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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel uygun fiyatlı Core i9-10900K hazırlığında

    Testlerde ortaya çıkan yeni 10/20 yonga yeni bir Core i9 işlemcisine işaret ediyor olabilir.
    3 gün
    3,3b
    1
    18
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel uygun fiyatlı Core i9-10900K hazırlığında
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    Mavi ekip Core i9-10900K ile en hızlı oyun işlemcisi ünvanını elinde tutmaya devam ediyor. Buna karşın Core i9-10900K’nın fiyat/performans dengesi oyuncuları AMD’ye itiyor.

    Core i9-10850K

    Geekbench’te ortaya çıkan yeni işlemci Core i9-10900K ile aynı çekirdek/izlek konfigürasyonunda yine 2.5 MB L2 ve 20 MB L3 önbellek taşıyor. Buna karşın hem taban hem de boost frekanslarda 100 MHz’lik düşüş mevcut. 3.6 GHz’de görev yapan yonga yük altında 5.2 GHz’e yükseliyor.

    Intel uygun fiyatlı Core i9-10900K hazırlığında
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    Ayrıca Bkz. "Ryzen Pro 4000G işlemcilerinin fiyatı listelendi"

    125 watt’lık TDP değerinin korunması beklenirken performans tarafında tepe modele göre %5’lik düşüş söz konusu. Bu açıdan Intel’in Core i9-10850K’yı daha rekabetçi olması adına daha uygun bir fiyatla piyasaya sürmesi olası.



    https://videocardz.com/newz/intel-core-i9-10850k-10-core-processor-spotted Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    S.T.A.L.K.E.R. 3 gün
    Intel kullanacaksan parayı vereceksin. Sonuçta en iyi oyun işlemcisi alıyorsun.
    Yanıtla +9
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    Orodruin (Candaş Ulaş) 3 gün en beğenilen
    Oyun işlemcisi nedir?

    Tıkanan ve satışları düşen masaüstü bilgisayar dünyasını ayağa kaldırmak için 'gamer' diye bişey icat edip insanları tüketim manyağına çevirdiler. Klavyeler mouselar kasalar anakartlar işlemciler ramler hepsi oyuncu ekipmanı oldu. Bilişim dünyasının en büyük pazarlama ve satış palavrası bu.

    Pentium, Core 2 ya da AthlonFx zamanı gamer diye bi kavram mı vardı sanki.

    Oyun işlemcisiymiş. Daha iki nesil öncesinin render iş bilgisayarı işlemcileri bunlar. 6900k, 7820x vb.

    Ama oyun işlemcisi. Sadece oyun için.

    Al kullan. Yersen.
    Oyun işlemcisi nedir? Tıkanan ve satışları düşen masaüstü bilgisayar dünyasını ayağa kaldırmak için 'gamer' diye bişey icat edip insanları tüketim manyağ...
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    2 Yanıt Yanıtla +9
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    huso 3 gün Orodruin
    Bunun bilimsel bir acıklaması var mı?Ben bunu cok inandırıcı bulmuyorum acıkcası...İnsanlar bu Pandemi den degil su sozcukten nefret ediyorum cunku Turkce Karsılıgı var Salgın Kuresel Salgın dan dolayı deli gibi Bilgisayar,Laptop,Tablet hatta Araba alıyor.
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    burakk, (Burakk gizli) 3 gün Orodruin
    5 sene öncesinde 60 hz hedeflenerek yazılmış oyunu bugün 144hzte oynatabilmek için, saçma sapan hız aşırtılmış işlemciler satılıyor bu aralar.

    Problem bilgisayarda değil, oyunda, kullandığı oyun motoru ve rendering API'lerinde falan.

    Millet de keriz gibi 100-200hz artınca frekans atlıyor.

    Onun dışında çok çekirdekli işlemciler bu şekilde genel kitleye yayıldı ve bu kısmından çok memnunum.
    Yanıtla
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    firat_kilic 2 gün
    Tokatlanaiblecek bir işlemci hemde 125w. Zaten şuan tokatlanmış durumda. Bide yeni ryzenler çıkınca tokat manyağı olur.
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    akınusta 3 gün yeni yorumcu
    ilk önce yanlış okudum diye tekrar okudum. Intel ile uygun fiyat aynı haber başlıgında şaşırtıcı hareketler bunlar :))
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    -Gardiyan- (Ö. G.) 3 gün
    Ne kadar uygun fiyatlı olacak gerçekten merak ediyorum.
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    relling (Furkan Karagöz) 3 gün
    3800x ve 3700x olayına benzemiş. 10600k varken parası bol olanlar hariç 10900k ya yönelen olmaz.
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    S.T.A.L.K.E.R. 3 gün (düzenlendi)
    Adam uzun uzun oyun işlemcisi nedir diye baslayarak ne boş yapmış vay arkadaş :D cümleden kastım oyunlarda en iyi performans veren aynı segmentteki işlemcilerinde fiyattan bağımsız intel. Bunu demek istedim boş boş uzun yazmayın yani :D
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    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 3 gün
    10. nesildeki tek orijinal işlemci 10900k olduğu için tabi satmak istiyor adamlar.ismini değiştirip daha ucuza verirler ben inanıyorum.
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    V4LKyR 3 gün
    "OYUN İŞLEMCİSİ"

    Bekleyin Zen3 çıksın, alın devam edin, gerek yok Intel'e.
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    Quard (Ahmet G) 3 gün
    İntelin"daha uygun fiyat"dediği,bize uygun olmayandır.
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    Orodruin (Candaş Ulaş) 3 gün en beğenilen
    Oyun işlemcisi nedir?

    Tıkanan ve satışları düşen masaüstü bilgisayar dünyasını ayağa kaldırmak için 'gamer' diye bişey icat edip insanları tüketim manyağına çevirdiler. Klavyeler mouselar kasalar anakartlar işlemciler ramler hepsi oyuncu ekipmanı oldu. Bilişim dünyasının en büyük pazarlama ve satış palavrası bu.

    Pentium, Core 2 ya da AthlonFx zamanı gamer diye bi kavram mı vardı sanki.

    Oyun işlemcisiymiş. Daha iki nesil öncesinin render iş bilgisayarı işlemcileri bunlar. 6900k, 7820x vb.

    Ama oyun işlemcisi. Sadece oyun için.

    Al kullan. Yersen.
    2 Yanıt Yanıtla +9
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    huso 3 gün Orodruin
    Bunun bilimsel bir acıklaması var mı?Ben bunu cok inandırıcı bulmuyorum acıkcası...İnsanlar bu Pandemi den degil su sozcukten nefret ediyorum cunku Turkce Karsılıgı var Salgın Kuresel Salgın dan dolayı deli gibi Bilgisayar,Laptop,Tablet hatta Araba alıyor.
    Yanıtla
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    burakk, (Burakk gizli) 3 gün Orodruin
    5 sene öncesinde 60 hz hedeflenerek yazılmış oyunu bugün 144hzte oynatabilmek için, saçma sapan hız aşırtılmış işlemciler satılıyor bu aralar.

    Problem bilgisayarda değil, oyunda, kullandığı oyun motoru ve rendering API'lerinde falan.

    Millet de keriz gibi 100-200hz artınca frekans atlıyor.

    Onun dışında çok çekirdekli işlemciler bu şekilde genel kitleye yayıldı ve bu kısmından çok memnunum.
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    S.T.A.L.K.E.R. 3 gün
    Intel kullanacaksan parayı vereceksin. Sonuçta en iyi oyun işlemcisi alıyorsun.
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    3334 kez okundu.
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    core i9-10850k, core i9-10900K ve
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