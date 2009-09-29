Core 2 Duo E4400 %152 hız aşırtma ile 5020MHz'e çıkartıldı

Phenom II X4 955 Black Edition ile 7GHz barajının aşılmasıyla birlikte hız aşırtma dünyasında yeni bir dönemin kapısı da aralanmış oldu. Her ne kadar dört çekirdekli işlemci arenasında çıtayı daha da yukarılara taşıyabilecek iddialı çalışmalar henüz gündeme gelmiş olmasa da çift çekirdekli işlemci arenasında dikkat çiekici çalışmalar gün ışığına çıkmaya devam ediyor.
Intel'in 65nm üretim teknolojisiyle hazırladığı maliyet odaklı işlemci modellerinden birisi olan ve 2GHz'de görev yapan Core 2 Duo E4400 işlemcisiyle yapılan yeni bir çalışmada %152'lik hız aşırtma başarımı elde edilerek işlemci saat hızı 5020MHz'e çıkartıldı. Asus Rampage Extreme üzerinde yapılan çalışmada bellek olarak Super Talent 1600MHz CL7 DDR3 kullanıldı.
Cascade soğutmayla -103 derecede yapılan çalışmada 4730MHz'de SuperPi 1M testi yapılarak 11.796sn'lik sonuç elde edildi.
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Nefesin çok kuvvetliymiş gel bir ara bizimkine de üfle :D Nasıl başardığını görmek isterim
arkadaş için: sıvı azot kullanıo emmi herhal
resim.donanimhaber.com/...
-106 derece yapıyor. hatta ayarlanabiliyor 2 stage yapınca -81 derecede kullanıyorsunuz o zaman 4,9 ghz e çekiyor bende 5,1 ghz e çekiyorum
single stage cascade yani tek komprasöre düşünce -45 derecelerde çalışıyor o zamanda 4,6 da kullanıyor bende 4,9 da kullanıyorum..............................................
dermişim :)
Oneki ben amd 7750 be de 2.7 galipa 4.8 de stabil kullanıyom peaah
Fazla traş cildi bozar...
bu arada zamanında bu işlemciye kazma derlerdi o/c olmuyor diye ben günlük 3 ghz de kullanırdım hey gidi hey
hala kazma ama -103 derece yaparsan 4.7 spi alabiliyormus eagle58 daha once daha iyisini mi yapmisti bilmem..... ama madem tek cekirdek cikti su laf olmamis:
fx bu sefer hikayeyi yazamamis yok phenomII'den sonra acilan kapi filan yakistiramadim ne alakasi var?
rahmetli athlonlarda iyi sollarlardı
ama 5.2 görürmü orasını bilemem. Fakat 4.2 yi göreceğine eminim sıvı soğutmayla..