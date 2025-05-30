Elon Musk, Mars planlarını açıkladı: İlk yolcu 2026’da insansı robot Optimus

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Tam Boyutta Gör SpaceX CEO’su Elon Musk, yaptığı açıklamada, şimdiye kadar geliştirilen en büyük ve en güçlü roket olan Starship’in 2026 yılı sonunda Mars’a insansız bir görevle gönderilmesinin hedeflendiğini duyurdu. Musk, bu ilk yolculukta, Tesla tarafından geliştirilen insansı robot Optimus’un yer alacağını da belirtti.

2026 sonunda hedef Mars

Tam Boyutta Gör Musk’a göre, Mars yolculuğuna atılacak ilk adım, Tesla tarafından geliştirilen insansı robot Optimus’un yer alacağı simüle edilmiş bir ekip ile gerçekleşecek. Starship’in bu görevde, mürettebat yerine robotları taşıması planlanıyor. SpaceX, Musk'ın paylaştığına göre, 2026'da Mars'a beş iniş aracı göndermeyi planlıyor. İnsanlı inişler ise ancak 2028 veya sonraki Mars yolculuklarında mümkün olacak. Mars şehri, en azından 2033'e kadar Dünya'ya bağımlı olacak.

Mars ve Dünya’nın her 26 ayda bir Güneş etrafındaki yörüngelerinde birbirine en yakın konuma gelmesi, bu yolculuğun zamanlaması açısından büyük önem taşıyor. Bu pencere, 2026 sonunda açılacak ve SpaceX bu fırsatı değerlendirmek istiyor. Musk, bu hedef için başarı şansını “yüzde 50” olarak değerlendirse de, eğer bu pencere kaçırılırsa bir sonraki denemenin 2028’e sarkacağını belirtti.

Tam Boyutta Gör Musk’ın açıklamaları, Starship’in dokuzuncu test uçuşunun ardından geldi. Ancak bu test, roketin iki kademesinin de patlamasıyla sonuçlandı. Starship, planlanan test hedeflerinin birçoğuna ulaşamadan infilak etti. Bu olay, daha önceki iki testin de benzer şekilde başarısız olmasıyla birlikte projeye dair soru işaretlerini artırdı.

Tüm bu aksaklıklara rağmen Musk, testlerin devam edeceğini ve daha hızlı bir fırlatma takvimi planladıklarını söyledi. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı kısa açıklamada, son testin “değerlendirilmesi gereken çok sayıda iyi veri sağladığını” ifade etti. SpaceX, geleneksel olarak ardışık gerçek dünya testleri ile gelişimi hedefliyor.

Mars'ta kalıcı yerleşim

Tam Boyutta Gör Musk’ın uzun vadeli planı ise çok daha iddialı. Her iki yılda bir, Mars’a 1.000 ila 2.000 arası Starship göndererek gezegende kendi kendine yeten bir insan kolonisi kurmak istiyor.

Bu vizyon, sadece insan taşımakla sınırlı değil; aynı zamanda yaşam alanları, altyapı ve enerji sistemlerinin de taşınmasını içeriyor.

NASA da Starship’i gelecekteki uzay görevlerinde önemli bir araç olarak konumlandırıyor. Ajans, 2027 yılı gibi erken bir tarihte Starship ile Ay’a insan göndermeyi planlıyor. Bu görev, Mars yolculukları için bir basamak taşı olarak görülüyor. NASA, Mars’a insanlı bir görev için 2030’lu yılları hedeflemekte.

Bu arada Mars görevlerinin başarısı için hayati önem taşıyan yakıt transferi teknolojisi, ilk etapta 2025’te test edilecekti. Ancak Musk, bu önemli gösterimin 2026’ya ertelendiğini duyurdu. Starship’in tam yörünge profiline ulaşabilmesi için, Dünya yörüngesinde yakıt ikmali yapılması gerekiyor. Bu teknoloji, aynı zamanda NASA’nın Artemis programı kapsamında Ay’a insan indirme görevinde de kritik bir rol oynayacak.

Raptor 3, Super Heavy ve Starlink

Tam Boyutta Gör Sunumda öne çıkan teknik güncellemeler arasında SpaceX’in yeni nesil Raptor 3 motoru da vardı. Şu ana kadar 300 kez test edilen bu motor, tabanında ısı kalkanına ihtiyaç duymadan çalışacak şekilde tasarlandı. Bu sayede hem kütle tasarrufu sağlanıyor hem de güvenilirlik artırılıyor.

Musk, gelecekteki Starship modellerinde dokuz motorlu (mevcutta altı adet var) varyantların da yer alacağını açıkladı. Bu versiyonların hızlı yeniden kullanılabilirlik ve yörüngede yakıt transferi gibi temel hedefleri gerçekleştirmek için geliştirildiğini belirtti.

Starship’in alt kademesi olan Super Heavy roketiyle ilgili bir diğer dikkat çekici açıklama ise yeniden kullanım süresine dair oldu. Musk’a göre, başarılı bir inişin ardından yaklaşık 30-40 dakika içinde yakıt ikmali yapılarak aynı roketin teorik olarak her saat başı yeniden fırlatılması mümkün olabilir.

Musk ayrıca Starlink uydu ağının üçüncü nesil versiyonlarına da değindi. Boeing 737 boyutlarında olacak bu yeni nesil uyduların yılda 5.000 ila 10.000 adet üretileceği öngörülüyor. V3 uyduları, Starlink'in kullanıcılara gigabit internet hızları sunmasına yardımcı olmayı vaat ediyor; her biri V2 modellerine göre 10 kat artışla 1Tbps indirme bant genişliğine sahip olacak. Starlink, sadece Dünya için değil, aynı zamanda Mars ve Dünya arasındaki iletişimde de bir köprü olacak. Halihazırda gökyüzünde 7.300 adetten fazla Starlink uydusu bulunuyor.

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