Core i7 900 ailesinin Intel'in işlemci satışlarındaki payı %1

Nehalem mimarisini endüstri ile tanıştıran LGA1366 formundaki Core i7 900 serisi işlemcilerin, Intel'in güncel satışlarında en düşük paya sahip oldukları bildiriliyor. Gelen bilgilere göre LGA1366 işlemcilerin, güncel işlemciler arasındaki payı sadece %1 düzeyinde. Intel adına güncel modellerdeki en büyük pay ise LGA775 işlemcilere ait zira bu işlemciler firmanın toplam satışlarında %77'lik bir paya sahip.
Intel'in birinci çeyrek satış planlaması için öngördüğü rakamlara göre, LGA775 işlemcilerin ürün gamındaki ağırlığı 2010 sonu itibariyle de güçlü olacak ve %50 civarında seyredecek. LGA1156 formundaki Lynnfield, Clarkdale ve Arrendale işlemcilerin satışlardaki payı %18 olarak açıklanırken, 2010 sonuna kadar bu rakamın hızlı bir artış ile %44 seviyesine çıkması bekleniyor.
Netbook pazarının tamamına yakınında kullanılan Atom işlemci ailesinin satışlardaki ağırlığı ise %5 olarak açıklanırken, sene sonuna kadar bu orann %7 seviyesine çıkması bekleniyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Intel'in kaç tane sattığı cart curt filan ilgilendirmez bizi. LGA 1366,1156 varken neden insanlar hala 755 alıyorlar?
artık parası bol olanda almıyor anırım mantıklı olanıda bu bir çuval para verdiğiniz en üst seviye parça 1 seneye çöp
Peki dedigin su
celiskili degilmi?
hic bir firma hic bir kullaniciyi dusunmez o nedenle tuketici bilinclenmelidir. herhangi bir firmani savunulmasi yada farkli yansitilmasi gerceklerden tuketiciyi mahrum birakir. yorumlarinda saygi ve seviyi cercevesinde olmasi gerekli. benim kimseye cevap yetistirmeye yada hic bir firmayi hayrina savunmaya yada iyi gostermeye derdim olmadigi icin kimse cevap beklemesin tessekkurler, iyi forumlar
kimi düşünecek heralde kendini düşünecek hayrına iş yapmıyorlar
Tabi sen şimdi LGA775 çıkalı kaç yıl oldu diyeceksen de ben de "Bırak ilk çıkanları, bugünkü şu eskimiş olan 4 çekirdeği bile Intel'in 3 yıl önceki anakartına takamıyorsun. Görmüyor.
Haa görürse olabilir ama geçmişe bakıyorum. 2 senelik anakartları Tualatin işlemci takılmıyor diye satıp yeni anakart alan adamlar biliyorum.
AMD ye bakın. Soket AM2+ çıkalık kaç sene oldu. Bugün al işlemciyi tak çalışır...