Core i7-11700K önincelemesi yayınlandı

Mavi ekibin yeni mimariye geçiş yapacağı 11. nesil Core işlemci ailesi bu açıdan yıllar sonra beklenen hamle niteliği taşıyor. Yayınlanan öninceleme yongalara dair fikir verebilir.
Erken mühendislik örneği Core i7-11700K testte
8 çekirdek 16 izlekli Core i7-11700K’nın çeşitli testlerde ter döktüğü sistemde modeli paylaşılmayan bir Z590 yongasetli anakart tercih edilmiş. 3.6 GHz’lik taban frekanstan tüm çekirdekleriyle 4.6 GHz’e ve tek çekirdeğiyle 5.0 GHz’e yükselen yonga Core i9 ailesinin TVB teknolojisiyle desteklenmemiş.İlginizi Çekebilir Intel Rocket Lake işlemcileri resmiyet kazandı: %19 IPC artışı geldi
Core i7-11700K’nın Z590 yongasetli bir çözüm üzerinde çalıştığı testlerde Comet Lake modelleri ise Z490 Aorus Xtreme ile kullanılmış. Her iki sistemde de DDR4 3200 MHz RAM’in kullanıldığını belirtelim.
Ayrıca Bkz. "Intel, Comet Lake’te %13 indirime gitti"
14 nm sürecine devam edilmesine karşın Cypress Cove çekirdekleri sayesinde Core i7-11700K’nın %19’luk IPC artışı sunması bekleniyor.
https://videocardz.com/newz/intel-core-i7-11700k-rocket-lake-engineering-sample-cpu-preview-posted-ahead-of-launch Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir işlemcinin base clock diyelim 2ghz, diğer işlemcinin ise 3 ghz ama ikisi de 4ghz çıkabiliyor, o anlık tepkinin getirdiği gecikme dışında ne gibi bir fark olur? İkisi de yük altında sonuçta 4ghz çalışacak.