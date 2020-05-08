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    Core i9-10900K 5.4 GHz’e hız aşırtıldı: Halen Ryzen 9 3900X’ten geride

    Intel’in 10 çekirdekli tepe model işlemcisinin satışa sunulmasına haftalar olsa da ilk sonuçlar düşmeye devam ediyor.
    5
    1 hf.
    4,8b
    1
    64
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Core i9-10900K 5.4 GHz’e hız aşırtıldı: Halen Ryzen 9 3900X’ten geride
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    Yarıiletken üreticisi Intel’in 10 çekirdek 20 izlekli yüksek performanslı işlemcisi geçtiğimiz hafta tanıtıldı. İlk örneklerin inceleme ekiplerinin eline ulaşmasıyla beklenen sonuçlar düşmeye başladı.

    Core i9-10900K tüm çekirdekleriyle 5.4 GHz'de

    Paylaşılan test sonucunda kullanılan sistemi aktaralım, ASRock’ın Phanom Gaming 4/AX anakartı üzerinde G.Skill’in 16 GB kapasiteli DDR4-3200 MHz CL14 bellekleriyle test gerçekleştirilmiş. 5.4 GHz’e hız aşırtılan Core i9-10900K’nın bu seviyede stabil kalması için 1.35v gerilim uygulanmış.

    İlginizi Çekebilir Avatar 300 watt’a kadar tüketebilen Core i9-10900K, Ryzen 9 3900X’ten sadece %5 hızlı

    Stok haliyle Cinebench R15’in çoklu çekirdek testinde 2347 puan alan yonga %46 hız aşırtılarak 3002 puan elde etmeyi başarmış. Diğer taraftan stok Ryzen 7 3800X 2200 puan alırken yine stok haldeki Ryzen 9 3900X ise 3200 puan seviyesinde dolaşıyor.Ryzen 9 3900X bu durumda hem daha düşük fiyat etiketine hem de daha yüksek performansa sahip görünüyor.

    Core i9-10900K 5.4 GHz’e hız aşırtıldı: Halen Ryzen 9 3900X’ten geride
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    Ayrıca Bkz. "Intel Comet Lake tanıtıldı-Soru işaretlerini de beraberinde getirdi"

    Diğer taraftan Intel’in çözümünün test esnasındaki sıcaklık aralığı dikkatlerden kaçmıyor. Yonga testte sıcaklığı 0-69 derece aralığında seyretmiş. Hız aşırtmaya meraklı son kullanıcıların dahi günlük hayatta kullanmadığı bir soğutma yönteminin tercih edildiği kesin.

    Haliyle Ryzen 9 3900X’in performans avantajı ve uygun fiyatının üzerine düşük güç tüketimi artısı iyice belirginleşirken soğutma zahmeti ise klavuz istemiyor.



    https://videocardz.com/newz/intel-core-i9-10900k-overclocked-to-5-4-ghz-scores-3k-points-in-cinebench-r15 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 1 hf. Mutlak.Sıfır
    fx zamanında bu resmin tersi ile amd'yle dalga geçiyorlardı vay be hesap nasıl dönmüş!


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    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Nathan Spencer 1 hf.
    Bu bağnazlık nedir neyi savunuyorsunuz. Islemci 5 kusur ghz asmis buyuk ihtimal azot ile sogutuluyor. Normal ev kullanicisinin ulasamayacagi degerler de bile rakibini yakalayamiyor. Yanli haber oldugu soyleniyor. Test orada



    Bu fanatizm bir ise yaramiyor. Oyun performansi da ne kadar fark edecek, neyin karsiliginda 3-5 fps alinacak dusunulmuyor bile. Selefi 200 kusur wattlara cikip sogutma butcesine ayirilacak parayla sistemi yukseltmek varken. Hala burada bunun savunulmasi saka gibi.



    Tabi ekonomi bu durumdayken bunlari tartismakta sacma. Neyse
    Bu bağnazlık nedir neyi savunuyorsunuz. Islemci 5 kusur ghz asmis buyuk ihtimal azot ile sogutuluyor. Normal ev kullanicisinin ulasamayacagi degerler de bile ra...
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    1 Yanıt Yanıtla +27
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    Lana-Del-Rey (Alp ) 1 hf. Nathan Spencer
    5.4 için azot mu? Kaç senesinde kaldın sen hocam, biz 8. Nesillerin çoğunu günlük 5.0 5.2'de kullandık delidli 60 dereceyi geçmeyecek şekilde.



