Mars’ın kızıl renginin sırrı çözüldü: Su, gezegenin rengini nasıl değiştirdi?

Kızıllığın nedeni su
Günümüzde Mars’ın atmosferi çok ince ve soğuk olduğu için yüzeyinde uzun süre sıvı suyun varlığı mümkün değil. Ancak NASA ve diğer uzay ajanslarının Mars’a gönderdiği birçok misyon, milyarlarca yıl önce gezegen yüzeyinde nehirler, göller ve suyun varlığına işaret eden mineraller keşfetti. İşte bu bulgulara yeni bir katkı, Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmayla geldi.
Öne çıkan bir diğer önemli nokta ise ferrihidritin, hematit gibi daha önce üzerinde durulan minerallerden farklı olarak daha düşük sıcaklıklarda ve soğuk su varlığında oluşması. Bu da Mars’ın milyarlarca yıl önce, yaşanabilir sıvı suyun bulunabildiği daha ılıman bir döneme sahip olduğunu gösteriyor.
Mars koşulları yeniden yaratıldı
Brown Üniversitesi'nden Adomas Valantinas, “Bu çalışmadan bildiğimiz şey, kanıtların ferrihidritin oluştuğuna işaret ettiği ve bunun gerçekleşmesi için oksijen ve suyun demirle reaksiyona girebileceği koşulların olması gerektiği. Bu koşullar günümüzün kuru ve soğuk ortamından çok farklıydı” dedi.
Ferrihidritin varlığını kesinleştirmek için NASA’nın Mars Reconnaissance Orbiter, ESA’nın Mars Express ve Trace Gas Orbiter uydularından alınan veriler, ayrıca Curiosity, Pathfinder ve Opportunity gibi araçlarının spektral analizleri detaylı şekilde incelendi. Tüm bu veriler, mineralin Mars yüzeyinde yaygın olduğunu doğruladı.
Bu keşif, Mars’ın zamanla kuruyup okside olduğu yönündeki eski teorilere meydan okuyor. Yeni veriler, Mars’ın geçmişinde sıvı suyun hakim olduğu nemli bir dönemin yaşandığını ve bunun ardından gezegenin bugünkü kuru, tozlu haline dönüştüğünü ortaya koyuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.