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Core i7 900 ailesinin Intel'in işlemci satışlarındaki payı %1

9 yıl
10,1b
1
33
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Core i7 900 ailesinin Intel'in işlemci satışlarındaki payı %1
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Nehalem mimarisini endüstri ile tanıştıran LGA1366 formundaki Core i7 900 serisi işlemcilerin, Intel'in güncel satışlarında en düşük paya sahip oldukları bildiriliyor. Gelen bilgilere göre LGA1366 işlemcilerin, güncel işlemciler arasındaki payı sadece %1 düzeyinde. Intel adına güncel modellerdeki en büyük pay ise LGA775 işlemcilere ait zira bu işlemciler firmanın toplam satışlarında %77'lik bir paya sahip.

Intel'in birinci çeyrek satış planlaması için öngördüğü rakamlara göre, LGA775 işlemcilerin ürün gamındaki ağırlığı 2010 sonu itibariyle de güçlü olacak ve %50 civarında seyredecek. LGA1156 formundaki Lynnfield, Clarkdale ve Arrendale işlemcilerin satışlardaki payı %18 olarak açıklanırken, 2010 sonuna kadar bu rakamın hızlı bir artış ile %44 seviyesine çıkması bekleniyor.

Netbook pazarının tamamına yakınında kullanılan Atom işlemci ailesinin satışlardaki ağırlığı ise %5 olarak açıklanırken, sene sonuna kadar bu orann %7 seviyesine çıkması bekleniyor.


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camur__ 9 yıl
nesi kaliteli dienler olucak şimdi biliyorum bununda cevabını vereyim:) aynı degerlerdeki intel ve amd işlemcinin matematiksel işlemdeki farkına bakarsanız açığı bariz görürsünüz :)
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IgorStravinsky 9 yıl
İyi hoş da dediğiniz fark o kadar bariz olmuyor oyunlarda. PII X 965,955 ile x oyununda kasıyor diyen yoktur heralde. Neyse konumuz da AMD değil.

Intel'in kaç tane sattığı cart curt filan ilgilendirmez bizi. LGA 1366,1156 varken neden insanlar hala 755 alıyorlar?
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CoreXXX 9 yıl
bu kadar kazık yaparsa fiyatları tabi satılmaz, günlük kullanımda core i5 i7 fazla farketmez hatta amd 4 çekirdekli işlemcilerde her işin üstesinden rahat geliyor kim napsın bu fiyata i7 9x leri.
artık parası bol olanda almıyor anırım mantıklı olanıda bu bir çuval para verdiğiniz en üst seviye parça 1 seneye çöp
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muvaZaa xD 9 yıl
intelin yaptığı tüketiciyi kazıklamaktan başka bir şey değil
her yeni işlemci çıkardığında ona uygun soketli anakart üretiyor 775 in nesi var da 1366 ya geçtiler anlamadım intel işlemci alacaksanız 1156 soket destekleyenlerden alın derim, illa ileriye dönük olsun diyorsanız 2011 e kadar bekleyin belki fiyatlar düşer, gözünü seveyim amd nin gerçi intelin son 3 kanal ram destekli atağının gerisinde kalmış olsa da tüketicisini zor durumda bırakmıyor anakartı am3 938p soket alırsanız atıyorum işlemci athlon olsun direkt phenom a yükseltebiliyorsunuz
halbuki intelde öyle değil core2duo işlemciyi en fazla q9400 e yükseltebilirsiniz daha sonrası için anakart değiştirmek lazım çok uzun iş bir de şu var hala daha anlayamadım anlayamacak gibiyim de neden intel işlemcilerinde ufacık bir hız farkı için 300$ fiyat farkı koyuyor intel i7 860 300$ 2.80 ghz intel i7 870 2,93 ghz 600$ bu farkın oluşmasına neden olan faktör ne açıklar mısınız?
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aceleciburak 9 yıl
shavkat arkadaşımızın dediği bi bakıma doğru her firma kendinin satış oranına bakar ve politika gereği en çok tercih edilen firma olma çabasındadır.burda ortalığı germek niyetinde yada firma fanatizmini doruklara taşıyacak yorum yapma niyetinde değilim evet bilinçlı kullanıcı lazım asıl nokta bu zaten örneklendirmek kafa bulandırmak istemem ama lga 775 çıktı ilk lga 775 p4 ler kullanıldı 915 chipsetlerle sonra pentium D çıktı 775 soket olmasına rağmen anakart illaki 945 yada 955 olcak 2006 da devrim oldu intel core mimarisini çıkardı 775 soket olmasına rağmen bios değişikliği ile bile 945 955 lere olmadı 965 ve 975 i kullanıcılara önerdi 945 e oldu diyen arkadaşlarımız 945 chiplerin kaç revizyon geçirdiğini hatırlarlar ki 90 nm ile başlayan serüven 45 ile sonlandı her nanometrik küçülmede anakart yapısı değişti diğer yandan rakip firma am2 940 soket tipiyle ddr2 ye 2006 da geçti 2007 sonunda soket am2+ 940 ve 2009 da ise soket am3 938 şuanda hernagibir soket am2+ ddr2 anakartı alıp hem windsor çekirdek 6000+ black 90nm 125 watt tdp hem brisbane çekirdek 65 nm 65 watt tdp hemde regor yada calisto 45 nm 80 ile 125 watt arasında değişen işlemcileri nanometre farkı olmaksizn aynı anakartta ( soket am2+) kullanabilyoruz şimdi rakip firma soket AM3R2 diye yeni bulldozer mimarisi için soket 941 kullanacak eski am3 938 pin işlemcilere destek verirmi bilinmez ama örneklendirmem sadece aradaki farklar birisi nm küçülmesinde anakart değişimine zorladı diğeri aynı anakrtta 3 farklı tipte ve nm de işlemciyi aynı anakartta kullanmaya izin verdi teknolojik olarak mümkün olduğunu örneklerle görmüş olduk yeni bi tartışma açılmasın sadece bilgi olsun diye örnek verdim hatta rakip firmalar çoğalmalı ki kızışan rekabet piyasasında daha uygun fiyata ürünler alabilmeliyiz.
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shavkat 9 yıl

