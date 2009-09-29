Core 2 Duo E4400 %152 hız aşırtma ile 5020MHz'e çıkartıldı

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Phenom II X4 955 Black Edition ile 7GHz barajının aşılmasıyla birlikte hız aşırtma dünyasında yeni bir dönemin kapısı da aralanmış oldu. Her ne kadar dört çekirdekli işlemci arenasında çıtayı daha da yukarılara taşıyabilecek iddialı çalışmalar henüz gündeme gelmiş olmasa da çift çekirdekli işlemci arenasında dikkat çiekici çalışmalar gün ışığına çıkmaya devam ediyor.

Intel'in 65nm üretim teknolojisiyle hazırladığı maliyet odaklı işlemci modellerinden birisi olan ve 2GHz'de görev yapan Core 2 Duo E4400 işlemcisiyle yapılan yeni bir çalışmada %152'lik hız aşırtma başarımı elde edilerek işlemci saat hızı 5020MHz'e çıkartıldı. Asus Rampage Extreme üzerinde yapılan çalışmada bellek olarak Super Talent 1600MHz CL7 DDR3 kullanıldı.

Cascade soğutmayla -103 derecede yapılan çalışmada 4730MHz'de SuperPi 1M testi yapılarak 11.796sn'lik sonuç elde edildi.

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