Core i7-11700K önincelemesi yayınlandı

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Mavi ekibin yeni mimariye geçiş yapacağı 11. nesil Core işlemci ailesi bu açıdan yıllar sonra beklenen hamle niteliği taşıyor. Yayınlanan öninceleme yongalara dair fikir verebilir.

Erken mühendislik örneği Core i7-11700K testte

8 çekirdek 16 izlekli Core i7-11700K’nın çeşitli testlerde ter döktüğü sistemde modeli paylaşılmayan bir Z590 yongasetli anakart tercih edilmiş. 3.6 GHz’lik taban frekanstan tüm çekirdekleriyle 4.6 GHz’e ve tek çekirdeğiyle 5.0 GHz’e yükselen yonga Core i9 ailesinin TVB teknolojisiyle desteklenmemiş.

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Intel Rocket Lake işlemcileri resmiyet kazandı: %19 IPC artışı geldi

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Core i7-11700K’nın Z590 yongasetli bir çözüm üzerinde çalıştığı testlerde Comet Lake modelleri ise Z490 Aorus Xtreme ile kullanılmış. Her iki sistemde de DDR4 3200 MHz RAM’in kullanıldığını belirtelim.

Ayrıca Bkz. "Intel, Comet Lake’te %13 indirime gitti"

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14 nm sürecine devam edilmesine karşın Cypress Cove çekirdekleri sayesinde Core i7-11700K’nın %19’luk IPC artışı sunması bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/intel-core-i7-11700k-rocket-lake-engineering-sample-cpu-preview-posted-ahead-of-launch

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