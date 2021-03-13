Core i7-11700K delid edildi, Devasa yonga ortaya çıktı

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Intel henüz Rocket Lake işlemcilerini detaylandırmamasına karşın geçtiğimiz haftalarda Almanya’da bir e-perakendeci ilk modelleri kullanıcılara göndermişti.

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İlk Rocket Lake delid işlemi

Yongalardan birisini edinen kullanıcı ilk delid işlemini gerçekleştirmiş. Buna karşın başarısız sonuçlanan işlem nedeniyle önce sonra kıyaslaması yapılamamış.

Bununla birlikte zar alanı ölçülen Core i7-11700K 260-270 mm2 alana sahip. Bu haliyle yonga Core i9-10900K’dan daha az çekirdek barındırmasına karşın %28 daha büyük.

Ayrıca Bkz. "Intel 10 nm’yi birden fazla nesilde kullanabilir, Raptor Lake geliyor"

Diğer taraftan Intel Rocket Lake’te Core i9 ve Core i7 sınıflarında 8 çekirdek 16 izleğe yer verecek olması nedeniyle görüntülenen yonganın ağabeyiyle aynı ölçütlerde olduğunu söyleyebiliriz.

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