quote:
Orijinalden alıntı: shavkat
Intel hala LGA 775 satiyorsa kullanicilari dusundugunden degil, o kategoride daha fazla işlemci satabildiğinden. Kendi oturdugu dali kememek icin buda eski tecrubelerinden olsa gerek örnek; aceleciburak ve OverClocKing soyledigi ornekler
kimi düşünecek heralde kendini düşünecek hayrına iş yapmıyorlar

Peki dedigin su
sadtneverdie
quote:
Orijinalden alıntı: aceleciburak
intel için normal bir olay eskiye dönecek olursak 2000 li yılların başında 3 farklı anakart tipi vardı soket 370 soket 423 ve soket 478 en komiğime gideni pentium 4 lerin ilk serilerinin 850 chipsetlerle rimm yapıda yani rd ramlerle gelmesiydi sonra intel hatasını gördü 478 lerle birlikte 845 chipsete geçti ama ram konusunda yine fark vardı hem sd hemde ddr anakartlar mevcuttu oysa AMD rd rami es geçip ddr 266 kullanıyordu tarihten bir not intel yine son kullanıcıyı düşünmeyen intel bakınırz lga 775-1156-1366.
lga 775 nasıl kullanıcıyı düşünmemek oluyor? haberi mi okumuyorsun intele laf atıyımda ne olursa olsun diye mi yazdın? adamlar hala 775 işlemci çıakrıyor bu mu kullanıcıyı düşünmemek. 1156 nasıl kullanıcyı düşünmemek oluyor? platform daha yeni nesi düşüncesizlik? 1366 ya gelince 1366 nın server tabanlı olacağı extreme oalcağı çok önceden belliydi. hatta daha sonra xeon alırım diye x58 sisteme geçtim. elimizde 3 soket var hepsinin yeri ayrı bu durumda intelin düşüncesizlik ettiği bölümü bi açıklarsan iyi olur.