    Bunlar 2 nesil yenilenmiş işlemciler 5.4 gündelik çok normal bi hız. Bide artılamışlar şaka gibi
    3 Yanıt Yanıtla +12
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    Lana-Del-Rey (Alp ) 1 hf. Nathan Spencer
    5.4 için azot mu? Kaç senesinde kaldın sen hocam, biz 8. Nesillerin çoğunu günlük 5.0 5.2'de kullandık delidli 60 dereceyi geçmeyecek şekilde.



    Bunlar 2 nesil yenilenmiş işlemciler 5.4 gündelik çok normal bi hız. Bide artılamışlar şaka gibi
    5.4 için azot mu? Kaç senesinde kaldın sen hocam, biz 8. Nesillerin çoğunu günlük 5.0 5.2'de kullandık delidli 60 dereceyi geçmeyecek şekilde.
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    3 Yanıt Yanıtla +12
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    ecs_elite_group (ulas bulut) 1 hf. Lana-Del-Rey
    8. Nesilde @5.0 ghz de kullandık silicone lottery de şanslı olanlar @5.2 ghz de kullanabildiler haklısın ama bence 10C/20T işlemci de thermal throttling e takılmadan @5.4ghz kullanabileceğimiz konusunda çok umutlu değilim açıkcası. Celeron ve pentium işlemcilerimi bile son damlasına kadar overclock edip kullandım "güvenli voltaj ve sıcaklık" değerleri içerisinde zamanında.

    Kutudan çıkacak her işlemci 1.35 volt aşmadan @5.4ghz e çıkabilirse eğer bu gerçekten mükemmel olur.

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    Nathan Spencer 1 hf. Lana-Del-Rey
    Şaka gibi olan senin 5.0, 5.2 ghz 6/12 ile 10/20 izlekli işlemciyi 5,4 ghz de çalıştırmayı karşılaştırman.

    İşlemci frekanslarında maksimum frekansa ulaşırken verdiğin voltaj, yaydığı ısı düşündüğün gibi artmıyor. Logaritmik artıyor. Orada kastettiğim buydu.

    Bunu da buraya koyuyorum bakarsınız. Soğutma çözümlerinin ortalama overclock değerleri hwbot.org/... hwbot.org/... hwbot.org/...

    Bu da 8700k ark.intel.com/...
    10900k ark.intel.com/...
    Yanıtla +2
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    leop 1 hf. Lana-Del-Rey
    neden emin olmadiginiz konularda bu tarz yorumlar yapiyorsunuz?



    bu islemciyi 360lik su sogutmayla tas catlasa 4.8ghz de kullanabilirsiniz o da stress testinde 100 dereceye ulasir.



    The processor also only peaked at 62 °C during its CB R15 run, suggesting that it was not benchmarked using an air cooler. The original poster on Baidu mentioned it running at -30 °C,



    bu test ekstrem sogutma cozumuyle yapilmis gordugunuz gibi.
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    Yorumlar (34) Yorum Yaz Forumda Gör
    Roark (10uncukoylu ) 4 gün
    Benchmarklar tüm çekirdekleri full kullanıp sonuç yayınlıyor. Evet teoride daha güçlüler fakat iş yazılıma gelince intelin optimizasyonu, cpu verimliliği daha yüksek. Yani 3 kat güçlü dediğiniz amd ile Premiere'de render alırken Intel'den geride kalmanız çok olası. Fakat bir sonraki sistemim AMD olacak, zira her ne kadar intel iş dünyası için güvenilir liman olsa da FP oranı AMD'ye kaymama sebep oldu bile.
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    DH Misafiri 5 gün
    İntel oyunlarda en az 10 yıldır önde.
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    ShadowOfSpirit (Meriç Ünal) 5 gün
    İntel fanboyu düşünme organı yoksunu dh misafirler üstün bilgileriyle ezmisler amd yi yine hadi hayirlisi
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    huso 5 gün
    Kullaniliyor iste inceleme siteleri oyunlar artik cok cekirdek kullaniyor diyip en az 1600 oneriyor.

    3 ay sonra yeni oyun cikar 8 16 kullanan o zaman 9900k ile 3700x farki ortaya cikar.

    6 ay sonra 16 32 cikar o zaman 3900x 3950 cosar.



    Su anda bile genel kabul 6 12 olmus.



    Ayrica Intelin guc modlari nedir 200w ustu cekiyor 5ghz ve ustunde hangi guc modu?
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    snakefatih (Uncle TREVOR) 5 gün
    Benim anladığım bu çekirdek mevzusunda kaç yüz çekirdek olursa olsun bir işlemcide eğer onu kullanan program oyun vs yoksa bir cacık olmuyor. Sen istediğin kadar çekirdek yap kullanacak mecra yoksa bişey olmuyor amd 32/64 işlemci üretse normal kullanıcı için oyunda 9900k dan ne kadar performans lı olacak ama render için kullanılacaksa amd ezer geçer şunu diyebiliriz belki ileriye dönük olarak çok çekirdek alınabilir kullanılacak mecra olursa
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    lonely warrior (Esat ATICİ) 5 gün
    herşey r20 de alınan skor değil. intelin güç modları çekirdek kalitesinin yanına amd asla yaklaşamayacak

    fluence dizel otomatikle mercedes lpg li araç bir olur mu? herşey performans değil
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    huso 5 gün lonely warrior
    Cekirdek kalitesinden kastiniz nedir?

