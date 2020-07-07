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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Core i7-1165G7 iddialı tek çekirdek performansı sergileyebilir

    Yarıiletken üreticisinin yeni yongaları bir hayli iddialı geliyor.
    2 gün
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Core i7-1165G7 iddialı tek çekirdek performansı sergileyebilir
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    Intel’in Willow Cove çekirdekleriyle güçlendireceği Tiger Lake işlemcilerinden beklenti büyük. Son test sonuçları beklentileri tırmandıracak.

    Willow Cove'un faydaları

    Geekbench 5’te ortaya çıkan Core i7-1165G7’li Lenovo dizüstüsü test sonuçlarına göre tek çekirdekte Ryzen 7 4700U’dan %36.8’lik farkla önde. Çoklu çekirdek testinde ise 4/8 Intel işlemci, 8/8 Ryzen yongasının yalnızca %0.5’lik farkla gerisine düşmüş.

    İlginizi Çekebilir Avatar Mühendislik örneği Intel Tiger Lake-U işlemcisi Ice Lake modelinden %26’ya kadar daha hızlı

    Core i7-1165G7 iddialı tek çekirdek performansı sergileyebilir
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    Ryzen 7 4800U ile yapılan kıyaslamada tek çekirdek testinin kazananı %29.3’lük farkla Core i7-1165G7 olurken, çoklu çekirdek testinde 8/16 Ryzen 7 4800U, %22.3’lük farkla çekirdek/izlek sayısı avantajının altını çizmiş.

    Core i7-1165G7 iddialı tek çekirdek performansı sergileyebilir
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    Testlerde kullanılan dizüstülerdeki işlemcilerin hangi TDP seviyesinde çalıştırıldığı bilinmiyor. Ayrıca şu ana kadarki Tiger Lake’li dizüstüler 4266 MHz’lik LPDDR4X bellekle karşımıza çıkmıştı. Yine aynı yüksek frekanslı belleklerin kullanıldığını tahmin edebiliriz.

    Görünüşe göre AMD’nin bellek frekansı başlığında bir atılım yapması şart. Geçtiğimiz haftalarda önümüzdeki APU’larda yüksek frekanslara destek sunulabileceğine yönelik sızıntılar paylaşmıştık.

    Ayrıca Bkz. "Intel uygun fiyatlı Core i9-10900K hazırlığında"

    AMD, Intel’e fırsat vermemek adına bir adım atacağa benziyor. Öyle ya da böyle AMD’nin Intel’den rekabetçi işlemciler beklediğine yönelik haberden sonra Intel’den güzel haberlerin gelmesi yine biz kullanıcıların yüzünü güldürecek.



    https://www.techpowerup.com/269453/intel-core-i7-1165g7-tiger-lake-mauls-ryzen-7-4700u-renoir-in-most-geekbench-tests Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    ebavamqko 16 sa.
    350 watt çeken 10 nesil intel işlemcisi öven tipleri görünce bir gülme geliyor.bir güçlü lazer ve uranyım ile evde kendi reaktörünüzü yapın intelci arkadaşlar.
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    magicrea (Baki Hürüm) 18 sa.
    çıksın bakalım. inş öyle olur. amd de ortalığı boş bulmasın. biz çok çektik tekelden.
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    CoreXXX (fatih tat) 2 gün
    notebook işlemcisi zaten . bu işlemcileri zorlayacak ekran kartı yok o dizüstülerde napim ben tek çekirdeği. intelin elinde kalan tek koz onuda oynuyor işte
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    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 2 gün
    4700U 4800U ismi üzerinde ultrabook işlemcileri.elma ile armut karşılaştırılmış.o garip isimli arkadaş yiyorsa normal 4800 4900'e %20 30 fark atsın da adam diyelim.bütün tigerlar 4 çekirdek 4 neyin havası bu?
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    _magnetar_ (Kemal Ezen) 1 gün Wilson Fisk
    Elma ile armut kıyaslaması yok ortada. İntel'in bahsedilen işlemcisi de ultrabook işlemcisi hatta düşük performanslı ultrabok işlemcisi. Performansa yönelik işlemcileri H serisi oluyor.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün
    Tek çekirdekte uçuyorsun ama o avantajı çoklu çekirdekte gerçek hayata geçiremiyorsun. Ne anladım bu işten?
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    Musty3535123 2 gün
    müthiş değerler, laptop kullanıcılarıda artık masaüstü gücüne kavuşacak. bundan sonra laptop alanlar sağlam kasalı baksın, donanım olarak uzunca bir süre götürür bu işlemci-ekran kartları.
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    alihakki (ali hakkı Demiral) 2 gün Musty3535123
    fx8350 kullanıyorum hanıma notebook bakıyorum Ryzen 5 u serisinde benim pc den düşük olanına rastlamadım sükürler olsun ezik triplerine girdim belli etmemeye çalışıyorum.İşin acı kısmı da ne biliyormusun adam tek ısı borusuyla (çü..) parmak kadar fanla benim pc den %40 güçlü işlemciyi soğutuyor. benim pc de Akasa venom 2x120 fanı ile deli gibi döndürüp kafamın iffetine helleniyor. şu 4000 serisi işlemciler düşmeye başlıyor alıcam bir tane yakındır. bu gün 4500u lu hp çıkmış hepsiburadada ama satıcı(Beta plus vıttırı tıttırı) sakat millet şikayet varda sürekli yazmış.
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