Cooler Master'dan Silent Pro M serisi iki yeni güç kaynağı; M850 ve M1000

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Kasa, güç kaynağı ve soğutucu çözümleriyle tanınan komponent üreticisi Cooler Master, Silent Pro M serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu. Firmanın M850 ve M1000 kod adlarını taşıyan ve sırasıyla 850 Watt ve 1000 Watt gücünde olan yeni güç kaynakları, ATX 12V V 2.3 / EPS 12V V2.92 standartlarıyla uyumlular ve 150 x 86 x 165 mm boyutundalar.

Yüksek verimlilik hedefiyle hazırlanan ve 80Plus Bronz sertifikasına (%85 verimlilik) sahip olan yeni güç kaynakları, tekli 12v rail tasarımı ile geliyor ve modeline göre 12v rail hattından 66A ve 80A sağlayabiliyorlar. Sessiz çalışan 135mm'lik fana yer verilen Silent Pro M serisi güç kaynaklarının hata öncesi kullanım süreleri ise 100.000 saat olarak açıklandı.

Modüler kablo tasarımıyla kasa içi kablo düzenlemesine katkı sağlayacağı belirtilen Silent Pro M serisi yeni güç kaynaklarının 5 yıllık garanti ile yakında kullanıma sunulması beklenirken fiyatları ise henüz açıklanmadı.

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