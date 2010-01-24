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Cooler Master'dan oyunculara özel yeni güç kaynakları: GX 650W ve GX 750W

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master'dan oyunculara özel yeni güç kaynakları: GX 650W ve GX 750W
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Sektörün önde gelen komponent üreticilerinden Cooler Master, oyuncular için hazırladığı yeni güç kaynaklarını kullanıma sunuyor. Açılımı Gamer Extreme olan GE serisi yeni güç kaynaklarının ilk temsilcileri, 650 Watt kapasiteli GX 650W ve 750 Watt kapasiteli GX 750W olacak. Extreme serisi güç kaynaklarını temel alan yeni modellerin tek kanal 12v tasarımına sahip oldukları ve 60A sağlayabildikleri belirtilirken, ortalama verimlilik değerlerinin %85 seviyesinde olacağı ayrıca modern güç kaynaklarında olması gereken çok sayıda güvenlik teknolojisine (kısa devre ve yüksek akım koruması gibi) sahip olacakları açıklandı.

Her ikisi de 120mm çapında düşük gürültülü fanla soğutulan GX serisi yeni güç kaynaklarını önümüzdeki haftalarda satışa sunmaya hazırlanan Cooler Master, fiyatlar hakkındaysa henüz net bir açıklamada bulunmadı.

Cooler Master'dan oyunculara özel yeni güç kaynakları: GX 650W ve GX 750W
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Cooler Master'dan oyunculara özel yeni güç kaynakları: GX 650W ve GX 750W
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DH Misafiri 9 yıl
Hexfet arkadaşım birşey sormak istiyorum. Mesela Ocz Z serisi 650W PSU 12v kanalından 636W verebildiği yazıyor. 4lü rail sistemi kullanıyor. Her kanal için 18A belirtilmiş. Mesela 30A güç çeken bir ekran kartı bu PSU da verimli çalışırmı? Yoksa 2 railin gücünü birleştirip mi ekran kartına verir? Bu durumlarda tek railden 50A civarı veren daha avantajlı olur mu?
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HexfeT 9 yıl
30A (360W eder) akım çekecek bir ekran kartı yok. Yüksek güç tüketen ekran kartlarında iki PCIexp güç girişi olur ve bunlar farklı raillere denk geldiğinden sorun olmaz. Herhangi bir verimlilik kaybı falan da söz konusu değildir.

Not: Konu ile alakası yok ama paylaşmak istediğim bir şey var. Bazı güç kaynaklarında rail akım sınırlandırması mesela 20A olarak belirtilip, testlerde 20A üzerinde akım çekildiği halde OCP devreye girip PSU yu kapatmıyor. 30-35A çekildiğince ancak tepki veriyor. Bu iyi birşey değil ve PSU nun hatırı sayılır yabancı inceleme sitelerinde ciddi bir - puan almasına sebep oluyor. Çokça tavsiye edilen, iyi bilinen orta seviye PSU larda bile bu durum söz konusu olabiliyor. Fakat bizim sivri zekalı bazı test editörlerimiz (isim vermeyeceğim) işlerini çok iyi bildiklerinden olsa gerek 25A ile sınırlandırılmış güç kaynağından 30-35A akım çekip "aaa bakın etiket değerinin üzerinde yüklendiğimiz halde banamısın demiyor" deyip olumlu bir şeymiş gibi gösteriyor. Halbuki bu durum PSU nun OCP sinin işini yapmadığını gösteriyor ve o şekilde 15-20Dk test devam etse PSU nun hoşafı çıkacak. Çıkıp bunu söyleyincede lafı dolandırıp saçma sapan bir sayfa yazı yazıp, kafa karıştırıp üste çıkıyorlar.
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krtlkDr89 9 yıl
Birden fazla raile sahip psularda OCP denilen, fazla yüklenmeye karşı önlem alan minik bir devre bulunur.Psu her iki railden 18A verebilmekte ise Herhangi bir raile 18Aden fazla bir yuklenme gerceklesirse OCP devreye

girecektir ve güç kaynağı/rail kendini kapatacaktır.Eğer bir güç kaynağında 2 rail çıkışı varsa 2 tane ayrı OCP bulunur ve her raili fazla yuklenmeye karsı korur.Çoklu rail sisteminde, PC de oluşabilecek herhangi bir arıza

durumunda OCP daha etkilidir. Tek rail olup 70 Amper verebilen bir PSU düşünelim. OCP nin devreye girebilmesi için 70A den fazla akım çekmek gerekecek. Benim ekran kartım diyelim arıza yaptı ve normal çalışırken 14A

çekerken arızalı halde 30A çekiyor. OCP devreye girmeyeceğinden arıza dahada büyüyecektir, yani OCP nin anlamı kalmayacaktır.Rail leri çoklayıp herbirine ayrı ayrı OCP devreleri ve kapasitör eklemek maliyeti arttırır. Bu

sebeple üreticilerin bir kısmı bundan kaçınır.

Enermax ın modellerine ve fiyatlarına bakarsanız bu yazılanlara hak verirsiniz.Saygılar.
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talh4wk 9 yıl
haber için teşekkürler
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Batuist 9 yıl
tek rail olması daha mı iyi acaba?? artı 650w'ın neresi extreme..??
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hellteam 9 yıl
Güzel bileşenler sonuçta tek trafo olduğu için rail in ayrılması çok ta faydalı bişey değil karışık bi konu tabi bu
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No Way Out 9 yıl
%85 dedikleri olsaydı en kötü +80 Bronze sertifikası koyarlardı.
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