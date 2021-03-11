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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel 10 nm’yi birden fazla nesilde kullanabilir, Raptor Lake geliyor

    Mavi ekibin Lunar Lake işlemci ailesini geçtiğimiz gün paylaşmıştık. Görünüşe göre Lunar Lake 14. nesil yerine 15. nesil Core işlemci ailesi olacak. Intel Raptor Lake yolda.
    11 Mart 2021, 22:00 (5 sa.)
    563
    1
    10
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1

    Intel 10 nm’yi birden fazla nesilde kullanabilir, Raptor Lake geliyor
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    Geçtiğimiz gün Intel Lunar Lake işlemci ailesini 14. nesil Core işlemci ailesi olarak tanıtmıştık. Görünüşe göre Lunar Lake’in sırası değişebilir.

    Son paylaşılan yol haritasına göre Intel Alder Lake’in ardından 7 nm ile gelecek Meteor Lake öncesinde ‘’Refresh’’ tadında bir nesil daha sunacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar 14. nesil Intel Core işlemci ailesi ufukta görüldü

    Raptor Lake bu açıdan Alder Lake’in heterojen yapısıyla ilgili iyileştirmeler ve oyunlara yönelik gelişmiş önbellekle gelebilir.

    10 nm bir süre bizlerle olacak

    Ayrıca Raptor Lake’in araya konumlandırılmış olması Intel’in 7 nm’de bulunduğu aşama da göz önünde bulundurulduğunda mantıklı görünüyor. Firma 10 nm’yi bir nesilde terk etmeyeceğe benziyor.

    Mobil Alder Lake’i takip edecek Raptor Lake çözümlerinde yer alan DLVR’nin ne olduğu henüz tam olarak bilinmemesine karşın yük altında voltajın düzenlenmesine ilişkin bir özellik olabileceği üzerinde duruluyor.

    Ayrıca Bkz. "14. nesil Intel Core işlemci ailesi ufukta görüldü"

    Bununla birlikte yol haritasında bu ayın sonunda satışa sunulacak Rocket Lake için 2020 Q4’e işaret edilmiş. Bu bilginin geçtiğimiz yılın çeyreğinde paylaşıldığını göz önünde bulunduracak olursak Raptor Lake’i içeren plan birkaç aylık olabilir.



    https://videocardz.com/newz/intel-raptor-lake-desktop-and-mobile-series-appear-on-a-leaked-roadmap
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Jon_Kar 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    10 nmyi en az 6 sene kullanır Intel
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    FEARTR (RIDVAN ERMİŞ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    İsimler karman çorman uuu like lake like lake
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    P Project Zhao (Metehan ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Intel işlemci s*çıyor herhalde artık takip edemiyorum.
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    cocainbar (Cocain bar) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    En az 10 sene kullanmazlarsa adam degiller
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    W Wilson Fisk 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    2015'ten beri erteliyor adamlar seneye seneye bu sefer valla seneye diye o yüzden benim pek beklentim yok 10++++ şekline dönebilir bu iş.dönmese bile bu kadar alel acele istedikleri verimi alıp da 2023'te ver mehteri diye 7nm seri üretime geçeceklerine de hiç ihtimal vermiyorum oyalıyorlar işte böyle 10 yaptık canımız çıktı gözünüze dizinize dursun diye.bekleriz artık verim konusunda keyifleri tutar da yaparlar mı diye yoksa zannetmeyin ki intel 7nm'yi icat edecek o zaman geçecek.belki bir makine ile deneme ama yapmış adamlar yıllar önce var ellerinde seri basmadılar para getirmiyor 22nm kadar bile verimli değil diye açıklamaları var.

    10 nm 3. kez erteleniyor
    [color=#c8c3bc]Burada geriye dönüp bir bakmamızın yerinde olacağını düşünüyorum. [color=#c8c3bc]10 nm süreci [color=#c8c3bc]aslında ilk duyuruya göre [color=#c8c3bc]2015 yılında [color=#c8c3bc]bizlerle olacaktı lakin daha sonra yapılan bir ertelemeyle [color=#c8c3bc]2017’ye [color=#c8c3bc]sarkan süreç en son olarak [color=#c8c3bc]bu yılın ilk yarısına [color=#c8c3bc]ertelenmişti.


    https://www.donanimhaber.com/AMD-7-nmye-bu-yil-geciyor-intel-10-nmyi-gelecek-yila-erteledi--99450?132622487?132700348


    intelin o kadar çok haberi çıkıyor ki artık unutuyor kullanıcı.amd bu sene geçecem diyor pat geçiyor böyle teranesi olmayınca amd kullanıcıları ne duyarsa inanıyor.hani bir şey diyorsak çerçeveletip duvarınıza asabilirsiniz hesabına döndü adamlar 6nm zen3+ söylentisi bile bu sene kesin gözüyle bakılıyor.


    Terane: [color=#d3cfc9]çok yinelendiği, boş olduğu için usanç veren söz.
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    Feyzuli 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu açıdan düşünün birde... Acaba AMD hamlesi olmasaydı Intel 14++++++++dan 10nmye ne zaman geçerdi? 10nmyi kaç sene kullanırdı? Şu anki CPU pazarı Intel liderliğinde nasıl olurdu?
    Bu durumda bile Intel bu rahatlık ile birden fazla sezon için 10nm planı yapıyorsa AMD gerçekten bir devrim yapmış.
    Gönülden dileğim GPU ve anakartlar içinde bir devrim. DDR5 geliyor zaten az kaldı.
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    Jon_Kar 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    10 nmyi en az 6 sene kullanır Intel
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    W worldpartner 3 sa. ( Mesaj Silindi ) Jon_Kar
    intelin 10nm'si tsmc'nin 7 nm'si ile eşit transistör yoğunlığuna sahip ki refresh 10nm daha iyi yoğunluğa sahip olacaktır, sana hakaret ettiğim için ban yemiştim ama anla sen içimden söylediklerimi :)
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Artık masaüstü ve dizüstü serilerinin aynı gitmesi güzel olmuş
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    FEARTR (RIDVAN ERMİŞ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    İsimler karman çorman uuu like lake like lake
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