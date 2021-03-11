Intel 10 nm’yi birden fazla nesilde kullanabilir, Raptor Lake geliyor

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Geçtiğimiz gün Intel Lunar Lake işlemci ailesini 14. nesil Core işlemci ailesi olarak tanıtmıştık. Görünüşe göre Lunar Lake’in sırası değişebilir.

Son paylaşılan yol haritasına göre Intel Alder Lake’in ardından 7 nm ile gelecek Meteor Lake öncesinde ‘’Refresh’’ tadında bir nesil daha sunacak.

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14. nesil Intel Core işlemci ailesi ufukta görüldü

Raptor Lake bu açıdan Alder Lake’in heterojen yapısıyla ilgili iyileştirmeler ve oyunlara yönelik gelişmiş önbellekle gelebilir.

10 nm bir süre bizlerle olacak

Ayrıca Raptor Lake’in araya konumlandırılmış olması Intel’in 7 nm’de bulunduğu aşama da göz önünde bulundurulduğunda mantıklı görünüyor. Firma 10 nm’yi bir nesilde terk etmeyeceğe benziyor.

Mobil Alder Lake’i takip edecek Raptor Lake çözümlerinde yer alan DLVR’nin ne olduğu henüz tam olarak bilinmemesine karşın yük altında voltajın düzenlenmesine ilişkin bir özellik olabileceği üzerinde duruluyor.

Ayrıca Bkz. "14. nesil Intel Core işlemci ailesi ufukta görüldü"

Bununla birlikte yol haritasında bu ayın sonunda satışa sunulacak Rocket Lake için 2020 Q4’e işaret edilmiş. Bu bilginin geçtiğimiz yılın çeyreğinde paylaşıldığını göz önünde bulunduracak olursak Raptor Lake’i içeren plan birkaç aylık olabilir.

https://videocardz.com/newz/intel-raptor-lake-desktop-and-mobile-series-appear-on-a-leaked-roadmap

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