Cooler Master'dan Core i5 işlemcilerle uyumlu yeni soğutucu; Hyper 212 Plus

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Yüksek performanslı soğutucularıyla tanınan popüler komponent üreticisi Cooler Master, Intel'in yılın ikinci yarısında duyurmayı planladığı Core i5 işlemcilerle uyumlu yeni bir soğutucu hazırladı. Detaylarını bir süre önce verdiğimiz Hyper TX3 modelinden sonra firmanın LGA1156 formundaki Core i5 işlemcilerle uyumlu ikinci soğutucusu olan Hyper 212 Plus isimli yeni model, 120 x 80 x 159 mm boyutlarında ve 626 gram ağırlığında. Bakır tabanlı dört adet ısı borusuna, Alüminyum yapraklara ve 600-2000 devir/dakika hızlarında çalışan 120mm'lik fana sahip olan Hyper 212 Plus, geniş işlemci desteği ile de dikkat çekiyor.

LGA1156 formundaki Core i5 işlemcilere ek olarak Intel tarafında LGA775/1156/1366, AMD'nin ise Soket 939/AM2(+)/AM3 işlemcileriyle uyumlu olan Cooler Master Hyper 212 Plus'ın önümüzdeki ay lanse edilmesi beklenirken, yurt dışı satış fiyatının 25 Avro olacağı belirtilmekte.