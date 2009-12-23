Cooler Master'dan güç kaynaklı yeni kasa: USP 1000

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Yeni yıla yeni modellerle girmeyi planlayan Cooler Master, merakla beklenen CM690 II Advance öncesinde mid-tower segmenti için hazırladığı bir başka yeni modelini tanıttı. USP 1000 adı verilen kasa, çift renkli tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. 214 x 483 x 508 mm boyutlarında ve 7.2 Kg ağırlığında olan USP 1000, dört adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Üst kısma konumlandırılan hızlı bağlantı noktasında ses ve USB portlarına yer verilen yeni kasa, sabit diskler ve optik sürücülerle birlikte PCI donanımlar için de alet bağımsız, hızlı ve kolay kuruluma olanak tanıyabiliyor.

Ön kısmında 1200 devir/dakika hızında çalışan ve 19 dbA gürültü yaratan 120mm'lik fana (Kırmızı LED'li) yer verilen USP 1000 için üzerinde durabileceğimiz bir diğer önemli özellik ise kendi güç kaynağı ile geliyor olması. %70 verimlilik sunan ve 100.000 saat hata öncesi kullanım süresi vaat eden 500 Watt kapasiteli Extreme Power Plus güç kaynağı ile donatılan Cooler Master USP 1000, hem kasa hem de güç kaynağını bir kerede almak isteyen kullanıcıların ilgisini çekebilir. Kuzey ve Güney Amerika'da satışına ilk çeyrekte başlanması beklenen kasanın fiyatı ise yaklaşık 100$ olacak.