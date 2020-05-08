Core i9-10900K 5.4 GHz’e hız aşırtıldı: Halen Ryzen 9 3900X’ten geride

Yarıiletken üreticisi Intel’in 10 çekirdek 20 izlekli yüksek performanslı işlemcisi geçtiğimiz hafta tanıtıldı. İlk örneklerin inceleme ekiplerinin eline ulaşmasıyla beklenen sonuçlar düşmeye başladı.
Core i9-10900K tüm çekirdekleriyle 5.4 GHz'de
Paylaşılan test sonucunda kullanılan sistemi aktaralım, ASRock’ın Phanom Gaming 4/AX anakartı üzerinde G.Skill’in 16 GB kapasiteli DDR4-3200 MHz CL14 bellekleriyle test gerçekleştirilmiş. 5.4 GHz’e hız aşırtılan Core i9-10900K’nın bu seviyede stabil kalması için 1.35v gerilim uygulanmış.İlginizi Çekebilir 300 watt’a kadar tüketebilen Core i9-10900K, Ryzen 9 3900X’ten sadece %5 hızlı
Stok haliyle Cinebench R15’in çoklu çekirdek testinde 2347 puan alan yonga %46 hız aşırtılarak 3002 puan elde etmeyi başarmış. Diğer taraftan stok Ryzen 7 3800X 2200 puan alırken yine stok haldeki Ryzen 9 3900X ise 3200 puan seviyesinde dolaşıyor.Ryzen 9 3900X bu durumda hem daha düşük fiyat etiketine hem de daha yüksek performansa sahip görünüyor.
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Diğer taraftan Intel’in çözümünün test esnasındaki sıcaklık aralığı dikkatlerden kaçmıyor. Yonga testte sıcaklığı 0-69 derece aralığında seyretmiş. Hız aşırtmaya meraklı son kullanıcıların dahi günlük hayatta kullanmadığı bir soğutma yönteminin tercih edildiği kesin.
Haliyle Ryzen 9 3900X’in performans avantajı ve uygun fiyatının üzerine düşük güç tüketimi artısı iyice belirginleşirken soğutma zahmeti ise klavuz istemiyor.
https://videocardz.com/newz/intel-core-i9-10900k-overclocked-to-5-4-ghz-scores-3k-points-in-cinebench-r15 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu fanatizm bir ise yaramiyor. Oyun performansi da ne kadar fark edecek, neyin karsiliginda 3-5 fps alinacak dusunulmuyor bile. Selefi 200 kusur wattlara cikip sogutma butcesine ayirilacak parayla sistemi yukseltmek varken. Hala burada bunun savunulmasi saka gibi.
Tabi ekonomi bu durumdayken bunlari tartismakta sacma. Neyse
Bunlar 2 nesil yenilenmiş işlemciler 5.4 gündelik çok normal bi hız. Bide artılamışlar şaka gibi
Bunlar 2 nesil yenilenmiş işlemciler 5.4 gündelik çok normal bi hız. Bide artılamışlar şaka gibi
Kutudan çıkacak her işlemci 1.35 volt aşmadan @5.4ghz e çıkabilirse eğer bu gerçekten mükemmel olur.
İşlemci frekanslarında maksimum frekansa ulaşırken verdiğin voltaj, yaydığı ısı düşündüğün gibi artmıyor. Logaritmik artıyor. Orada kastettiğim buydu.
Bunu da buraya koyuyorum bakarsınız. Soğutma çözümlerinin ortalama overclock değerleri hwbot.org/... hwbot.org/... hwbot.org/...
Bu da 8700k ark.intel.com/...
10900k ark.intel.com/...
bu islemciyi 360lik su sogutmayla tas catlasa 4.8ghz de kullanabilirsiniz o da stress testinde 100 dereceye ulasir.
The processor also only peaked at 62 °C during its CB R15 run, suggesting that it was not benchmarked using an air cooler. The original poster on Baidu mentioned it running at -30 °C,
bu test ekstrem sogutma cozumuyle yapilmis gordugunuz gibi.