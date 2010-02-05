Core i7 900 ailesinin Intel'in işlemci satışlarındaki payı %1

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Nehalem mimarisini endüstri ile tanıştıran LGA1366 formundaki Core i7 900 serisi işlemcilerin, Intel'in güncel satışlarında en düşük paya sahip oldukları bildiriliyor. Gelen bilgilere göre LGA1366 işlemcilerin, güncel işlemciler arasındaki payı sadece %1 düzeyinde. Intel adına güncel modellerdeki en büyük pay ise LGA775 işlemcilere ait zira bu işlemciler firmanın toplam satışlarında %77'lik bir paya sahip.

Intel'in birinci çeyrek satış planlaması için öngördüğü rakamlara göre, LGA775 işlemcilerin ürün gamındaki ağırlığı 2010 sonu itibariyle de güçlü olacak ve %50 civarında seyredecek. LGA1156 formundaki Lynnfield, Clarkdale ve Arrendale işlemcilerin satışlardaki payı %18 olarak açıklanırken, 2010 sonuna kadar bu rakamın hızlı bir artış ile %44 seviyesine çıkması bekleniyor.

Netbook pazarının tamamına yakınında kullanılan Atom işlemci ailesinin satışlardaki ağırlığı ise %5 olarak açıklanırken, sene sonuna kadar bu orann %7 seviyesine çıkması bekleniyor.