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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Core i7-11700K delid edildi, Devasa yonga ortaya çıktı

    Geçtiğimiz haftalarda yanlışlıkla satışa sunulan COre i7-11700K’lardan birisi delid edildi. Ortaya çıkan yonga Core i9-10900K’dan daha fazla alana hükmediyor.
    13 Mart 2021, 12:11 (2 gün)
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    2

    Core i7-11700K delid edildi, Devasa yonga ortaya çıktı
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    Intel henüz Rocket Lake işlemcilerini detaylandırmamasına karşın geçtiğimiz haftalarda Almanya’da bir e-perakendeci ilk modelleri kullanıcılara göndermişti.

    İlginizi Çekebilir Avatar Intel Core i7-11700K kullanıcılara ulaşmaya başladı, İlk hızaşırtma testleri yapıldı

    İlk Rocket Lake delid işlemi

    Yongalardan birisini edinen kullanıcı ilk delid işlemini gerçekleştirmiş. Buna karşın başarısız sonuçlanan işlem nedeniyle önce sonra kıyaslaması yapılamamış.

    Bununla birlikte zar alanı ölçülen Core i7-11700K 260-270 mm2 alana sahip. Bu haliyle yonga Core i9-10900K’dan daha az çekirdek barındırmasına karşın %28 daha büyük.

    Ayrıca Bkz. "Intel 10 nm’yi birden fazla nesilde kullanabilir, Raptor Lake geliyor"

    Diğer taraftan Intel Rocket Lake’te Core i9 ve Core i7 sınıflarında 8 çekirdek 16 izleğe yer verecek olması nedeniyle görüntülenen yonganın ağabeyiyle aynı ölçütlerde olduğunu söyleyebiliriz.



    Kaynakça https://www.overclock.net/threads/overclocking-11700k-11900k-results-bins-and-discussion.1777365/page-17 https://videocardz.com/newz/intel-core-i7-11700k-rocket-lake-cpu-has-been-delidded
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    asenler (aydın şenler) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    delid ne ya! "kapak açma" deseniz başınıza damat kadar taş mı yağardı yoksa.
    2 Yanıt Yanıtla +40
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    W Wilson Fisk 2 gün ( Mesaj Silindi )
    ne komut seti abicim core mimarisini geliştirmedi mi bu adamlar willow cove diye?çekirdekler büyüdü bu sayede %14 19 neyse ipc getirdik diyip duruyorlar.core mimarisini değiştirme 14nm'den küçültme noel baba mı getirdi o kadar ipc'yi?çekirdekleri büyüttüler daha çok transistör koydular mevzu bu.
    ne komut seti abicim core mimarisini geliştirmedi mi bu adamlar willow cove diye?çekirdekler büyüdü bu sayede %14 19 neyse ipc getirdik diyip duruyorlar.core mi...
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    T tokatli6061 (ismail durmus) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Zenohsama
    2006 dan sonra AMD den aşıracak teknoloji bulamıyolar yada AMD aşırmalara karşı bi çare buldu :) Sonuçta 2007 de çıkan core i serisi core 2 duo lara AMD den aşırılan mimari özelliklerinin eklenmesiydi o gün bu gündür aynı mimari eklenen komut setleri optimizasyonlar vs. %5 10 arası ekleye ekleye geldiler şimdi tıkandılar yepisyeni bir mimari lazım ama en son netburst mimarisini kendileri geliştirmişlerdi sanırım :)
    2006 dan sonra AMD den aşıracak teknoloji bulamıyolar yada AMD aşırmalara karşı bi çare buldu :) Sonuçta 2007 de çıkan core i serisi core 2 duo lara AMD den aşı...
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    huso 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Intel de COVE lar bitmiyor.Cart Cov Curt Cov devamlı bir Cov var.
    11 Nesil yeni Cove un 14nm++++ port edilmis sekli deniyordu.Genis bir zar 10 cekirdekten 8 cekirdege dusmesine ragmen aslında basta %19 denilip simdi %14 e revize edilen bir gelisme var.
    10 cekirdekten 8 e dusup %14 artıs her sekilde basarıdır.

    Daha islemciler cıkıp gercek testleri yapılmadı sanırım, Muhendislik Orneklerinde Multicore da her turlu cok zayıftılar zaten Ryzen a gore cok da degisecegini sanmıyorum.
    Zaten asıl rakibi de 5800X olacak.Muhtemelen oyunlar da %3-4 fazla FPS alabilir diye dusunuyorum.Ram olayı belki gecikmeler biraz artar bilmiyorum.Ama her sekilde ciddi anlamda 7. nesilden sonra tek gercek yeni nesil islemci olacak.11700K alan OC ile 4-5 yıl kullanır.
    Guc tuketimleri ornekleri bakarsan yine cok yuksek olacak gozukuyor.Onun dısında oldukca kısa omurlu olacak.Eylul de yeni seri geliyor diye haberler vardı.

