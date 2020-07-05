Intel uygun fiyatlı Core i9-10900K hazırlığında

Mavi ekip Core i9-10900K ile en hızlı oyun işlemcisi ünvanını elinde tutmaya devam ediyor. Buna karşın Core i9-10900K’nın fiyat/performans dengesi oyuncuları AMD’ye itiyor.
Core i9-10850K
Geekbench’te ortaya çıkan yeni işlemci Core i9-10900K ile aynı çekirdek/izlek konfigürasyonunda yine 2.5 MB L2 ve 20 MB L3 önbellek taşıyor. Buna karşın hem taban hem de boost frekanslarda 100 MHz’lik düşüş mevcut. 3.6 GHz’de görev yapan yonga yük altında 5.2 GHz’e yükseliyor.
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125 watt’lık TDP değerinin korunması beklenirken performans tarafında tepe modele göre %5’lik düşüş söz konusu. Bu açıdan Intel’in Core i9-10850K’yı daha rekabetçi olması adına daha uygun bir fiyatla piyasaya sürmesi olası.
https://videocardz.com/newz/intel-core-i9-10850k-10-core-processor-spotted Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Tıkanan ve satışları düşen masaüstü bilgisayar dünyasını ayağa kaldırmak için 'gamer' diye bişey icat edip insanları tüketim manyağına çevirdiler. Klavyeler mouselar kasalar anakartlar işlemciler ramler hepsi oyuncu ekipmanı oldu. Bilişim dünyasının en büyük pazarlama ve satış palavrası bu.
Pentium, Core 2 ya da AthlonFx zamanı gamer diye bi kavram mı vardı sanki.
Oyun işlemcisiymiş. Daha iki nesil öncesinin render iş bilgisayarı işlemcileri bunlar. 6900k, 7820x vb.
Ama oyun işlemcisi. Sadece oyun için.
Al kullan. Yersen.
Problem bilgisayarda değil, oyunda, kullandığı oyun motoru ve rendering API'lerinde falan.
Millet de keriz gibi 100-200hz artınca frekans atlıyor.
Onun dışında çok çekirdekli işlemciler bu şekilde genel kitleye yayıldı ve bu kısmından çok memnunum.