    Amd neyin yanina yaklasamayacak?

    Intel de 3900X 3950 bir karsiligi var mi? 10.Nesil dahil

    Dizel Fluence hangisi Lpg Mercedes hangisi?

    Hangi model hangi seri Mercedes? Fiyatlari nasil?



    Dizel ile Lpg yi nasil karsilastiracagiz?
    1 Yanıt Yanıtla
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    ömerim55 (Ömer Talat Katı) 5 gün
    İntel hala oyun optimizasyonunda AMD'den fersah fersah ötede. İntel bence AMD'den daha kötü bir deneyim sunmayacaktır oyunlarda. AMD optimizasyon konusunda hala geride.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    scutaro (Gökhan Yalçın) 5 gün ömerim55
    Intel sadece optimizasyon olarak değil üretim teknolojisi olarak da hala kafa tutabiliyor, aynı nod'da üretim olgunluğuna ulaşmak daha verimli saat hızları ise niye aynısını AMD uygulayamıyor. Ryzen 3000 serisini 7 yerine 12nm olarak çıkarsaydı da 12-16 çekirdeklilerdeki tdp'leri görseydik o haliyle. Oyunlara yarayan yeni komut seti eklendiyse 10. Nesilde kafadan ipc artışı olacaktır, Rocket Lake-S'de chiplet tasarımı biraz değişecekmiş ama o da 14nm olacak.
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    123OyuNcU 5 gün yeni yorumcu
    yuh anasını 5.4 GHz ne yaw!!!
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    reoix (Reha Bay) 5 gün
    Sistemim imzamdaki gibi, işlemcim sıkıntısız 4.3 ghz all core 7/24 çalışıyor, marka fanatikliği yapmam. Bu bilgilerden sonra şunu belirtmeliyim ki intelin 7 nm ( çıkarabilirlerse ) işlemcilerinin çıkacağı günü bekliyorum. Teknoloji uzmanı değilim ama markadan bağımsız her yeni gelişme beni heyecanlandırıyor.
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    hsyn2802 (hüseyin sarı) 5 gün
    Yorumları yapanların çoğu saçma sapan alakasız vede bir şey bilmediği halde biliyormuş gibi yorum atmış. iki tip kullanıcı vardır standart ve iş kullanıcısı. İki kullanıcı eğer çok iyi bir bilince sahipse sahip olacağı üründe f/p yani fiyat performans oranına bakar. Eğer bir kullanıcı olarak benim yapacağım işlerimde verilen fiyata göre en iyi işi hangi ürün sağlıyorsa onu alırım. Görünen köy kılavuz istemez. Şu anda AMD firmasının ürünleri İntel ürünlerden fiyatına göre çok daha iyi başarım göstermektedir. Gerçekler gözler önünde iken fan boyluk yapmanın bir anlamı yoktur. Takım tutar gibi fanatiklik yapıp firma tutulmaz. Haa fanatiklik yapanların cebine firmalar bir şeyler koyuyorsa onada bi şey diyemiyecem. Fakat etik değil onuda söylim.
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    tokatli6061 (ismail durmus) 5 gün hsyn2802
    İyi bir AMD taraftarıyımdır bilgisayar mevzusuna Athlon XP ile giriş yapmış biriyim ama Athlon XP Athlon 64 ve X2 dönemi ile 2. nesil Phenom dönemleri haricinde özellikle FX işlemciler zamanında AMD nin durumu ortadayken yaa FX işlemci alın boşverin bu core i serisini diyemedim sonuçta fx lerin verimi düşüktü çok ghz hızı yapıyor ama az iş üretiyorlardı. Gel görki bu intel fanboy ları neyin kafasındalar anlamak mümkün değil işlemci ghz olarak hız yapıyo olsada ryzen karşısında her 1mhz başına üretilen işlem gücünde gerideler çekirdek sayısı olarak daha az çekirdek sunuyolar daha pahalılar bunun savunacak bi yeri varmı?
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    4754 kez okundu.
    29 kişi, toplam 34 yorum yazdı.

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    core i9-10900K, işlemci hız aşırtma ve
    4 etiket daha işlemci oc işlemci overclock intel 14 nm+++ Donanım
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