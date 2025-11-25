Meta’nın Google TPU hamlesi Nvidia’yı sarstı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Meta’nın Google ile TPU anlaşması görüşmeleri, Nvidia hisselerinde sert düşüşe yol açtı. Alphabet tarafında yükseliş yaşanırken AI çip pazarında rekabet yeniden şekilleniyor.

Nvidia’nın hisseleri, Meta’nın Google’ın yapay zeka hızlandırıcıları için milyarlarca dolarlık bir anlaşma üzerinde görüştüğüne dair haberlerin ardından sert biçimde geriledi. ABD merkezli The Information’ın aktardığına göre Meta, Google’ın TPU (tensor processing unit) olarak bilinen özel yapay zeka çiplerini 2027 itibarıyla veri merkezlerinde kullanmayı değerlendiriyor. Ayrıca şirketin, gelecek yıl Google Cloud üzerinden TPU kiralama olasılığını da masaya aldığı belirtiliyor.

Meta, Google’a yöneliyor

Söz konusu gelişme Nvidia’nın uzun süredir pazarın tartışmasız lideri olduğu alanda rekabetin hızlandığına işaret etti. Haberin ardından Alphabet’in hisseleri kapanış sonrası işlemlerde yüzde 2,7’ye kadar yükselirken Nvidia tarafında aynı oranda bir düşüş yaşandı. Google’ı bünyesinde bulunduran şirket, daha önce Anthropic’e 1 milyon adede kadar TPU sağlayacak bir anlaşmaya imza atmıştı.

Haberlerin ardından Asya piyasalarında Alphabet bağlantılı şirketler hızla yükseldi. Güney Kore’de Alphabet’e çok katmanlı devre kartları sağlayan IsuPetasys işlemlerinde %18 artışla rekor kırarken, Tayvan’da MediaTek hisseleri %5’e yakın prim yaptı.

Meta ile olası bir tedarik anlaşması, Google açısından önemli bir prestij kazanımı anlamına geliyor. Zira Meta, küresel ölçekte veri merkezi yatırımlarına ve yapay zeka geliştirme çalışmalarına en fazla kaynak ayıran şirketlerden biri.

Google, TPU’da aradığını buldu

Tam Boyutta Gör Google’ın ilk kez 10 yıl önce yapay zeka iş yükleri için geliştirdiği TPU mimarisi, şirket dışındaki büyük oyuncular arasında da giderek daha fazla ilgi topluyor. Bu ilginin artmasında, teknoloji devlerinin Nvidia’ya aşırı bağımlı kalma riskinden duyduğu endişeler etkili oluyor.

Nvidia’nın üstünlüğünün temelini oluşturan GPU’lar, başlangıçta grafik işleme için tasarlanmış olsa da büyük veri kümeleri ve yoğun hesaplama gerektiren yapay zeka eğitim süreçlerinde mükemmel uyum sağlamıştı. TPU’lar ise belirli görevler için tasarlanan ASIC tabanlı çipler olarak Nvidia’nın genel amaçlı GPU’larına karşı daha odaklı bir alternatif sunuyor.

Google, TPU’ları yıllar içinde şirket içi yapay zeka ve makine öğrenimi modellerini hızlandırmak üzere geliştirdi. Şirketin DeepMind ekibi ve Gemini modelleri üzerinde çalışan araştırmacıları, çip tasarımına doğrudan katkıda bulunarak hem donanım hem yazılım tarafında çift yönlü bir gelişim döngüsü oluşturdu.

Öte yandan Google, geçtiğimiz aylarda şimdiye kadarki en güçlü yapay zeka işlemcisi Ironwood’u tanıtmıştı. Bu ay Ironwood’u genel kullanıma açan Google, yeni TPU çipinde saniyede 4.614 TFLOPs’a kadar çıkarım (inference) işlem kapasitesi sunuyor. Bu çipler, Google’ın geliştirdiği yeni nesil Inter-Chip Interconnect (ICI) üzerinden doğrudan birbiriyle iletişim kurabiliyor. Üstelik bu işlemciler, sıvı soğutmalı yapılarıyla 9.216 adete kadar kümelenerek çalışabiliyor. Bu dev yapı, toplamda 42,5 Exaflops’luk hesaplama gücüne ulaşabiliyor.

