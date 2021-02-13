Intel, Comet Lake’te %13 indirime gitti

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AMD Ryzen 5000 ile birlikte hacimli performans artışı sunsa da TSMC’nin üretim kapasitesinin talebe yetişememesi kırmızı ekibi zor duruma sokuyor.

Intel sahip olduğu avantajdan faydalanıyor

Kendi üretim tesislerine sahip olmanın avantajı burada önem kazanıyor. Durumu fırsat bilen Intel işlemcilerinde ortalama %13’lük indirime giderek bulunamayan AMD işlemcilerin yerine Comet Lake’i daha da rekabetçi konuma yükseltmiş. Tabi burada Rocket Lake’in yaklaşmasının payını da unutmamak gerek.

Ayrıca Bkz. "Intel neden B460 ve H410 yongasetli anakartlara Rocket Lake desteği sunmadı?"

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Piyasadan derlenen rakamlara göre indirim oranı %10’dan başlayıp %22’ye kadar yükseliyor. 500 doların altına inen Core i9-10850K bu noktada raflarda bulunamayan Ryzen 9 5900X yerine güzel bir tercih olabilir.

https://videocardz.com/newz/intel-10th-gen-core-cpus-are-now-13-cheaper-on-average

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