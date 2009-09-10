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Cooler Master'dan Silent Pro M serisi iki yeni güç kaynağı; M850 ve M1000

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,3b
1
14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Cooler Master'dan Silent Pro M serisi iki yeni güç kaynağı; M850 ve M1000
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Kasa, güç kaynağı ve soğutucu çözümleriyle tanınan komponent üreticisi Cooler Master, Silent Pro M serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu. Firmanın M850 ve M1000 kod adlarını taşıyan ve sırasıyla 850 Watt ve 1000 Watt gücünde olan yeni güç kaynakları, ATX 12V V 2.3 / EPS 12V V2.92 standartlarıyla uyumlular ve 150 x 86 x 165 mm boyutundalar.

Yüksek verimlilik hedefiyle hazırlanan ve 80Plus Bronz sertifikasına (%85 verimlilik) sahip olan yeni güç kaynakları, tekli 12v rail tasarımı ile geliyor ve modeline göre 12v rail hattından 66A ve 80A sağlayabiliyorlar. Sessiz çalışan 135mm'lik fana yer verilen Silent Pro M serisi güç kaynaklarının hata öncesi kullanım süreleri ise 100.000 saat olarak açıklandı.

Modüler kablo tasarımıyla kasa içi kablo düzenlemesine katkı sağlayacağı belirtilen Silent Pro M serisi yeni güç kaynaklarının 5 yıllık garanti ile yakında kullanıma sunulması beklenirken fiyatları ise henüz açıklanmadı.

Cooler Master'dan Silent Pro M serisi iki yeni güç kaynağı; M850 ve M1000
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Cooler Master'dan Silent Pro M serisi iki yeni güç kaynağı; M850 ve M1000
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cinnet83 10 yıl
cooler cok pahalı fiyatları yaa uygun olsa alınır tabiki
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yekoo 10 yıl
@krm-iks
aynen coolermaster anca ekuri marka olabiliyor hep her kulvarda daha iyi daha kaliteli ve en önelisi daha f/p ürünler varken coolermaster sadece yoklukta alınabilir... buda benim kişisel düşüncem.
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kerem 10 yıl

yekoo

@krm-iks

aynen coolermaster anca ekuri marka olabiliyor hep her kulvarda daha iyi daha kaliteli ve en önelisi daha f/p ürünler varken coolermaster sadece yoklukta alınabilir... buda benim kişisel düşüncem.


saygı duyarım
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melyyh 10 yıl
CM nin power larına bende pek sıack bakmıyorum açıkçası. aynı fiyat civarında daha kaliteli marka sayısı oldukça fazla...
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B.A.R.I.Ş 10 yıl
Çok tatlı...
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MrPerFormance 10 yıl
Tek rail tasarım olması benim için alınası kılıyor.
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deniz_sea 10 yıl
bende senin yorumuna güvenmiyorum...
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kerem 10 yıl

deniztoyota

bende senin yorumuna güvenmiyorum...


Bu benim şahsi görüşüm. Görüşüme güvenmek veya güvenmemek size kalmış fakat bu şekilde konuşmanız yanlış.

Ayrıca hitap şeklinize dikkat ediniz, ben sizin arkadaşınız değilim.
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sertacaygun 10 yıl
Sade ve sessiz... 2S kuralından... :D
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kerem 10 yıl
Ben şahsen Cooler Master'a güvenmiyorum
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Ferruh Ferman 10 yıl
Aynı zamanda karizma da.
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ThE LoSt 10 yıl
sesszlik ön plana çıkıyor fiyatta uygun olursa alınabilir
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Applejack 10 yıl
Pahalı oluyor genelde bu seriler..
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Güç Kaynağı, psu ve cooler master
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