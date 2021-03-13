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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Core i5-11600KF ve Core i5-11400F test edildi

    Geçtiğimiz günlerde Anandtech’in Core i7-11700K’yı erkenden test etmesinin ardından diğer yongalar da test edildi. Intel henüz satışa sunmasa da yongalar çalışır durumda.
    13 Mart 2021, 22:09 (2 gün)
    2,4b
    1
    14
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    6

    Core i5-11600KF ve Core i5-11400F test edildi
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz haftalarda Anandtech’in Core i7-11700K incelemesini yayınlamasının ardından diğer inceleme ekipleri de kendi incelemelerini yayınlamaya başladı.

    Detaylara geçmeden altını çizmekte fayda var. Yongalar henüz nihai sürüm BIOS altında çalışmadıkları için olması gereken performansı gösteremiyor olabilir. Nitekim daha önce de Intel satış tarihinden sonra yayınladığı ilk BIOS’la modellerinin performansını arttırmıştı.

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    Uygun fiyatlı Rocket Lake'ler testte

    Core i5-11600KF ve Core i5-11400F Rocket Lake işlemci ailesinde Cypress Cove çekirdeklerine yer verilen en uygun fiyatlı çözümlerden. Her ikisinde de Gen12 entegre grafik birimine yer verilmeyen yongalar aynı zamanda PCIe 4.0 desteği de sunuyor.

    125 watt TDPli Core i5-11600KF 3.9-4.9 GHz aralığında görev yaparken 65 watt ısıl tasarım gücüne sahip Core i5-11400F’te ise bu değerler 2.6-4.4 GHz olarak belirlenmiş.

    Ayrıca Bkz. "Core i7-11700K delid edildi, Devasa yonga ortaya çıktı"

    3600 MHz RAM’lerle Gigabyte Z490 Aorus Ultra anakartı üzerinde teste giren modellerden hız aşırtma kilitsiz çözüm testlerde 85 dereceye ulaşırken 209 watta kadar tüketmiş. 65 watt TDPli modelse 70 dereceye çıkarken 145 wattı görmüş. Son olarak modellerin PCCooler’ın GI-CX360 ARGB soğutucusu ile serinletildiğini de belirtelim.



    https://videocardz.com/newz/intel-core-i5-11600kf-and-i5-11400f-6-core-12-thread-rocket-lake-s-cpus-tested
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    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    acura07 (Okan Yüksel) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    11400f 5600x killer olmuş sanırım.



    Artık sıkıyorsa fiyat indirmesin amd:)



    B560 anakart ve 11400f çok can yakar.
    Yanıtla +9
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    kaptan666 (Ridvan ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Henüz piyasaya çıkmadı ve Bios henüz yayınlanmadı. Bu nedenle karşılaştırma yapmak henüz erken.

    Lakin 5600x'i mevcut hali ile oyunlarda yemiş. Şu an itibariyle 5600x çöp...


