Cooler Master'dan Core i5 işlemcilerle uyumlu yeni soğutucu; Hyper 212 Plus

Yüksek performanslı soğutucularıyla tanınan popüler komponent üreticisi Cooler Master, Intel'in yılın ikinci yarısında duyurmayı planladığı Core i5 işlemcilerle uyumlu yeni bir soğutucu hazırladı. Detaylarını bir süre önce verdiğimiz Hyper TX3 modelinden sonra firmanın LGA1156 formundaki Core i5 işlemcilerle uyumlu ikinci soğutucusu olan Hyper 212 Plus isimli yeni model, 120 x 80 x 159 mm boyutlarında ve 626 gram ağırlığında. Bakır tabanlı dört adet ısı borusuna, Alüminyum yapraklara ve 600-2000 devir/dakika hızlarında çalışan 120mm'lik fana sahip olan Hyper 212 Plus, geniş işlemci desteği ile de dikkat çekiyor.
LGA1156 formundaki Core i5 işlemcilere ek olarak Intel tarafında LGA775/1156/1366, AMD'nin ise Soket 939/AM2(+)/AM3 işlemcileriyle uyumlu olan Cooler Master Hyper 212 Plus'ın önümüzdeki ay lanse edilmesi beklenirken, yurt dışı satış fiyatının 25 Avro olacağı belirtilmekte.
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+ Everest
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Core Temp değeri görerim lütfen. Ben de EasyTune 6 da -5C görmüştüm. Eğer çekirdekler oda sıcaklığından düşükse o zaman tartışabiliriz bu konuyu.
Çekirdek sıcaklıkları kaç acaba??? ayrıca anakartın sensörü bozuk olabilir, cpu sıcaklıgı ile çekirdek sıcaklıgı arasında epey fark cıkıyor sanırım :))
oda sıcakligindan dusuk sicakligi elde etmeyi basarmissin ya
helal olsun sana
buyuk olasilikla maximum derece 60 derece oldugundandir...
eueheuh... takildim azcik ama esasen 60 dereceye kadar cikabiliyorsan sogutucu iyi degilmis... Ben 70 derecelik maximum isiya sahip olan bir islemcide, Thermalright HR1 ile maximum 50 derece goruyorum... full yukte..bosta ise 32 derece.