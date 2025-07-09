Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bilim insanları Mars koşullarına benzer ortamda yosun yetiştirmeyi başardı

    Mars'ta kolon kurulması için gerekli şartlar oluşuyor. Bilim insanları, Mars koşullarına benzer ortamda yosun yetiştirmeyi başardı. Üstelik bu yosun biyoplastik üretiminde de kullanılabiliyor.

    Bilim insanları Mars koşullarına benzer ortamda yosun yetiştirmeyi başardı Tam Boyutta Gör
    İnsanlığın bir gün Dünya dışı yaşam alanları kuracağı fikri artık eskisinden çok daha gerçekçi bir düzlemde ele alınıyor. Elon Musk, Mars'ta koloni kurma planını her fırsatta dile getirirken, bilim dünyası da insanların Dünya dışında yaşamasını mümkün hâle getirmenin yollarını arıyor. Harvard Üniversitesi’nde görevli bir grup bilim insanı, bu yolda önemli bir çalışmaya imza attı. Mars'ta sürdürülebilir bir üretim döngüsü kurmanın yollarını arayan ekip, Mars benzeri koşullarda yosun yetiştirmeyi başardı.

    Çevre bilimci Robin Wordsworth'ün liderlik ettiği uluslararası ekip, Mars’ın düşük basınçlı ve karbondioksit yüklü atmosferini taklit eden bir laboratuvar ortamında "dunaliella tertiolecta" adlı yeşil yosun türünü başarıyla yetiştirdi. Bu yosunlar, zararlı UV ışınlarını engellerken fotosentez için yeterli ışığı geçiren biyoplastikten yapılmış 3D baskılı bir odacıkta büyütüldü.

    Mars'ta Yetiştirilen Yosun, Kolonini Büyütülmesi İçin Kullanılabilir

    Bu odacığın yapımında kullanılan biyoplastik, polilaktik asit (PLA) ki bu projeyi asıl heyecan verici kılan da bu aslında. Çünkü poliaktik asit, Mars koşullarında yetiştirlen bu yosunlardan elde edilebiliyor. Bu da Mars'taki habitat alanlarının doğrudan orada üretilen biyoplastikle kurulacağı sürdürülebilir bir sistemin mümkün olduğunu gösteriyor.

    Mars'ta yeni koloniler kurup bu koloniyi büyütmenin önündeki en önemli engellerden biri, bu proje için gerekli malzemelerin tamamını Dünya'dan göndermenin hem maliyet hem de zaman açısından son derece zorlayıcı olması. Ancak Mars'taki yerleşkenin büyütülmesi için kullanılacak malzemenin doğrudan Mars'ta üretilmesi, bu süreci çok daha kolay hâle getirebilir. Robin Wordsworth de “Eğer yosun biyoplastik bir habitatta büyüyebiliyorsa, zamanla bu sistem kendi kendini besleyebilir ve genişleyebilir” diyerek projenin uzun vadeli potansiyeline dikkat çekiyor.

    Yapay Habitatlar, Doğanın Kendi Döngüsünü Taklit Ediyor

    Bilim insanları Mars benzeri ortamda yosun yetiştirmeyi başardı Tam Boyutta Gör
    Harvard ekibi bu projede, Dünya’daki biyolojik döngüleri Mars gibi elverişsiz ortamlarda yeniden yaratmak için çift katmanlı bir sistem kullandı. İlk katman, ışığı hapseden ve sera etkisi yaratan silika aerogel tabakalardan oluşuyor. Bu yarı saydam, gözenekli yapı, Güneş ışığını içeri alırken dış ortamın dondurucu soğuğuna karşı güçlü bir ısı yalıtımı sağlıyor. Böylece yüzeyde lokal olarak birkaç derece sıcaklık artışı sağlanarak sıvı suyun varlığını destekleyebilecek bir mikro iklim oluşturuluyor.

    İkinci katman ise 3D yazıcıyla üretilmiş biyoplastikten (polilaktik asit) yapılmış özel bir büyüme odacığı. Bu malzeme, ultraviyole (UV) ışınlarını filtreleyerek fotosentez için gereken görünür ışığın geçişine izin veriyor. Aynı zamanda düşük atmosferik basınca dayanıklı bir yapı sunuyor. Mars yüzeyindeki 600 Pascal gibi son derece düşük basınç koşullarında sıvı su normalde buharlaşır. Ancak bu odacık, iç ve dış basınç farkını dengeleyen yarı-kapalı bir mikro ortam oluşturarak suyun içeride sıvı hâlde kalmasını sağlıyor. Böylece yosunların büyümesi için gerekli üç temel unsur—ışık, karbondioksit ve su—sabit bir şekilde sağlanabiliyor.

    Sistemde kullanılan Dunaliella tertiolecta adlı yosun türü, zorlu koşullarda fotosentez yapabilmesiyle biliniyor ve Mars atmosferindeki yüksek karbondioksit oranından faydalanarak enerji üretimini sürdürebiliyor. Bu biyoplastik odacıklarda yetiştirilen yosunlar ileride, aynı PLA biyoplastik yapıların üretimi için de biyokütle olarak kullanılabilir. Bu da “kendi kendini büyüten habitat” fikrinin temelini oluşturuyor. Ancak projenin etkileri sadece Mars’la sınırlı değil. Wordsworth’e göre bu tür biyomalzeme temelli sistemler, gelecekte Dünya’daki sürdürülebilirlik teknolojilerine de önemli katkılar sunabilir.

    Şimdi sırada, bu habitatların vakum ortamında da işleyip işlemediğini test etmek var. Çünkü Ay ve derin uzay görevleri için bu teknoloji büyük önem taşıyabilir. Ekip ayrıca, tamamen kapalı döngüye sahip, kendi kendine yeterli bir yaşam alanı sistemi geliştirmeyi de hedefliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

    S
    sonsabah 8 saat önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    renault kangoo paket sıralaması bileklerin ince olmasının nedenleri 1.5 ecoboost megane 4 1.3 tce triger seti ne zaman değişir dışarı ses vermeyen kulaklık

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 11
    Apple iPhone 11
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS Vivobook S 14
    ASUS Vivobook S 14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum