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Core i7 işlemcili ve SLI destekli dizüstü bilgisayar; Redeemer

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,1b
1
24
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Core i7 işlemcili ve SLI destekli dizüstü bilgisayar; Redeemer
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Alienware ve VoodooPC gibi üreticilere benzer şekilde yüksek performanslı sistem çözümleri hazırlayan SmoothCreations firması yeni dizüstü bilgisayarlarıyla hayli konuşulacak gibi görünüyor. Firmanın "Desktop Replacement" segmenti için hazırladığı Redeemer isimli yeni dizüstü bilgisayar tanıtıldı.

17-inç WUXGA (1920x1200) LCD ekrana sahip olan yüksek performans odaklı yeni dizüstü bilgisayarı kullanıcılar Inteill'in masaüstü sistemler için hazırladığı yeni nesil Core i7 920, 940 ve 965 Extreme Edition işlemcileriyle konfigüre edebiliyorlar. 12GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan, 250GB'lık 7200 devir/dakika hızında çalışan sabit disk veya Intel'in X25-E/M serisi SSD'leriyle alınabilen SmoothCreations Redeemerin grafik alt yapısını ise SLI kurulumunda çalışan iki adet 1GB'lık GeForce GTX 280M SLI karışılıyor.

Ülkemizde pek olmasa bile yurt dışında sık sık düzenlenen LanParty aktivitilerinde de bilgisayarını yanından ayırmak istemeyen oyuncular ve grafik endüstrisinde çalışan profesyonellerin ilgi göstermesi beklenen SmoothCreations Redeemer, 3200$'dan başlayan fiyatlarla kullanıma sunuluyor.


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kjhg 10 yıl
Arkadaşlar siteyi güncellemişler. Artık daha fazla şey konfigre edebiliyorum. Yeni fiyat: 14,200.00$. Tabi bu yurtdışı fiyatı. Buna +KDV, +TL falan derken bu bi sıfır araba fiyatını geçer.
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sendemail 10 yıl
bir zamanlar (10 sene once) bilgisayara 3240$ para vermiştim, pentium III cpu'lu 32 mb tnt ekran kartlı her turlu ıvırızıvırından en yuksegı bulunan maldı...bır zaman sonra wındowsta solitaire oynamaktan kendımı alamadıgımı farkettım.ne gerek vardı kı o kadar paraya , şu sony ya da mıcrosoftu anlamaıyorum,cıkarsalar laptop ebatında ps3 ya da xbox ,kapıs kapıs gıder .ne antıka adamlar yahu.bu yukarıdakı sıstem ıse fazla degıl 2 sene ıcınde ıslemcı macunun kuruyup kanırması sebebıyle cop olur ya da sacmalar.1 sene surecek lanparty ertesı sene buruk bır bambampartye evrılır.
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visceroid 10 yıl
Saçmalık....
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GurcellOnline 10 yıl
Ben derimki AMD Notebook isine el atmali yoksa halimiz duman. Bu arada 6090$ cik derken espri yapmistim :) Anlasilmadi sanirim.
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ExECaLiBuR 10 yıl

Orjinalden alıntı: Gurcellonline

Ben derimki AMD Notebook isine el atmali yoksa halimiz duman. Bu arada 6090$ cik derken espri yapmistim :) Anlasilmadi sanirim.


Anlaşılmasa krediden bahsetmezdim.

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husNUKE 10 yıl
10.000$ sistemi alana kadar onun yerine 4.000$ lık super bir kasa + monitor alıp, arta kalan paraya kullanılmış guzel bir araba alınıp lanparty türü atabilirsiniz.
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GurcellOnline 10 yıl
Ben o kadar ucmadim benimki sadec 6,090$ cik

CPU: Intel Core i7 965 3.2GHz
Memory: 6GB DDR3 3x2GB (1333)
Hard Drive: 160GB Intel X25M Solid State Drive
2nd Hard Drive: 500GB 7,200rpm
Graphics: 2x Nvidia GTX 280 1GB SLI
Display: 17" Widescreen WUXGA 1920x1200 UltraSharp Glossy
Display Gaurantee: Perfect Pixels
WebCam: 2.0 Megapixels
TV Tuner: TV Tuner w/Remote
Battery: 12 Cell
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ExECaLiBuR 10 yıl

Orjinalden alıntı: Gurcellonline

Ben o kadar ucmadim benimki sadec 6,090$ cik

CPU: Intel Core i7 965 3.2GHz
Memory: 6GB DDR3 3x2GB (1333)
Hard Drive: 160GB Intel X25M Solid State Drive
2nd Hard Drive: 500GB 7,200rpm
Graphics: 2x Nvidia GTX 280 1GB SLI
Display: 17" Widescreen WUXGA 1920x1200 UltraSharp Glossy
Display Gaurantee: Perfect Pixels
WebCam: 2.0 Megapixels
TV Tuner: TV Tuner w/Remote
Battery: 12 Cell



Bunu alabilmek için konut kredisi çekmek lazım.
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sertacaygun 10 yıl
Benim sistem de 8.000 $ tuttu. Hayırlısı yani... Aylardan beri 1.700TL'lik dizüstü almakla- almamak arasında geliyorum. Bu da Yaradan'ın bir cilvesi olsa gerek ki, insanlar arasında ne kadar fark olduğunu gösteriyor.

Ekleme : Allah affetsin...
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melyyh 10 yıl
bu mu taşınabilir? bu alet tam dolu bataryası ile kaç saniye 3D oyun oynatabilir acaba? prize takıldıktan sonra benim masaüstüde taşınabilir öyleyse. laptopların iyice içine ettiler. bu ne ya
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GurcellOnline 10 yıl
Desktop Replacement ismi cok iddiali. Adinin hakkini icerisindeki donanimlarla verdigide cok acik. Arkadaslarinda bahsettigi gibi AMD Notebook dunyasina el atmadigi surece bu tarzda tekelci urunlere 3000-5000 $ vermek kacinilmaz hale gelir diye dusunuyorum.
Sunuda soylemeden edemeyecegim ama Ekonomik Kriz olmasaydi heralde bundan alirdim :D
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SMTRSLN 10 yıl
yok deve ya ,ama illa bunu alan salak da çıkabilir yani, kaç dakika gider bunun pili 20 30 ?? he bide 17 inç koymuş amcam
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ozzzy222 10 yıl
yuh
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Fettah34 10 yıl
Şu laptoba para verenler var mı ya?
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