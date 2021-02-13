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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel, Comet Lake’te %13 indirime gitti

    Mavi ekip Ryzen 5000’e cevap verebilmek adına işlemcilerinde kaydadeğer bir indirime gitti. Firma stoklarda bulunamayan Ryzenlar yerine Comet Lake işlemcilerini sunuyor.
    13 Şubat 2021, 15:46 (4 gün)
    3,1b
    1
    23
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel, Comet Lake’te %13 indirime gitti
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    AMD Ryzen 5000 ile birlikte hacimli performans artışı sunsa da TSMC’nin üretim kapasitesinin talebe yetişememesi kırmızı ekibi zor duruma sokuyor.

    Intel sahip olduğu avantajdan faydalanıyor

    Kendi üretim tesislerine sahip olmanın avantajı burada önem kazanıyor. Durumu fırsat bilen Intel işlemcilerinde ortalama %13’lük indirime giderek bulunamayan AMD işlemcilerin yerine Comet Lake’i daha da rekabetçi konuma yükseltmiş. Tabi burada Rocket Lake’in yaklaşmasının payını da unutmamak gerek.

    Ayrıca Bkz. "Intel neden B460 ve H410 yongasetli anakartlara Rocket Lake desteği sunmadı?"

    Intel, Comet Lake’te %13 indirime gitti
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    Piyasadan derlenen rakamlara göre indirim oranı %10’dan başlayıp %22’ye kadar yükseliyor. 500 doların altına inen Core i9-10850K bu noktada raflarda bulunamayan Ryzen 9 5900X yerine güzel bir tercih olabilir.



    https://videocardz.com/newz/intel-10th-gen-core-cpus-are-now-13-cheaper-on-average Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    CoreXXX (fatih tat) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İntelden indirim görmek! amd sevmeyenlere faydası dokunur ama sorsanız amd çöp yazarlar. Rüyalarında göremeyecekleri indirim ammd sayesinde
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    S Seravdag 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    K serisi ile hız aşırtma yapılabilir intel bu konuda aşmış
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    T Terenas1 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bir tarafta yıllardır kullanıcıların hiç şikayet etmediği, fiyatları yıllardır hiç değiştirmeyen intel, diğer tarafta biraz palazlanınca fiyat yükselten oyunlar dahil pek çok platformda hatalar vs. uğraştıran, server sistemleri vs client dahil olarak kullanılamayan ısınma problemlerini yeni yeni çözebilmiş Amd diğer bir tarafta da hala amd fanboy'luğundan vazgeçemeyen bazı kullanıcılar.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Aerospace 3 gün ( Mesaj Silindi ) Terenas1
    Amd olmasa ne olurdu acaba???
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    Aerospace 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ryzen 5000 serisi çıkmasaydı, bu fiyatları rüyamızda bile göremezdik.
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    N nyerebasmaz 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Fiyatlarda indirim kuşkusuz çok güzel bir haber. Ancak olaya yanlış taraftan bakılıyor. İntel zaten direk üretici konumunda olduğu için, dünyanın en büyük ARGE tesisine sahip olduğu için, fiyatlarını genelde stabil tutuyordu. Ülkemizdeki kur dalgalanmaları sebebi ile fiyatlar her yükseliyordu. Kaliteli işlemci yapıları tabi ki bazı rakiplere göre yüksek kalabilir ancak bu kullanıcıların sağladığı faydaları göz önüne aldığımızda karşılığını hak eden bir unsurdur. Ama bu indirim operasyonu ile İntel çok daha fazla kullanıcı ile buluşacaktır.
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    C caglar.35 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Rekabet her zaman son kullanıcıya kazandırır :) Performans olarak hem de iyisin hem de indirim yapıp müşteriye avantaj sağlıyorsun. Teşekkürler Intel :)
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    Arisaka 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Anakartlara da bir indirim yapsanız?

    10400F 1200 TL, 10400F i 3200mhz ram ile çalıştıracak anakart en ucuz 1300 TL

    İşlemci parası kadar anakart masrafı yapınca işlemcinin F/P olmasının pek bir önemi kalmıyor. Bak AMD ye 500 liraya 3200mhz ram kullanabileceğin anakart veriyor işte bu gerçek F/P dir.
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    Ceann Capall 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Umarım amd de indirime gider. Şuan 10 nesil fiyat performans olarak daha iyi konumda.
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    F fleimkepa 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Intel'i fiyatttan vurmaya çalışanlar haftalardır indirim haberlerini görünce ne yapıyorlar çok merak ediyorum. Günün sonunda bu durum son kullanıcıya yansıyacaktır. Süper haber
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    za1 (arda türkmen) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Harika haber, rekabetin olduğu yerde her zaman son kullanıcı kazanır. Intel fiyatları gayet iyi seviyelerdeydi ancak bu indirimler ile çok daha cazip hale geldi. Yenilenmenin tam zamanı :))
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    4 435 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Rekabet sevmeyen kazık yemeyi seven enayidir.

    Amd, Apple, Intel hatta Tayyip bile işlemci çıkarsa fiyat performansına bakarım. Aynı ise, en büyük şirketten değil, rakipten alırım veya etrafıma bu şekilde tavsiyeler veririm. Böylelikle bireysel olarak rekabeti güçlü tutmaya çalışırım.
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    intel işlemci indirim, intel comet lake ve
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