Cooler Master'dan oyunculara özel yeni güç kaynakları: GX 650W ve GX 750W

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Sektörün önde gelen komponent üreticilerinden Cooler Master, oyuncular için hazırladığı yeni güç kaynaklarını kullanıma sunuyor. Açılımı Gamer Extreme olan GE serisi yeni güç kaynaklarının ilk temsilcileri, 650 Watt kapasiteli GX 650W ve 750 Watt kapasiteli GX 750W olacak. Extreme serisi güç kaynaklarını temel alan yeni modellerin tek kanal 12v tasarımına sahip oldukları ve 60A sağlayabildikleri belirtilirken, ortalama verimlilik değerlerinin %85 seviyesinde olacağı ayrıca modern güç kaynaklarında olması gereken çok sayıda güvenlik teknolojisine (kısa devre ve yüksek akım koruması gibi) sahip olacakları açıklandı.

Her ikisi de 120mm çapında düşük gürültülü fanla soğutulan GX serisi yeni güç kaynaklarını önümüzdeki haftalarda satışa sunmaya hazırlanan Cooler Master, fiyatlar hakkındaysa henüz net bir açıklamada bulunmadı.

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