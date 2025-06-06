Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mars’ın kızıl renginin sırrı çözüldü: Su, gezegenin rengini nasıl değiştirdi?

    Yüzyıllar boyunca bilim insanları Mars'ın neden kızıl olduğunu merak etmişlerdir. Yapılan yeni bir araştırma ise bunun nedeninin bir zamanlar Mars’ta bulunan su olduğunu öne sürüyor.

    Mars’ın kızıl renginin sırrı çözüldü Tam Boyutta Gör
    Mars’ın neden dünyaca bilinen kızıl renge sahip olduğu sorusu, uzun süredir bilim insanlarının en büyük meraklarından biri oldu. Yeni yayımlanan uluslararası bir araştırma, bu soruya önemli bir yanıt sunuyor. NASA’nın kısmi desteğiyle yürütülen çalışma, Mars’ın eski zamanlarda soğuk ama su açısından zengin ve potansiyel olarak yaşanabilir bir iklime sahip olduğuna dair kanıtları güçlendiriyor.

    Kızıllığın nedeni su

    Günümüzde Mars’ın atmosferi çok ince ve soğuk olduğu için yüzeyinde uzun süre sıvı suyun varlığı mümkün değil. Ancak NASA ve diğer uzay ajanslarının Mars’a gönderdiği birçok misyon, milyarlarca yıl önce gezegen yüzeyinde nehirler, göller ve suyun varlığına işaret eden mineraller keşfetti. İşte bu bulgulara yeni bir katkı, Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmayla geldi.

    Mars’ın kızıl renginin sırrı çözüldü Tam Boyutta Gör
    Araştırmaya göre, Mars tozunun karakteristik kızıl renginden sorumlu olan ana mineral ferrihidrit olabilir. Ferrihidrit, su ve demirin birleşimiyle oluşan bir demir oksit minerali. Mars tozunun karmaşık mineral yapısı içinde, ferrihidritin varlığı gezegenin neden kızıl göründüğünü açıklamakta önemli bir rol oynuyor.

    Öne çıkan bir diğer önemli nokta ise ferrihidritin, hematit gibi daha önce üzerinde durulan minerallerden farklı olarak daha düşük sıcaklıklarda ve soğuk su varlığında oluşması. Bu da Mars’ın milyarlarca yıl önce, yaşanabilir sıvı suyun bulunabildiği daha ılıman bir döneme sahip olduğunu gösteriyor.

    Mars koşulları yeniden yaratıldı

    Mars’ın kızıl renginin sırrı çözüldü Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar teorilerini test etmek için laboratuvarda Mars koşullarını yeniden yarattılar. Mineralleri, insan saçının yaklaşık 100’de biri kalınlığında toz parçacıklarına öğüttüler ve bu parçacıklardan yansıyan ışığı incelediler. Sonuçlar ferrihidritin Mars’ın günümüzdeki soğuk ve kuru ikliminde kararlı kaldığını, ancak yapısal özelliklerinin suyun var olduğu geçmiş koşulların izlerini taşıdığını gösterdi.

    Brown Üniversitesi'nden Adomas Valantinas, “Bu çalışmadan bildiğimiz şey, kanıtların ferrihidritin oluştuğuna işaret ettiği ve bunun gerçekleşmesi için oksijen ve suyun demirle reaksiyona girebileceği koşulların olması gerektiği. Bu koşullar günümüzün kuru ve soğuk ortamından çok farklıydı” dedi.

    Ferrihidritin varlığını kesinleştirmek için NASA’nın Mars Reconnaissance Orbiter, ESA’nın Mars Express ve Trace Gas Orbiter uydularından alınan veriler, ayrıca Curiosity, Pathfinder ve Opportunity gibi araçlarının spektral analizleri detaylı şekilde incelendi. Tüm bu veriler, mineralin Mars yüzeyinde yaygın olduğunu doğruladı.

    Bu keşif, Mars’ın zamanla kuruyup okside olduğu yönündeki eski teorilere meydan okuyor. Yeni veriler, Mars’ın geçmişinde sıvı suyun hakim olduğu nemli bir dönemin yaşandığını ve bunun ardından gezegenin bugünkü kuru, tozlu haline dönüştüğünü ortaya koyuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

    Profil resmi
    turkelvis 7 saat önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    H
    hexedemical 10 saat önce

    Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye

    Y
    YouRæk 1 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    üzerlik tohumu kullananlar yorum puroda nikotin var mı yeni sac tava ilk kullanımı tavla kuralları byd seal u dm-i alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Ultra
    Samsung Galaxy S25 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Omen Max
    HP Omen Max
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum