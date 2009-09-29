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Core 2 Duo E4400 %152 hız aşırtma ile 5020MHz'e çıkartıldı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
18,3b
1
50
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Core 2 Duo E4400 %152 hız aşırtma ile 5020MHz'e çıkartıldı
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Phenom II X4 955 Black Edition ile 7GHz barajının aşılmasıyla birlikte hız aşırtma dünyasında yeni bir dönemin kapısı da aralanmış oldu. Her ne kadar dört çekirdekli işlemci arenasında çıtayı daha da yukarılara taşıyabilecek iddialı çalışmalar henüz gündeme gelmiş olmasa da çift çekirdekli işlemci arenasında dikkat çiekici çalışmalar gün ışığına çıkmaya devam ediyor.

Intel'in 65nm üretim teknolojisiyle hazırladığı maliyet odaklı işlemci modellerinden birisi olan ve 2GHz'de görev yapan Core 2 Duo E4400 işlemcisiyle yapılan yeni bir çalışmada %152'lik hız aşırtma başarımı elde edilerek işlemci saat hızı 5020MHz'e çıkartıldı. Asus Rampage Extreme üzerinde yapılan çalışmada bellek olarak Super Talent 1600MHz CL7 DDR3 kullanıldı.

Cascade soğutmayla -103 derecede yapılan çalışmada 4730MHz'de SuperPi 1M testi yapılarak 11.796sn'lik sonuç elde edildi.

Core 2 Duo E4400 %152 hız aşırtma ile 5020MHz'e çıkartıldı
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stradosphere 10 yıl
@ssbrutality
Nefesin çok kuvvetliymiş gel bir ara bizimkine de üfle :D Nasıl başardığını görmek isterim
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heatblast 10 yıl
q6600 ile 5,2 ghz hız hava soğutma ile yapılmaz o ilemci hava soğutma ile 4,2 ghz hızda kulanılabilir
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AlkanExclusive 10 yıl
haber için: süper sonuç

arkadaş için: sıvı azot kullanıo emmi herhal
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blackdreamss 10 yıl
bende de var ama stok soğutmayla 2,66 da güzel çalşıyo diğerlerinde voltaj arttırmak gerekiyo cesaret edipte arttırmadım
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ALBAY 10 yıl
Hiç korkma soğutucun varsa 3.33 e kadar aban gitsin sorun olmaz.Aşşağı linki koyuyorum orda voltaj değerlerim var.Bende 3,5 e çıkmıştım bi zamanlar..


resim.donanimhaber.com/...
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hsyn2802 10 yıl
-103 derece soğutma için harcanan para ile sistemin kıralı kurulur. hangi kullanıcı e4400 işlemciyi alıp bu şekilde kullanırki haa hızı çıkartıyorlarsa çıkartsınlar benim için için stok fan ile kullanılabilirlilik önemli adamlar şov yapmak için uğraşıyorlar.
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ALBAY 10 yıl
Bir zamanlar bende de vardı 3.33 ghz görmüştüm en son
çok ısınıyodu meret yoksa takoz felan değildi işlemci baba bi işlemciydi.
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Mr. Decent 10 yıl
(-103) Derece ? Ne ile soğutuyorsunuz bu işlemcileri ya :D
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trooper27 10 yıl
yaw yok ya adam doğru sölüyor tanıyorumda arkadaşı hatta ben kurdum sistemini 5,2 ghz le kullanıyor bende 9550 yi 5,6 ghz le kullanıyorum siz Thermalrıte 3 stage cascade modeli soğutucuyu duymadınızmı?
-106 derece yapıyor. hatta ayarlanabiliyor 2 stage yapınca -81 derecede kullanıyorsunuz o zaman 4,9 ghz e çekiyor bende 5,1 ghz e çekiyorum
single stage cascade yani tek komprasöre düşünce -45 derecelerde çalışıyor o zamanda 4,6 da kullanıyor bende 4,9 da kullanıyorum..............................................
dermişim :)
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Red_devil33 10 yıl
oc benim için bi hastalık degil parasılıktan dolayı e2160 aldım ve şuan 3.0 da kulanıyorum 3.4 tede aylarca kulandım ama ne gerek var 3.0 da gayet yetiyor hastalık degil yani parasızlıktan oc yapıyorum
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Fear Dot Com 10 yıl
super bır sonuc.Bende q6600 2.4 umu 5.2 Ghzde kullanıorum.Elbettekı Thermalrıte ıle.

Oneki ben amd 7750 be de 2.7 galipa 4.8 de stabil kullanıyom peaah
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No Way Out 10 yıl

Fear Dot Com

super bır sonuc.Bende q6600 2.4 umu 5.2 Ghzde kullanıorum.Elbettekı Thermalrıte ıle.



Oneki ben amd 7750 be de 2.7 galipa 4.8 de stabil kullanıyom peaah

Fazla traş cildi bozar...
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sadtneverdie 10 yıl
@ssbrutality benimki 5.1 de kalıyordu şanslıymışsın :D
bu arada zamanında bu işlemciye kazma derlerdi o/c olmuyor diye ben günlük 3 ghz de kullanırdım hey gidi hey
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Wilson Fisk 10 yıl
sadtneverdie

@ssbrutality benimki 5.1 de kalıyordu şanslıymışsın :D



bu arada zamanında bu işlemciye kazma derlerdi o/c olmuyor diye ben günlük 3 ghz de kullanırdım hey gidi hey


hala kazma ama -103 derece yaparsan 4.7 spi alabiliyormus eagle58 daha once daha iyisini mi yapmisti bilmem..... ama madem tek cekirdek cikti su laf olmamis:

çift çekirdekli işlemci arenasında dikkat çiekici çalışmalar gün ışığına çıkmaya devam ediyor.


fx bu sefer hikayeyi yazamamis yok phenomII'den sonra acilan kapi filan yakistiramadim ne alakasi var?
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Mars Portakalı 10 yıl
Benimde phenom x4 955 im stok fan ile 8.2 ye çıktı. Taktiği 'ssbrutality' adlı arkadaştan öğrendim. :D
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dstk 10 yıl
Intel, AMD Athlon X2'lerden yediği şamar ile P4'lerden sonra Core 2 Duo'ları çok sağlam çıkardı. AMD Athlon X2 ve Intel Core 2 Duo'lar senelerce ölmez artık. Kullanılır senelerce. Rekabet olmasaydı bu işlemcileri görebilir miydik oda başka bir tatrtışmanın konusu... :)
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Meaning Of Life 10 yıl
Güzel Sonuç
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righteous@ 10 yıl

dstk

Intel, AMD Athlon X2'lerden yediği şamar ile P4'lerden sonra Core 2 Duo'ları çok sağlam çıkardı. AMD Athlon X2 ve Intel Core 2 Duo'lar senelerce ölmez artık. Kullanılır senelerce. Rekabet olmasaydı bu işlemcileri görebilir miydik oda başka bir tatrtışmanın konusu... :)



rahmetli athlonlarda iyi sollarlardı

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By.DeaD 10 yıl
bendede q6600 var g0 revizyonlu standart fanla 3.2de çalıştırıyorum...
ama 5.2 görürmü orasını bilemem. Fakat 4.2 yi göreceğine eminim sıvı soğutmayla..
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