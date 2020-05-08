Core i9-10900K 5.4 GHz’e hız aşırtıldı: Halen Ryzen 9 3900X’ten geride

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Yarıiletken üreticisi Intel’in 10 çekirdek 20 izlekli yüksek performanslı işlemcisi geçtiğimiz hafta tanıtıldı. İlk örneklerin inceleme ekiplerinin eline ulaşmasıyla beklenen sonuçlar düşmeye başladı.

Core i9-10900K tüm çekirdekleriyle 5.4 GHz'de

Paylaşılan test sonucunda kullanılan sistemi aktaralım, ASRock’ın Phanom Gaming 4/AX anakartı üzerinde G.Skill’in 16 GB kapasiteli DDR4-3200 MHz CL14 bellekleriyle test gerçekleştirilmiş. 5.4 GHz’e hız aşırtılan Core i9-10900K’nın bu seviyede stabil kalması için 1.35v gerilim uygulanmış.

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Stok haliyle Cinebench R15’in çoklu çekirdek testinde 2347 puan alan yonga %46 hız aşırtılarak 3002 puan elde etmeyi başarmış. Diğer taraftan stok Ryzen 7 3800X 2200 puan alırken yine stok haldeki Ryzen 9 3900X ise 3200 puan seviyesinde dolaşıyor.Ryzen 9 3900X bu durumda hem daha düşük fiyat etiketine hem de daha yüksek performansa sahip görünüyor.

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Diğer taraftan Intel’in çözümünün test esnasındaki sıcaklık aralığı dikkatlerden kaçmıyor. Yonga testte sıcaklığı 0-69 derece aralığında seyretmiş. Hız aşırtmaya meraklı son kullanıcıların dahi günlük hayatta kullanmadığı bir soğutma yönteminin tercih edildiği kesin.

Haliyle Ryzen 9 3900X’in performans avantajı ve uygun fiyatının üzerine düşük güç tüketimi artısı iyice belirginleşirken soğutma zahmeti ise klavuz istemiyor.

https://videocardz.com/newz/intel-core-i9-10900k-overclocked-to-5-4-ghz-scores-3k-points-in-cinebench-r15

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