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master'dan Core i5 işlemcilerle uyumlu yeni soğutucu; Hyper 212 Plus
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Yüksek performanslı soğutucularıyla tanınan popüler komponent üreticisi Cooler Master, Intel'in yılın ikinci yarısında duyurmayı planladığı Core i5 işlemcilerle uyumlu yeni bir soğutucu hazırladı. Detaylarını bir süre önce verdiğimiz Hyper TX3 modelinden sonra firmanın LGA1156 formundaki Core i5 işlemcilerle uyumlu ikinci soğutucusu olan Hyper 212 Plus isimli yeni model, 120 x 80 x 159 mm boyutlarında ve 626 gram ağırlığında. Bakır tabanlı dört adet ısı borusuna, Alüminyum yapraklara ve 600-2000 devir/dakika hızlarında çalışan 120mm'lik fana sahip olan Hyper 212 Plus, geniş işlemci desteği ile de dikkat çekiyor.

LGA1156 formundaki Core i5 işlemcilere ek olarak Intel tarafında LGA775/1156/1366, AMD'nin ise Soket 939/AM2(+)/AM3 işlemcileriyle uyumlu olan Cooler Master Hyper 212 Plus'ın önümüzdeki ay lanse edilmesi beklenirken, yurt dışı satış fiyatının 25 Avro olacağı belirtilmekte.


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ehhalil 9 yıl
çekirdeklerin sıcaklığını HWM ya da BlackBox2 ile izleyebilirsiniz
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_Dominic_Toretto_ 9 yıl

ehhalil

çekirdeklerin sıcaklığını HWM ya da BlackBox2 ile izleyebilirsiniz


+ Everest
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No Way Out 9 yıl

ehhalil

çekirdeklerin sıcaklığını HWM ya da BlackBox2 ile izleyebilirsiniz

Arkadaşım bir son mesajın tarihine bak...
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theend34 10 yıl
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adilazimdegilx 10 yıl
@safe-e
Core Temp değeri görerim lütfen. Ben de EasyTune 6 da -5C görmüştüm.
Eğer çekirdekler oda sıcaklığından düşükse o zaman tartışabiliriz bu konuyu.
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@nano@ 10 yıl
safe-e ne kullanırsan kullan oda sıcaklığının altına inemezsin fan yüzüne soğuk üflüyor diye havayı soğutuyor sanma bence
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safe-e 10 yıl
inanmayan değerli forum üyeleri gözatabilir


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safe-e 10 yıl
bu arada arkadaşlar yazmayı unuttuğum ufak bir ayrıntı var ocz de orjinal fanı kullanmıyorum fan coolermaster silent serisi
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safe-e 10 yıl
anakartın sensörü bozuk olamaz 2 anakartta denedim tbi mutlaka yanılma payı vardır ama görünen bu :D
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sadtneverdie 10 yıl
safe-e 1-2 test görmüştüm senin soğutucuyla ilgili ama su sogutmaya kafa tuttugunu gormemıstım mübarek adamsın :D
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darkmet86 10 yıl
@safe-e
Çekirdek sıcaklıkları kaç acaba??? ayrıca anakartın sensörü bozuk olabilir, cpu sıcaklıgı ile çekirdek sıcaklıgı arasında epey fark cıkıyor sanırım :))
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tolgaciik 10 yıl
işlemcinin kendisi yok ama hemen hemen tüm soğutucu sistem üreten firmelerın CPU Collerı var... nasıl iş anlamadım
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safe-e 10 yıl
öyle böyle diorsunuz arkadaşlar ama ona bakarsanız bende ocz vendetta2 sini kullanıyorum o/c siz oda ısısı 25 derecede işlemci min 14 derece max 20 derece o/c li 4gz de min 22 derece max 33 derece işlemci intel q9650
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CeFurkan 10 yıl

Orjinalden alıntı: safe-e

öyle böyle diorsunuz arkadaşlar ama ona bakarsanız bende ocz vendetta2 sini kullanıyorum o/c siz oda ısısı 25 derecede işlemci min 14 derece max 20 derece o/c li 4gz de min 22 derece max 33 derece işlemci intel q9650

oda sıcakligindan dusuk sicakligi elde etmeyi basarmissin ya

helal olsun sana
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dost1984 10 yıl
cooler master'ın ( Cooler master MARS ) sogutucusunu kullanıyorum cooler master bu işi iyi yapanlardan. havalar sıcak olmasına ragmen max load da 60 decereceyi gectigini görmedim. eminim buda öledir
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Towarscke 10 yıl

Orjinalden alıntı: dost1984

cooler master'ın ( Cooler master MARS ) sogutucusunu kullanıyorum cooler master bu işi iyi yapanlardan. havalar sıcak olmasına ragmen max load da 60 decereceyi gectigini görmedim. eminim buda öledir


buyuk olasilikla maximum derece 60 derece oldugundandir...

eueheuh... takildim azcik ama esasen 60 dereceye kadar cikabiliyorsan sogutucu iyi degilmis... Ben 70 derecelik maximum isiya sahip olan bir islemcide, Thermalright HR1 ile maximum 50 derece goruyorum... full yukte..bosta ise 32 derece.
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