Intel, Comet Lake’te %13 indirime gitti

AMD Ryzen 5000 ile birlikte hacimli performans artışı sunsa da TSMC’nin üretim kapasitesinin talebe yetişememesi kırmızı ekibi zor duruma sokuyor.
Intel sahip olduğu avantajdan faydalanıyor
Kendi üretim tesislerine sahip olmanın avantajı burada önem kazanıyor. Durumu fırsat bilen Intel işlemcilerinde ortalama %13’lük indirime giderek bulunamayan AMD işlemcilerin yerine Comet Lake’i daha da rekabetçi konuma yükseltmiş. Tabi burada Rocket Lake’in yaklaşmasının payını da unutmamak gerek.
Ayrıca Bkz. "Intel neden B460 ve H410 yongasetli anakartlara Rocket Lake desteği sunmadı?"
Piyasadan derlenen rakamlara göre indirim oranı %10’dan başlayıp %22’ye kadar yükseliyor. 500 doların altına inen Core i9-10850K bu noktada raflarda bulunamayan Ryzen 9 5900X yerine güzel bir tercih olabilir.
https://videocardz.com/newz/intel-10th-gen-core-cpus-are-now-13-cheaper-on-average Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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10400F 1200 TL, 10400F i 3200mhz ram ile çalıştıracak anakart en ucuz 1300 TL
İşlemci parası kadar anakart masrafı yapınca işlemcinin F/P olmasının pek bir önemi kalmıyor. Bak AMD ye 500 liraya 3200mhz ram kullanabileceğin anakart veriyor işte bu gerçek F/P dir.
Amd, Apple, Intel hatta Tayyip bile işlemci çıkarsa fiyat performansına bakarım. Aynı ise, en büyük şirketten değil, rakipten alırım veya etrafıma bu şekilde tavsiyeler veririm. Böylelikle bireysel olarak rekabeti güçlü tutmaya çalışırım.
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