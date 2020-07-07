Core i7-1165G7 iddialı tek çekirdek performansı sergileyebilir

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Intel’in Willow Cove çekirdekleriyle güçlendireceği Tiger Lake işlemcilerinden beklenti büyük. Son test sonuçları beklentileri tırmandıracak.

Willow Cove'un faydaları

Geekbench 5’te ortaya çıkan Core i7-1165G7’li Lenovo dizüstüsü test sonuçlarına göre tek çekirdekte Ryzen 7 4700U’dan %36.8’lik farkla önde. Çoklu çekirdek testinde ise 4/8 Intel işlemci, 8/8 Ryzen yongasının yalnızca %0.5’lik farkla gerisine düşmüş.

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Ryzen 7 4800U ile yapılan kıyaslamada tek çekirdek testinin kazananı %29.3’lük farkla Core i7-1165G7 olurken, çoklu çekirdek testinde 8/16 Ryzen 7 4800U, %22.3’lük farkla çekirdek/izlek sayısı avantajının altını çizmiş.

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Testlerde kullanılan dizüstülerdeki işlemcilerin hangi TDP seviyesinde çalıştırıldığı bilinmiyor. Ayrıca şu ana kadarki Tiger Lake’li dizüstüler 4266 MHz’lik LPDDR4X bellekle karşımıza çıkmıştı. Yine aynı yüksek frekanslı belleklerin kullanıldığını tahmin edebiliriz.

Görünüşe göre AMD’nin bellek frekansı başlığında bir atılım yapması şart. Geçtiğimiz haftalarda önümüzdeki APU’larda yüksek frekanslara destek sunulabileceğine yönelik sızıntılar paylaşmıştık.

Ayrıca Bkz. "Intel uygun fiyatlı Core i9-10900K hazırlığında"

AMD, Intel’e fırsat vermemek adına bir adım atacağa benziyor. Öyle ya da böyle AMD’nin Intel’den rekabetçi işlemciler beklediğine yönelik haberden sonra Intel’den güzel haberlerin gelmesi yine biz kullanıcıların yüzünü güldürecek.

https://www.techpowerup.com/269453/intel-core-i7-1165g7-tiger-lake-mauls-ryzen-7-4700u-renoir-in-most-geekbench-tests

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