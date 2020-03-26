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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Core i9-10880H+RTX 2080 Super ikilisini barındıran dizüstü sızdı

    Yeni nesil yongaların tanıtımına gün geçtikçe yaklaşırken modeller detaylanmaya devam ediyor.
    3 sa.
    1,3b
    32
    8
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Core i9-10880H+RTX 2080 Super ikilisini barındıran dizüstü sızdı
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    Intel ve Nvidia yakında yeni mobil çözümlerini duyuracaklar. Lansmana yaklaştıkça yeni modeller gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Son sızıntı bir dizüstüyü içeriyor.

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    Core i9-10880H

    ASUS’un imzasını taşıyan oyuncu dizüstüsü işlemci tarafında Core i9-10880H’ı taşırken GPU kanadında ise RTX 2080 Super’den güç alıyor. Core i9-10880H, 8/16 izleğin 16 MB önbellekle desteklendiği bir yonga. 2.3 GHz’lik taban frekansa sahip 45 watt ısıl tasarım gücündeki işlemcinin tepe frekansı henüz bilinmese de 5 GHz dolayları bekleniyor.

    RTX 2080 Super mobil

    RTX 2080 Super mobil kartı TU104 GPU’su üzerinde şekillenecek. 3072 CUDA çekirdeğinin erişeceği 8 GB kapasiteli GDDR6 bellekler 14 Gbps efektif frekansta görev yapacak. Burada masaüstü RTX 2080 Super’in 15.5 GHz’lik hızından kırpma mevcut. Yine de değer RTX 2080’le aynı seviyede.

    Ayrıca Bkz. "Entegre Xe GPU’su en hızlı entegre Vega yongasından hızlı"

    Son olarak Comet Lake işlemcileri ve RTX Super mobil kartlarıyla gelecek oyuncu dizüstülerinin çıkış tarihi için 2 Nisan’a işaret ediliyor. Covid-19 pandemisine bağlı ertelemeye gidilip gidilmeyeceğini ise zaman gösterecek.



    https://wccftech.com/intel-core-i9-10880h-8-core-cpu-nvidia-geforce-rtx-2080-super-gpu-notebook/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    FerdosParadise (Hadi Eftekhari Far) 36 dk.
    ben bu başyapıt labtoba Syberia biri yükleyip nostalji yaparım..
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    Onurmsq (--- ----) 59 dk.
    30bine alırsınız. iyimser fiyat
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    ibo-wan 1 sa.
    Eğer çözünürlük 1080p ise aşırıya kaçan fakat 1440p ise gayet yerinde bir sistem olur, fiyatını düşünmek bile istemiyorum :p
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    Mugetsuga 1 sa.
    Akıllarda tek bir soru: Crysis açar mı?
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    ShadowOfSpirit (Meriç Ünal) 2 sa.
    Artik 99 derecelerde thermal throttle lar vsvs. 8. Nesil i7 dell imde soğutucular çare olmuyordu..sorunun aşırı isinan yapısal sıkıntısı olan intel islemcisi oldugunu cok geç anlamıştım mmmmamd yetiş imdadimiza
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    SC0RPI0N (Sercan Çakıroğlu) 2 sa.
    Bu performansı alabilmeniz için 10 yıl beklemeniz lazım ancak o zaman Paramız yeter heralde
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