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    Intel Alder Lake işlemcilerinin çekirdek konfigürasyonları paylaşıldı: S,P ve M serisi işlemciler

    ARM’ın big.LITTLE mimarisine benzer yapıdaki Alder Lake çözümlerinin çekirdek konfigürasyonları ortaya çıktı.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
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    Intel Alder Lake işlemcilerinin çekirdek konfigürasyonları paylaşıldı: S,P ve M serisi işlemciler
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    Intel’in özellikle de hibrit tasarımıyla gündeme gelen Alder Lake işlemcilerinde güçlü çekirdeklerle küçük çekirdekler iş yüküne göre görev alacak. Yongaların merak edilen konfigürasyonları sızdı.

    Alder Lake-S, Alder Lake-P ve Alder Lake-M

    Intel 12. nesil masaüstü işlemcilerini 3 kategoriye ayıracak. Alder Lake-S, Alder Lake-P ve Alder Lake-M olarak adlandırılan yongalar TDP değeri ve taşıdığı çekirdeklerle ayrışacak.

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    125 watt TDP’li en güçlü yongalar Alder Lake-S çatısı altında yer alacak ki bu çözümlerde 8 güçlü+8 küçük çekirdekli modellerin yanı sıra alışılagelindiği gibi yalnızca 6 güçlü çekirdek göreceğiz. Ek olarak iGPU tarafında ise GT1 GPU’su tercih edilmiş.

    Intel Alder Lake işlemcilerinin çekirdek konfigürasyonları paylaşıldı: S,P ve M serisi işlemciler
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    P harfi ile Atom Server serisini andıran Alder Lake-P’de ise büyük/küçük çekirdeklerien göre 2+8 ve 6+8 konfigürasyonlar tercih edilecek. iGPU tarafında ise GT2’yi görüyoruz. Alder Lake-M işlemcileri ise 2 büyük 8 küçük çekirdeğin görev paylaşımı yapacağı yongalar olacak.

    Ayrıca Bkz. "Intel Alder Lake’te iGPU EU sayısını arttırabilir"

    Alder Lake-S daha önce, mart ayında 8+8 ve 6+0’lık konfigürasyonlarla karşımıza çıkmıştı. Alder Lake işlemcileri yapısı itibariyle heyecan verici. Bununla birlikte yazılım dünyasının Intel’in stratejisine nasıl uyum sağlayacağı ise merak konusu.



    https://videocardz.com/89785/possible-configurations-of-intel-alder-lake-s-p-and-m-emerge Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 1 sa.
    Alder Lake işlemcileri yapısı itibariyle heyecan verici.rakibi doğal 16 çekirdeği geçen sene vermişken 8 büyük yanına da küçük yoğurt koyalım olayının bir heyecan verdiğini sanmıyorum ben element uydurmadan haber yapsanız diyorum.
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