celiskili degilmi?
hic bir firma hic bir kullaniciyi dusunmez o nedenle tuketici bilinclenmelidir. herhangi bir firmani savunulmasi yada farkli yansitilmasi gerceklerden tuketiciyi mahrum birakir. yorumlarinda saygi ve seviyi cercevesinde olmasi gerekli. benim kimseye cevap yetistirmeye yada hic bir firmayi hayrina savunmaya yada iyi gostermeye derdim olmadigi icin kimse cevap beklemesin tessekkurler, iyi forumlar
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stradosphere 9 yıl
Sadtneverdie,adlı arkadaşın nerede saldırgan davrandığını göstersene bana ? Adam olası kendisine yanlış gelen cevaplara karşılık gelmiş,millet kuduz muamelesi yapmış.DH misafiri senin bu forumda öyle ilginç mesajların varki hele hiç sesini çıkarma forever amd tarzı saçma sapan fan sözlerin hani.Gelmiş ondan sonra bu adama burada saldırıyor diyorsunuz.Kullanıcı dostu olan firma var mı ?Kullanıcı dostu diye bir firma olamaz,her firma mecburen kâr etmek için değişik pazarlama taktikleri kullanacaktır.Yok intel çok pahalı sattı yok geçmişe bakalım,geçmişe bakacak olursak o zaman dünyamızıda geçmiş üzerine temellendirelim,sendromlu yaşlı insanlar gibi.
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tarkancek 9 yıl
LGA1366 soket işlemciler zaten üst düzey kullanıcılara hitap ettiği için bu işlemcileri almamız birz uçuk kaçar:)))
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shavkat 9 yıl
Intel hala LGA 775 satiyorsa kullanicilari dusundugunden degil, o kategoride daha fazla işlemci satabildiğinden. Kendi oturdugu dali kememek icin buda eski tecrubelerinden olsa gerek örnek; aceleciburak ve OverClocKing soyledigi ornekler
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sadtneverdie 9 yıl

shavkat

Intel hala LGA 775 satiyorsa kullanicilari dusundugunden degil, o kategoride daha fazla işlemci satabildiğinden. Kendi oturdugu dali kememek icin buda eski tecrubelerinden olsa gerek örnek; aceleciburak ve OverClocKing soyledigi ornekler


kimi düşünecek heralde kendini düşünecek hayrına iş yapmıyorlar
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Tolgá 9 yıl
@sadtneverdie en son 1 milyon i7 sattı haberi vardı herhalde 2 milyon satmıştır %1 e denk geliyordur
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OverClocK1ng 9 yıl
Kullanıcıyı düşünmemek diye bahsettiği arkadaşımızın sürekli anakartlarda soket yapısını değiştirip yeni işlemci alacak olanlara yeni anakartı itelemesi.
Tabi sen şimdi LGA775 çıkalı kaç yıl oldu diyeceksen de ben de "Bırak ilk çıkanları, bugünkü şu eskimiş olan 4 çekirdeği bile Intel'in 3 yıl önceki anakartına takamıyorsun. Görmüyor.
Haa görürse olabilir ama geçmişe bakıyorum. 2 senelik anakartları Tualatin işlemci takılmıyor diye satıp yeni anakart alan adamlar biliyorum.
AMD ye bakın. Soket AM2+ çıkalık kaç sene oldu. Bugün al işlemciyi tak çalışır...
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aceleciburak 9 yıl
açıkladım dikkat edersen yazıyı biraz okuyan intelin hatalarını görür intele laf attığım yok sadece çeşitlilik var güzel bişi ama şuan için p55 ve 1156 işlemci almak bütçe açısından zor bi çoğumuz için ekonomik çözümlere yöneliyoruz ve şu var intel kendide kabul eder 423 pin ilk versiyon P4 lerin hata olduğunu çünkü testlerinde P3 lerden bile yavaş kalıyordu p3+i820 camino keza öyle rd ram azizliği ama birtaraftanda amd soket 462 pin i kaç yılında getirdi 1999 dan 2006 ya kadar kullanıldı revizyonlar geçirdi sd ramle ddr ramle çalışanıda vardı ama ürün gami genişti keza amd de aoket 754 ü 2 sene gibi kısa bi süre kullandı sonra hemen 939 tipine döndü 775 2004 ten bu yana var evet şuan için intel ürün gamında en fazla işlemciye sahip olan biçimdir ama intelin agresif politikası var herkesin bildiği bi noktadan snra mecbur bırakacak 1156 form geçişini hatta yine takip edenler bilir Gesher mimarisi vardı bir zamanlar en azından ismi vardı peki şimdi nerde sandy brigde oldu 2011 de çıkması planlanıyor.ılımlı adımlar atıyor bu noktada intel ama benim şahsi fikrim eğer 100 usd lik bi pII x2 550 ile ddr3 ram gibi yeniliklere erişiyorsam üstelik destekli anakartlarda çekirdek açabiliyosam benim kategorim çok fazla fiyat ödemektense günü değerlendirmek az paraya çok iş kusura bakmayın uzattım biraz ( Not :Gesher ibranicede köprü demek )
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