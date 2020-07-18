Intel Alder Lake işlemcilerinin çekirdek konfigürasyonları paylaşıldı: S,P ve M serisi işlemciler

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Intel’in özellikle de hibrit tasarımıyla gündeme gelen Alder Lake işlemcilerinde güçlü çekirdeklerle küçük çekirdekler iş yüküne göre görev alacak. Yongaların merak edilen konfigürasyonları sızdı.

Alder Lake-S, Alder Lake-P ve Alder Lake-M

Intel 12. nesil masaüstü işlemcilerini 3 kategoriye ayıracak. Alder Lake-S, Alder Lake-P ve Alder Lake-M olarak adlandırılan yongalar TDP değeri ve taşıdığı çekirdeklerle ayrışacak.

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125 watt TDP’li en güçlü yongalar Alder Lake-S çatısı altında yer alacak ki bu çözümlerde 8 güçlü+8 küçük çekirdekli modellerin yanı sıra alışılagelindiği gibi yalnızca 6 güçlü çekirdek göreceğiz. Ek olarak iGPU tarafında ise GT1 GPU’su tercih edilmiş.

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P harfi ile Atom Server serisini andıran Alder Lake-P’de ise büyük/küçük çekirdeklerien göre 2+8 ve 6+8 konfigürasyonlar tercih edilecek. iGPU tarafında ise GT2’yi görüyoruz. Alder Lake-M işlemcileri ise 2 büyük 8 küçük çekirdeğin görev paylaşımı yapacağı yongalar olacak.

Ayrıca Bkz. "Intel Alder Lake’te iGPU EU sayısını arttırabilir"

Alder Lake-S daha önce, mart ayında 8+8 ve 6+0’lık konfigürasyonlarla karşımıza çıkmıştı. Alder Lake işlemcileri yapısı itibariyle heyecan verici. Bununla birlikte yazılım dünyasının Intel’in stratejisine nasıl uyum sağlayacağı ise merak konusu.

https://videocardz.com/89785/possible-configurations-of-intel-alder-lake-s-p-and-m-emerge

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