    Ryzen 5000 serisinin fiyatını gercek olması gereken yere cekerse tuketici kazanır.benim icin Intel in son donemlerde en efsane islemcisi 9900/K/KS dir.Z390 Anakart ile son derece iyi perf. uzun yıllar kullanılır.
    Cıkacak islemcide de bu 11700K olacak.Aynı islemcinin OC ile yuksek skor kovalayanlar dısında 11900K yı cok alan olacagını sanmıyorum.Ayrıca Intel in ilk PCIE4.0 Destekli İslemcisi olması acısından ozellikle SSD ler de yuksek hızlara cıkmasını saglayacak.
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    W Wilson Fisk 2 gün ( Mesaj Silindi )
    büyük çip işini sadece büyüyen çekirdeklere bağlamayalım işin içinde bir de kontrolcü çipi var.size bir adet zen+ çipi göstereyim gördüğünüz gibi tek parça yani nedir ram kontrolcü işlemci içinde.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



    bu çipi amd global foundries firmasına yaptırdı 12nm.bu da zen 2 çipi.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



    işler karıştı iki tane oldu.küçük olan çekirdek TSMC 7nm üretiyor.büyük olan kontrolcülerin olduğu çip yine glofo 12nm üretiyor.bu seride ram usb gibi kontrolcüler işlemci içinden ayrıldı ve FCLK denen bir şeyle tanıştık yok 3600 yaparsan bunu 1800 yapacakmışsın diye baya bi uğraştık.kontolcü çipi içindeki ram kontrolcü ile işlemci çekirdekleri arasındaki köprü aslında bu FCLK ve artık intelde de var.jim keller emmi bunu katmış core mimarisine ama baştan yapılan bir mimari değil yapılan.bu ne demek artık intelde de ram ayarlarken FCLK abi ne derse onu yapacaksınız ve ram çok önemli olacak zen2'deki gibi.bu da IPC getirir ve intelde tek parça çip olmasının sebebi intelin kendi fabrikası var yarısını oradan yarısını buradan almıyor.amd zen3'te bu ram bağımlılığını bozdu bir şekilde sağını solunu oynayarak yoksa amd de nm küçültmedi mimari değiştirmedi zen2'yi oynayarak o kadar IPC'yi getirdi.amd nissan gtr gibi japon tuning araçlar gibiyse intel de amerikan muscle car konumunda şu an.büyük çipleri kimse sevmez işte bu yüzden intel nm küçültüp bu çipi amd'ninki gibi minnak yapmaya çalışacak ama biri elma biri armut tabi aynısı olmaz mimarileri farklı.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    yamaci1771 2 gün ( Mesaj Silindi ) Wilson Fisk
    https://www.reddit.com/r/hardware/comments/m1sgb6/re_anandtechs_11700k_review_was_running_with/

    böyle haberler vardı, onunla mı ilgiliydi acaba?

    i7 işlemcide 3000 üstü hızlarda 1:2 modunda çalışırsa ortalık karışır
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    S ShadowWyvern 2 gün ( Mesaj Silindi )
    bence AVX-512 gibi şeyleri kullanıcıya sunmaları çok saçma çok önemli bir konu evet ancak kullanıcı için ne kadar gerekli? Maliyete değer mi?

    İleride ARM nin fiyat politakalarıyla kullanıcı pazarını yöneteceğini düşünüyorum. HPC konusunda ise aksine ARM lerin o kadarda iyi olduğunu düşünmediğimide belirteyim bu konularda AVX-512 gibi komut setleri çok daha önemli ve gerekli bir durum...

    Umarım intel doğru kararlar alır :/
    Yanıtla +1
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    W Wilson Fisk 2 gün ( Mesaj Silindi )
    ne komut seti abicim core mimarisini geliştirmedi mi bu adamlar willow cove diye?çekirdekler büyüdü bu sayede %14 19 neyse ipc getirdik diyip duruyorlar.core mimarisini değiştirme 14nm'den küçültme noel baba mı getirdi o kadar ipc'yi?çekirdekleri büyüttüler daha çok transistör koydular mevzu bu.
    Yanıtla +9
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    6 6s 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Gpu da yenilendi, onun da etkisi var.
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    E eylül kabus 14 sa. ( Mesaj Silindi ) 6s
    neyden neye geçildi gpu da?
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    TR_mahmutpek (Mahmut Pekkara) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    AVX-512 gibi hayvan gibi bir komut setini eklediklerinden dolayı olabilir..
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    northwood (Metehan GÖKTAŞ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) TR_mahmutpek
    Aynen hocam ben de okudum bunu. Zar alanını ciddi manada büyütmüş olabilir diyorlardı. Şu anda bile lga 775'ten bu yana sabit tutulan işlemci pcb'sinin boyutunun Alder Lake'te dikdörtgene dönüşecek olmasının nedeni bu olabilir.
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    Zenohsama (Celal Sakallı) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Intel'e ne olduysa, çok ilginç şeyler yapıyor son dönemde.
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    T tokatli6061 (ismail durmus) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Zenohsama
    2006 dan sonra AMD den aşıracak teknoloji bulamıyolar yada AMD aşırmalara karşı bi çare buldu :) Sonuçta 2007 de çıkan core i serisi core 2 duo lara AMD den aşırılan mimari özelliklerinin eklenmesiydi o gün bu gündür aynı mimari eklenen komut setleri optimizasyonlar vs. %5 10 arası ekleye ekleye geldiler şimdi tıkandılar yepisyeni bir mimari lazım ama en son netburst mimarisini kendileri geliştirmişlerdi sanırım :)
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    asenler (aydın şenler) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    delid ne ya! "kapak açma" deseniz başınıza damat kadar taş mı yağardı yoksa.
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    E eylül kabus 14 sa. ( Mesaj Silindi ) asenler
    i5 4690k ya, bu işlemi nasıl yaparım?
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