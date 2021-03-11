Intel 10 nm’yi birden fazla nesilde kullanabilir, Raptor Lake geliyor

Geçtiğimiz gün Intel Lunar Lake işlemci ailesini 14. nesil Core işlemci ailesi olarak tanıtmıştık. Görünüşe göre Lunar Lake’in sırası değişebilir.
Son paylaşılan yol haritasına göre Intel Alder Lake’in ardından 7 nm ile gelecek Meteor Lake öncesinde ‘’Refresh’’ tadında bir nesil daha sunacak.İlginizi Çekebilir 14. nesil Intel Core işlemci ailesi ufukta görüldü
Raptor Lake bu açıdan Alder Lake’in heterojen yapısıyla ilgili iyileştirmeler ve oyunlara yönelik gelişmiş önbellekle gelebilir.
10 nm bir süre bizlerle olacak
Ayrıca Raptor Lake’in araya konumlandırılmış olması Intel’in 7 nm’de bulunduğu aşama da göz önünde bulundurulduğunda mantıklı görünüyor. Firma 10 nm’yi bir nesilde terk etmeyeceğe benziyor.
Mobil Alder Lake’i takip edecek Raptor Lake çözümlerinde yer alan DLVR’nin ne olduğu henüz tam olarak bilinmemesine karşın yük altında voltajın düzenlenmesine ilişkin bir özellik olabileceği üzerinde duruluyor.
Ayrıca Bkz. "14. nesil Intel Core işlemci ailesi ufukta görüldü"
Bununla birlikte yol haritasında bu ayın sonunda satışa sunulacak Rocket Lake için 2020 Q4’e işaret edilmiş. Bu bilginin geçtiğimiz yılın çeyreğinde paylaşıldığını göz önünde bulunduracak olursak Raptor Lake’i içeren plan birkaç aylık olabilir.
https://videocardz.com/newz/intel-raptor-lake-desktop-and-mobile-series-appear-on-a-leaked-roadmap Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
10 nm 3. kez erteleniyor
[color=#c8c3bc]Burada geriye dönüp bir bakmamızın yerinde olacağını düşünüyorum. [color=#c8c3bc]10 nm süreci [color=#c8c3bc]aslında ilk duyuruya göre [color=#c8c3bc]2015 yılında [color=#c8c3bc]bizlerle olacaktı lakin daha sonra yapılan bir ertelemeyle [color=#c8c3bc]2017’ye [color=#c8c3bc]sarkan süreç en son olarak [color=#c8c3bc]bu yılın ilk yarısına [color=#c8c3bc]ertelenmişti.
https://www.donanimhaber.com/AMD-7-nmye-bu-yil-geciyor-intel-10-nmyi-gelecek-yila-erteledi--99450?132622487?132700348
intelin o kadar çok haberi çıkıyor ki artık unutuyor kullanıcı.amd bu sene geçecem diyor pat geçiyor böyle teranesi olmayınca amd kullanıcıları ne duyarsa inanıyor.hani bir şey diyorsak çerçeveletip duvarınıza asabilirsiniz hesabına döndü adamlar 6nm zen3+ söylentisi bile bu sene kesin gözüyle bakılıyor.
Terane: [color=#d3cfc9]çok yinelendiği, boş olduğu için usanç veren söz.
Bu durumda bile Intel bu rahatlık ile birden fazla sezon için 10nm planı yapıyorsa AMD gerçekten bir devrim yapmış.
Gönülden dileğim GPU ve anakartlar içinde bir devrim. DDR5 geliyor zaten az kaldı.