    https://videocardz.com/newz/intel-core-i5-11600kf-and-i5-11400f-6-core-12-thread-rocket-lake-s-cpus-tested?utm_campaign=DonanimHaber&utm_medium=referral&utm_source=DonanimHaber
    Henüz piyasaya çıkmadı ve Bios henüz yayınlanmadı. Bu nedenle karşılaştırma yapmak henüz erken. Lakin 5600x'i mevcut hali ile oyunlarda yemiş. Şu an i...
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    G Gökay16 (Gökay Genç) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Aman çıksında rekabet devam etsin. Herkesin sürekli atladığı birşey var o da AMD nin üretim kapasitesi dünyadaki madüstü işlemcilerse %25, mobilde %15, sunucularda ,%10'u aşabilecek konumda değil. İntel in 10 dan fazla fabrikası var. Üretim avantajı ve istediği fiyat kırma şansı var. Bu iş bir dengede gitmek zorunda. İkisinden biri çok güçlenirse farklı farklı bğyük sıkıntılar çıkar. Daha 3 sene önce 4 çekirdekli intel'in 7700K yı 375$ dan kullanıcısını öptüğünü unutmayın..!
    Aman çıksında rekabet devam etsin. Herkesin sürekli atladığı birşey var o da AMD nin üretim kapasitesi dünyadaki madüstü işlemcilerse %25, mobilde %15, sunucula...
    Devamını Gör
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    H huseyincarnege (huseyin murteza) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    ama erken fiyatları uçuk verdi intel fiyatları baya aşa çekti
    10400f baya can yaktı zati 11400f fazlasıyla can yakacak
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    J Jon doe ( Jon doe) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    L3 bellek konusunda haklısınız. Ben bu testte yer alan 11600kf nin birisinin de mühendislik örneği olduğunu belirttim ekstradan. Tüm bu gelişmelere tüketici olarak baktığımda her iki tarafında birbirine ezici üstünlük kuramamasının bize yarayacak olması sonucu sevindirici bir şey zaten
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    -erna- (Erdi Eyiçıtak) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Güzel değerler ama 11700k yı 6c olarak çalıştırıp 11600k diyerek test etmişler. Bir tık daha az performanslı olabilir. Aklınızda bulunsun.
    Test edilen soğutucu bu arada fena bir soğutucu değil. Diğer 360mm aio larla başabaş bir performansı var. Buna rağmen 11600k ile 85c leri bu havanın soğuk olduğu zamanda görmek biraz düşündürücü.
    Power zaten 204w o zaten azalma olmayacağını düşündüğümüz beklentilerimizde olan bir değer.
    Tam bir çıksın bioslar otursun sonra 2 taraf da oc li testler vs ile de son durum ortaya çıkar.
    1 Yanıt Yanıtla
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    J Jon doe ( Jon doe) 1 gün ( Mesaj Silindi ) -erna-
    11700K yı önbelleğinden dolayı 5600X ile karşılaştırmak için 2 çekirdeğini kapatıp denemişler. Bu haberdeki 11600kf'nin mühendislik örneği olduğundan bahsediliyor ayrıca (https://wccftech.com/intel-core-i5-11600kf-core-i5-11400f-6-core-rocket-lake-desktop-cpu-benchmarks-leak-out-mainstream-chips-to-tackle-amd-ryzen-5/). Yeni bioslar ve son kullanıcıya hazır chipler sanırım biraz daha iyi performans verecek. Sıcaklık konusunda haklısınız fakat, maalesef tamamen yeni üretim noduna geçmeden düzelme olmayacak
    1 Yanıt Yanıtla
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    W Wilson Fisk 1 gün ( Mesaj Silindi )
    ne güzel işmiş ya hakaret et blokla cevap yazamayayım kalkan gibi sığın ondan sonra aç bloğu bir daha hakaret et bir daha blokla ondan sonra biz ergen oluyoruz. ergenlerin tartışma şekli buysa ben olmuyorum bir kere artı o kök oc işi neden öyle oluyor çıkınca göreceksin gezdirecem seni burada acı var mı diye?
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    J Jon doe ( Jon doe) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Wilson Fisk
    Önceden blokluydun Anasayfada bloklu olsan da görünmüssün alıntı yapmadan yazdım. Anlamazsın da yine de açıklama yapayım dedim. senin bloklu olduğunu bilmiyordum bile ne kadar gereksiz yazıların varmış demek ki. Bir de senin o pis çöp ağzından çıkan kelimelerle uğraşacak zamanım yok. Acı var mı diye gezdirecekmis beni sınır zekaya bak:). Senin kullandığın emojin bile senin sınır zeka olduğunu gösteriyor. Adana'ya gel de kaynaştrma raporunu süresize çevireyim senin. Tek hücreli yaşam formu bütün dünyam buradan ibaret değil bilesin. Teknolojiyi takip ettiğim platformlardan birisi burası. Cevap hakkın olsun diye ilk cevabından sonra kaldırdım bloğu. Blok kaldırıp yazıp geri blokladigim yalanına bir sen inanırsın
    Yanıtla +2
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    acura07 (Okan Yüksel) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    11400f 5600x killer olmuş sanırım.



    Artık sıkıyorsa fiyat indirmesin amd:)



    B560 anakart ve 11400f çok can yakar.
    Yanıtla +9
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    W Wilson Fisk 1 gün ( Mesaj Silindi )
    alıntı yapmadan atıp tutmak da yeni nesil ergenliği oluyor herhalde?eskiden kızardık biz böyle şeylere erkeksen yüzüme söyle diye.
    Yanıtla +1
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    G Gökay16 (Gökay Genç) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Aman çıksında rekabet devam etsin. Herkesin sürekli atladığı birşey var o da AMD nin üretim kapasitesi dünyadaki madüstü işlemcilerse %25, mobilde %15, sunucularda ,%10'u aşabilecek konumda değil. İntel in 10 dan fazla fabrikası var. Üretim avantajı ve istediği fiyat kırma şansı var. Bu iş bir dengede gitmek zorunda. İkisinden biri çok güçlenirse farklı farklı bğyük sıkıntılar çıkar. Daha 3 sene önce 4 çekirdekli intel'in 7700K yı 375$ dan kullanıcısını öptüğünü unutmayın..!
    Yanıtla +4
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    J Jon doe ( Jon doe) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    All core boost'u zaten 4.6 olan işlemciye 4.8 oc yapmayı köklemek diyerek başarısını gölgelemek yahut manipüle etmek basitlikten başka bir şey değil. Sanki 5600x core boost 3ghz oluyor en fazla. Tamam 5600x multide daha iyi de geç. tuhaf tipler var
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    kaptan666 (Ridvan ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Henüz piyasaya çıkmadı ve Bios henüz yayınlanmadı. Bu nedenle karşılaştırma yapmak henüz erken.

    Lakin 5600x'i mevcut hali ile oyunlarda yemiş. Şu an itibariyle 5600x çöp...


    https://videocardz.com/newz/intel-core-i5-11600kf-and-i5-11400f-6-core-12-thread-rocket-lake-s-cpus-tested?utm_campaign=DonanimHaber&utm_medium=referral&utm_source=DonanimHaber
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    W Wilson Fisk 2 gün ( Mesaj Silindi )
    cpuz'de 4.8 ghz kökledikleri 11600k bile multide stok 5600x'i geçemiyor gerisine bakmadım.ram mevzusu var bu seride adam gibi inceleme bekleyelim.3600 mhz rami de 11400f'e verdiklerine de inanmadım açıkçası.şu işlemciyi bu anakartla alırsan bu ram gibi karışık denklemler bizi bekliyor öyle yok çarpan kilidi açık anakarta üzerinde intel yazan işlemciyi tak yapıştır 4000+ işi bitti.ram kontrolcü işlemci içinde değil artık kontrolcü çip içinde yani geçen sene zen2ciler ne çektiyse şimdi aynısı intelcilere olacak.dram core calculator falan da yazarlar.
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