    TSMC, ABD hükümetinin hibelerini geri vermeyi düşünüyor: Peki ama neden?

    Tayvanlı çip devi TSMC, Trump yönetiminin şirkette hisse almayı seçmesi halinde CHIPS Yasası kapsamında aldığı 6,6 milyar dolarlık sübvansiyonu iade etmeyi düşünüyor.

    TSMC, ABD hükümetinin hibelerini geri vermeyi düşünüyor Tam Boyutta Gör
    TSMC, Trump yönetiminin şirkette seçmesi halinde CHIPS Yasası kapsamında aldığı 6,6 milyar dolarlık sübvansiyonu iade edebilir.

    ABD hükümetinin şirkette pay sahibi olmasını istemiyor

    Bilmeyenler için, Trump yönetimi, CHIPS Yasası’ndan faydalanan TSMC, Intel, Micron, Samsung gibi şirketlerde hisse almayı düşünüyordu. Hükümet, Biden döneminde başlatılan bu teşvik paketini bedava para dağıtımı olarak değerlendiriyor ve karşılığında şirketlerden pay talep ediyor. Ancak Wall Street Journal’ın haberine göre, TSMC yöneticileri bu hisse modeline girmemek için söz konusu teşvikleri iade etmeyi masaya yatırmış durumda.

    TSMC, ABD hükümetinin şirkette pay sahibi olmasından endişe duyuyor.  Tayvan basını ise söz konusu girişimi, ABD’nin TSMC’yi kamulaştırmak için ilk adımı olarak görüyor. Bu nedenle şirket, Arizona’daki tesisi için aldığı yaklaşık 6,6 milyar dolarlık sübvansiyonu geri vermeyi değerlendiriyor.

    Hükümet geri adım atabilir

    Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD’li yetkililer ülkeye büyük yatırım yapan şirketlerden hisse talep etmeyecek. TSMC’nin de yüz milyarlarca dolarlık yatırım sözü verdiği göz önüne alındığında, şirketin hisse devri yapma ihtimali şu an düşük görünüyor. Bu “sübvansiyon karşılığı hisse” modelinin daha çok Intel gibi zor durumda olan ve devlet desteğiyle toparlanmaya ihtiyaç duyan firmalara uygulanacağı düşünülüyor.

    Önümüzdeki süreçte TSMC ile Trump yönetimi arasındaki ilişkinin nasıl şekilleneceği merak konusu. Zira iki taraf son aylarda işbirliğini derinleştirmiş durumda ve hiçbirinin ilişkileri zedeleyecek bir anlaşmazlık istemediği ortada.

    Kaynakça https://www.wsj.com/livecoverage/stock-market-today-dow-sp-500-nasdaq-08-21-2025/card/tsmc-considers-returning-u-s-government-subsidies-3D1zczoltbIr7EIlPrcq https://wccftech.com/tsmc-reportedly-mulls-returning-us-chips-act-grants/
