Core i7-11700K delid edildi, Devasa yonga ortaya çıktı

Intel henüz Rocket Lake işlemcilerini detaylandırmamasına karşın geçtiğimiz haftalarda Almanya’da bir e-perakendeci ilk modelleri kullanıcılara göndermişti.İlginizi Çekebilir Intel Core i7-11700K kullanıcılara ulaşmaya başladı, İlk hızaşırtma testleri yapıldı
İlk Rocket Lake delid işlemi
Yongalardan birisini edinen kullanıcı ilk delid işlemini gerçekleştirmiş. Buna karşın başarısız sonuçlanan işlem nedeniyle önce sonra kıyaslaması yapılamamış.
Bununla birlikte zar alanı ölçülen Core i7-11700K 260-270 mm2 alana sahip. Bu haliyle yonga Core i9-10900K’dan daha az çekirdek barındırmasına karşın %28 daha büyük.
Ayrıca Bkz. "Intel 10 nm’yi birden fazla nesilde kullanabilir, Raptor Lake geliyor"
Diğer taraftan Intel Rocket Lake’te Core i9 ve Core i7 sınıflarında 8 çekirdek 16 izleğe yer verecek olması nedeniyle görüntülenen yonganın ağabeyiyle aynı ölçütlerde olduğunu söyleyebiliriz.
Kaynakça https://www.overclock.net/threads/overclocking-11700k-11900k-results-bins-and-discussion.1777365/page-17 https://videocardz.com/newz/intel-core-i7-11700k-rocket-lake-cpu-has-been-delidded Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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11 Nesil yeni Cove un 14nm++++ port edilmis sekli deniyordu.Genis bir zar 10 cekirdekten 8 cekirdege dusmesine ragmen aslında basta %19 denilip simdi %14 e revize edilen bir gelisme var.
10 cekirdekten 8 e dusup %14 artıs her sekilde basarıdır.
Daha islemciler cıkıp gercek testleri yapılmadı sanırım, Muhendislik Orneklerinde Multicore da her turlu cok zayıftılar zaten Ryzen a gore cok da degisecegini sanmıyorum.
Zaten asıl rakibi de 5800X olacak.Muhtemelen oyunlar da %3-4 fazla FPS alabilir diye dusunuyorum.Ram olayı belki gecikmeler biraz artar bilmiyorum.Ama her sekilde ciddi anlamda 7. nesilden sonra tek gercek yeni nesil islemci olacak.11700K alan OC ile 4-5 yıl kullanır.
Guc tuketimleri ornekleri bakarsan yine cok yuksek olacak gozukuyor.Onun dısında oldukca kısa omurlu olacak.Eylul de yeni seri geliyor diye haberler vardı.
Ryzen 5000 serisinin fiyatını gercek olması gereken yere cekerse tuketici kazanır.benim icin Intel in son donemlerde en efsane islemcisi 9900/K/KS dir.Z390 Anakart ile son derece iyi perf. uzun yıllar kullanılır.
Cıkacak islemcide de bu 11700K olacak.Aynı islemcinin OC ile yuksek skor kovalayanlar dısında 11900K yı cok alan olacagını sanmıyorum.Ayrıca Intel in ilk PCIE4.0 Destekli İslemcisi olması acısından ozellikle SSD ler de yuksek hızlara cıkmasını saglayacak.
bu çipi amd global foundries firmasına yaptırdı 12nm.bu da zen 2 çipi.
işler karıştı iki tane oldu.küçük olan çekirdek TSMC 7nm üretiyor.büyük olan kontrolcülerin olduğu çip yine glofo 12nm üretiyor.bu seride ram usb gibi kontrolcüler işlemci içinden ayrıldı ve FCLK denen bir şeyle tanıştık yok 3600 yaparsan bunu 1800 yapacakmışsın diye baya bi uğraştık.kontolcü çipi içindeki ram kontrolcü ile işlemci çekirdekleri arasındaki köprü aslında bu FCLK ve artık intelde de var.jim keller emmi bunu katmış core mimarisine ama baştan yapılan bir mimari değil yapılan.bu ne demek artık intelde de ram ayarlarken FCLK abi ne derse onu yapacaksınız ve ram çok önemli olacak zen2'deki gibi.bu da IPC getirir ve intelde tek parça çip olmasının sebebi intelin kendi fabrikası var yarısını oradan yarısını buradan almıyor.amd zen3'te bu ram bağımlılığını bozdu bir şekilde sağını solunu oynayarak yoksa amd de nm küçültmedi mimari değiştirmedi zen2'yi oynayarak o kadar IPC'yi getirdi.amd nissan gtr gibi japon tuning araçlar gibiyse intel de amerikan muscle car konumunda şu an.büyük çipleri kimse sevmez işte bu yüzden intel nm küçültüp bu çipi amd'ninki gibi minnak yapmaya çalışacak ama biri elma biri armut tabi aynısı olmaz mimarileri farklı.
böyle haberler vardı, onunla mı ilgiliydi acaba?
i7 işlemcide 3000 üstü hızlarda 1:2 modunda çalışırsa ortalık karışır
İleride ARM nin fiyat politakalarıyla kullanıcı pazarını yöneteceğini düşünüyorum. HPC konusunda ise aksine ARM lerin o kadarda iyi olduğunu düşünmediğimide belirteyim bu konularda AVX-512 gibi komut setleri çok daha önemli ve gerekli bir durum...
Umarım intel doğru kararlar alır :/