Intel uygun fiyatlı Core i9-10900K hazırlığında

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Mavi ekip Core i9-10900K ile en hızlı oyun işlemcisi ünvanını elinde tutmaya devam ediyor. Buna karşın Core i9-10900K’nın fiyat/performans dengesi oyuncuları AMD’ye itiyor.

Core i9-10850K

Geekbench’te ortaya çıkan yeni işlemci Core i9-10900K ile aynı çekirdek/izlek konfigürasyonunda yine 2.5 MB L2 ve 20 MB L3 önbellek taşıyor. Buna karşın hem taban hem de boost frekanslarda 100 MHz’lik düşüş mevcut. 3.6 GHz’de görev yapan yonga yük altında 5.2 GHz’e yükseliyor.

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125 watt’lık TDP değerinin korunması beklenirken performans tarafında tepe modele göre %5’lik düşüş söz konusu. Bu açıdan Intel’in Core i9-10850K’yı daha rekabetçi olması adına daha uygun bir fiyatla piyasaya sürmesi olası.

https://videocardz.com/newz/intel-core-i9-10850k-10-core-processor-spotted

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