Core i5-11600KF ve Core i5-11400F test edildi

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Geçtiğimiz haftalarda Anandtech’in Core i7-11700K incelemesini yayınlamasının ardından diğer inceleme ekipleri de kendi incelemelerini yayınlamaya başladı.

Detaylara geçmeden altını çizmekte fayda var. Yongalar henüz nihai sürüm BIOS altında çalışmadıkları için olması gereken performansı gösteremiyor olabilir. Nitekim daha önce de Intel satış tarihinden sonra yayınladığı ilk BIOS’la modellerinin performansını arttırmıştı.

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Uygun fiyatlı Rocket Lake'ler testte

Core i5-11600KF ve Core i5-11400F Rocket Lake işlemci ailesinde Cypress Cove çekirdeklerine yer verilen en uygun fiyatlı çözümlerden. Her ikisinde de Gen12 entegre grafik birimine yer verilmeyen yongalar aynı zamanda PCIe 4.0 desteği de sunuyor.

125 watt TDPli Core i5-11600KF 3.9-4.9 GHz aralığında görev yaparken 65 watt ısıl tasarım gücüne sahip Core i5-11400F’te ise bu değerler 2.6-4.4 GHz olarak belirlenmiş.

Ayrıca Bkz. "Core i7-11700K delid edildi, Devasa yonga ortaya çıktı"

3600 MHz RAM’lerle Gigabyte Z490 Aorus Ultra anakartı üzerinde teste giren modellerden hız aşırtma kilitsiz çözüm testlerde 85 dereceye ulaşırken 209 watta kadar tüketmiş. 65 watt TDPli modelse 70 dereceye çıkarken 145 wattı görmüş. Son olarak modellerin PCCooler’ın GI-CX360 ARGB soğutucusu ile serinletildiğini de belirtelim.

https://videocardz.com/newz/intel-core-i5-11600kf-and-i5-11400f-6-core-12-thread-rocket-lake-s-cpus-tested

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