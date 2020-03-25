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    Entegre Xe GPU’su en hızlı entegre Vega yongasından hızlı

    Intel’in uzun bir süredir konuşulunan Xe çözümü nihai haline yaklaştıkça daha doğru sonuçlar da ortaya çıkıyor.
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    Metehan Göktaş
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    Entegre Xe GPU’su en hızlı entegre Vega yongasından hızlı
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    Mavi takım uzun bir süredir yeni mimari ile gelecek harici kartı üzerinde ter döküyor. Entegre grafik birimlerinde de kullanılacak Xe mimarisi görünüşe göre AMD’nin işini zora sokacak.

    3DMark’ta ortaya çıkan 15 watt TDP’li 4/8 Tiger Lake işlemcisine eşlik eden Xe birimi her ne kadar masaüstü çözümde yer alması beklenen 96 EU’lu modelle eş çekirdeğe sahip olsa da TDP kısıtı nedeniyle daha geride kalması kuvvetle muhtemel.

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    Intel entegre GPU'suyla şaşırtıyor

    Bu kısıtlamalara karşın entegre grafik birimi AMD’nin tepe model mobil APU’su denebilecek Ryzen 9 4900HS’in 1750 MHz’de çalışan 512 shader’li ünitesinin %10.5 farkla önünde. Bu durum Intel’in sürücü başlığında zamanla gideceği optimizasyonlarla iyileşecektir.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Surface dizüstüsünde de Ryzen işlemci kullanılabilir"

     Diğer taraftan Tiger Lake işlemcili test sisteminin LPDDR4X bellek kullanırken Ryzen APU’sunun DDR4 bellek kullandığının altını çizelim. Ayrıca ölçüt kabul edilen sistemlerde belleklerin çift kanal modunda çalışıp çalışmadığı bilinmediği gibi RAM frekansları da bilinmiyor.

    Teorik açıdan LPDDR4X belleklerin daha yüksek frekanlara ölçeklenebildiğini de hatırlatalım. Dolayısıyla tablo biraz bulanık. Yine de Intel’in öne geçmesi rekabet adına önemli bir gelişme.



    https://www.guru3d.com/news-story/integrated-xe-intel-tiger-lake-gpu-outperforms-vega-at-7nm-from-ryzen-4000-for-notebooks.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    alihakki (ali hakkı Demiral) 2 sa.
    Umarım güzel işler çıkartırlar, sonucta bize yarar.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 3 sa.
    Vega mi kaldi adamlar konsollara rdna2 satıyor.



    Radeon, nvidia’yi iki sene geriden takip ediyordu. İntel de radeonu iki sene geriden takip ederse..
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