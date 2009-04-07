Core i7 işlemcili ve SLI destekli dizüstü bilgisayar; Redeemer

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Alienware ve VoodooPC gibi üreticilere benzer şekilde yüksek performanslı sistem çözümleri hazırlayan SmoothCreations firması yeni dizüstü bilgisayarlarıyla hayli konuşulacak gibi görünüyor. Firmanın "Desktop Replacement" segmenti için hazırladığı Redeemer isimli yeni dizüstü bilgisayar tanıtıldı.

17-inç WUXGA (1920x1200) LCD ekrana sahip olan yüksek performans odaklı yeni dizüstü bilgisayarı kullanıcılar Inteill'in masaüstü sistemler için hazırladığı yeni nesil Core i7 920, 940 ve 965 Extreme Edition işlemcileriyle konfigüre edebiliyorlar. 12GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan, 250GB'lık 7200 devir/dakika hızında çalışan sabit disk veya Intel'in X25-E/M serisi SSD'leriyle alınabilen SmoothCreations Redeemerin grafik alt yapısını ise SLI kurulumunda çalışan iki adet 1GB'lık GeForce GTX 280M SLI karışılıyor.

Ülkemizde pek olmasa bile yurt dışında sık sık düzenlenen LanParty aktivitilerinde de bilgisayarını yanından ayırmak istemeyen oyuncular ve grafik endüstrisinde çalışan profesyonellerin ilgi göstermesi beklenen SmoothCreations Redeemer, 3200$'dan başlayan fiyatlarla kullanıma sunuluyor.