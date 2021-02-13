Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Core i7-11700K önincelemesi yayınlandı

    Intel’in heyecanla beklenen Rocket Lake işlemcileri henüz erken mühendislik aşamasında olsa da bir örneği ele geçiren inceleme ekibi merak edilen sorulara ışık tutmuş.
    13 Şubat 2021, 21:30 (4 gün)
    2,7b
    1
    7
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Core i7-11700K önincelemesi yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Mavi ekibin yeni mimariye geçiş yapacağı 11. nesil Core işlemci ailesi bu açıdan yıllar sonra beklenen hamle niteliği taşıyor. Yayınlanan öninceleme yongalara dair fikir verebilir.

    Erken mühendislik örneği Core i7-11700K testte

    8 çekirdek 16 izlekli Core i7-11700K’nın çeşitli testlerde ter döktüğü sistemde modeli paylaşılmayan bir Z590 yongasetli anakart tercih edilmiş. 3.6 GHz’lik taban frekanstan tüm çekirdekleriyle 4.6 GHz’e ve tek çekirdeğiyle 5.0 GHz’e yükselen yonga Core i9 ailesinin TVB teknolojisiyle desteklenmemiş.

    İlginizi Çekebilir Avatar Intel Rocket Lake işlemcileri resmiyet kazandı: %19 IPC artışı geldi

    Core i7-11700K’nın Z590 yongasetli bir çözüm üzerinde çalıştığı testlerde Comet Lake modelleri ise Z490 Aorus Xtreme ile kullanılmış. Her iki sistemde de DDR4 3200 MHz RAM’in kullanıldığını belirtelim.

    Ayrıca Bkz. "Intel, Comet Lake’te %13 indirime gitti"

    Core i7-11700K önincelemesi yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    14 nm sürecine devam edilmesine karşın Cypress Cove çekirdekleri sayesinde Core i7-11700K’nın %19’luk IPC artışı sunması bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/intel-core-i7-11700k-rocket-lake-engineering-sample-cpu-preview-posted-ahead-of-launch Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    W Wilson Fisk 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +22
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    CoreXXX (fatih tat) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ele geçirilen felan değil anlayın artık. Firmalar bilerek veriyor reklam için
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Quuredo 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Intel, 14nm++ vs 7nm AMD karşısında hala direnmesi güzel bir olay.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sieger 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Afedersiniz 3200 ram kullanarak yine iyi bok yemişler. bence yanlış olmuş, ram takmasınlar direk bi yandan voltaj verip, diğer yandan alsınlar, kaç fps alıyorlarmış Tomb Raiderda ona baksınlar, ama min değil, max fps. Anca öyle düzgün test yapılır zira.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    T tunaazen 4 gün (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Biri bana base clock ile all core boost arasındaki farkı açıklayabilir mi? Yani biri temel olarak diğeri dinamik olarak fakat ben performans yönünden soruyorum.

    Bir işlemcinin base clock diyelim 2ghz, diğer işlemcinin ise 3 ghz ama ikisi de 4ghz çıkabiliyor, o anlık tepkinin getirdiği gecikme dışında ne gibi bir fark olur? İkisi de yük altında sonuçta 4ghz çalışacak.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    elophidae (Yavuz Ell) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    AMD yi geçmiş mi geçememiş mi. Haberde bu detay atlanmış galiba
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A Ahmetoyunbros 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) elophidae
    Geçememiş, tabloda Ryzen 7 nin altında olduğu gözüküyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    W Wilson Fisk 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +22
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün iOS için YouTube uygulaması iki ay sonra ilk kez güncellendi 3 gün Samsung Galaxy A72'nin teknik özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı 3 gün Core i9-11900T ortaya çıktı: Tek çekirdekte Core i7-11700 ile eşleşiyor 3 gün Türkiye’ye özgü koronavirüs mutasyonları ortaya çıktı 3 gün Faz 3 denemeleri yapılan diyabet ilacı kilo kontrolünde etkili olabilir 3 gün Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyon tarihi 1 yıl ertelenebilir 3 gün Hava desteği ile çalışan diz bandajı geliştirildi 3 gün İnternet reklamlarına da vergi geliyor 3 gün Amazon'dan Mr. & Mrs. Smith dizisi geliyor 3 gün Google; Fransa’da haber sitelerine ödeme yapacak 3 gün Christian Bale ve Margot Robbie'nin de kadroda olduğu yıldızlarla dolu filmin setinden yeni görüntüler paylaşıldı 3 gün Samsung; 3 yeni yazılımı Windows’a getiriyor 4 gün Elon Musk, Tesla’nın güneş panelli ve açılır tavanlı bir elektrikli karavan üretebileceğini duyurdu 4 gün Apple’dan Malatya’ya mağaza sürprizi mi geliyor? 4 gün Avrupa havacılık sektörü, karbon nötr olma yolundaki hedefleri ortaya koydu 4 gün Robot gibi yürüyebilen insansız araç: Hyundai TIGER 4 gün 2,5 milyon Türk haftaya Mars'a ulaşıyor 4 gün AMD Ryzen 7 5700G eBay’de 500 dolardan listelendi 4 gün Haftalık Dizi Önerisi 13: A Young Doctor's Notebook 4 gün Xiaomi, Mi 11 akıllı telefonlarda gece çekim modunun nasıl çalıştığını gösterdi 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Core i7-11700K önincelemesi yayınlandı Sonraki Realme oyuncu aksesuarlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor 4 gün 11. nesil Comet Lake işlemciler raflara ulaştı, Yeni kutu tasarımı geliyor 4 gün Polonya, koronavirüsü birkaç saniyede tespit edebilen cihaz geliştirdi 4 gün Yaklaşmakta olan LG W41'in render görüntüleri ortaya çıktı 4 gün Android 12'nin yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları yayınlandı 4 gün Microsoft, Google ve Qualcomm, Nvidia'nın ARM'ı satın almasına karşı çıkıyor 4 gün 2si1 "Düşük internet hızında emsal karar" Modemi resetleyen Teknoloji ve oyun Programı 4 gün Oppo X 2021 kayar ekranlı akıllı telefonu videoda gösterildi 4 gün Facebook, hücresel bağlantıya sahip bir akıllı saat geliştiriyor 4 gün Mercedes-Benz, 50 milyonuncu otomobilini üretti 4 gün RTX 3060 12 GB’ın çıkış tarihi resmiyet kazandı 4 gün 2021 Renault Captur R.S. Line, sportif tasarımıyla geldi 4 gün Intel, Comet Lake’te %13 indirime gitti 4 gün Rockstar'ın yeni iş ilanı GTA 6 fragmanına işaret ediyor 4 gün Dijital içerik platformu Mubi, yarın 24 saat boyunca ücretsiz 4 gün Vücut ısısından yararlanarak elektrik üretebilen yüzük geliştirildi 4 gün Game of Thrones yaratıcıları ve Hugh Jackman'ın yeni Netflix dizisi duyuruldu 4 gün Kemik yoğunluğu az olan bireylerde kullanılabilecek implant kaplaması geliştirildi 4 gün Twitter kurucusu Bitcoin’i geniş kitlelere benimsetecek 4 gün Yandex’e şok: Çalışanı epostaları satarken yakalandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız