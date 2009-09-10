Cooler Master'dan Silent Pro M serisi iki yeni güç kaynağı; M850 ve M1000

Kasa, güç kaynağı ve soğutucu çözümleriyle tanınan komponent üreticisi Cooler Master, Silent Pro M serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu. Firmanın M850 ve M1000 kod adlarını taşıyan ve sırasıyla 850 Watt ve 1000 Watt gücünde olan yeni güç kaynakları, ATX 12V V 2.3 / EPS 12V V2.92 standartlarıyla uyumlular ve 150 x 86 x 165 mm boyutundalar.
Yüksek verimlilik hedefiyle hazırlanan ve 80Plus Bronz sertifikasına (%85 verimlilik) sahip olan yeni güç kaynakları, tekli 12v rail tasarımı ile geliyor ve modeline göre 12v rail hattından 66A ve 80A sağlayabiliyorlar. Sessiz çalışan 135mm'lik fana yer verilen Silent Pro M serisi güç kaynaklarının hata öncesi kullanım süreleri ise 100.000 saat olarak açıklandı.
Modüler kablo tasarımıyla kasa içi kablo düzenlemesine katkı sağlayacağı belirtilen Silent Pro M serisi yeni güç kaynaklarının 5 yıllık garanti ile yakında kullanıma sunulması beklenirken fiyatları ise henüz açıklanmadı.
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aynen coolermaster anca ekuri marka olabiliyor hep her kulvarda daha iyi daha kaliteli ve en önelisi daha f/p ürünler varken coolermaster sadece yoklukta alınabilir... buda benim kişisel düşüncem.
saygı duyarım
Bu benim şahsi görüşüm. Görüşüme güvenmek veya güvenmemek size kalmış fakat bu şekilde konuşmanız yanlış.
Ayrıca hitap şeklinize dikkat ediniz, ben sizin arkadaşınız değilim.