Core i9-10880H+RTX 2080 Super ikilisini barındıran dizüstü sızdı

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Intel ve Nvidia yakında yeni mobil çözümlerini duyuracaklar. Lansmana yaklaştıkça yeni modeller gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Son sızıntı bir dizüstüyü içeriyor.

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Core i5-10300H selefinden %11 daha hızlı olabilir

Core i9-10880H

ASUS’un imzasını taşıyan oyuncu dizüstüsü işlemci tarafında Core i9-10880H’ı taşırken GPU kanadında ise RTX 2080 Super’den güç alıyor. Core i9-10880H, 8/16 izleğin 16 MB önbellekle desteklendiği bir yonga. 2.3 GHz’lik taban frekansa sahip 45 watt ısıl tasarım gücündeki işlemcinin tepe frekansı henüz bilinmese de 5 GHz dolayları bekleniyor.

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RTX 2080 Super mobil

RTX 2080 Super mobil kartı TU104 GPU’su üzerinde şekillenecek. 3072 CUDA çekirdeğinin erişeceği 8 GB kapasiteli GDDR6 bellekler 14 Gbps efektif frekansta görev yapacak. Burada masaüstü RTX 2080 Super’in 15.5 GHz’lik hızından kırpma mevcut. Yine de değer RTX 2080’le aynı seviyede.

Ayrıca Bkz. "Entegre Xe GPU’su en hızlı entegre Vega yongasından hızlı"

Son olarak Comet Lake işlemcileri ve RTX Super mobil kartlarıyla gelecek oyuncu dizüstülerinin çıkış tarihi için 2 Nisan’a işaret ediliyor. Covid-19 pandemisine bağlı ertelemeye gidilip gidilmeyeceğini ise zaman gösterecek.

https://wccftech.com/intel-core-i9-10880h-8-core-cpu-nvidia-geforce-rtx-2080-super-gpu-notebook/

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