    AMD Ryzen 7 7700X3D ortaya çıktı: İşte ilk detaylar

    AMD'nin yeni Ryzen 7 7700X3D işlemcisi CPU-Z veri tabanında ortaya çıktı. Zen 4 tabanlı model, 96 MB L3 önbellek ve 8 çekirdekli yapı sunacak. İşte detaylar... 

    AMD, Zen 4 tabanlı X3D işlemci serisini genişletmeye hazırlanıyor olabilir. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre AMD Ryzen 7 7700X3D modeli CPU-Z veri tabanında görüntülendi. İşlemcinin adı, CPUID tarafından yayınlanan CPU-Z v2.20.1 güncellemesinin sürüm notlarında açık şekilde doğrulandı.

    Daha önce yalnızca söylenti seviyesinde olan Ryzen 7 7700X3D modeli ilk kez doğrulanmış oldu. Yeni işlemci, Zen 4 mimarisini temel alacak ve AMD'nin 3D V-Cache teknolojisini kullanacak. Sızıntılara göre model; 8 çekirdek ve 16 izlek yapısıyla gelecek. Ayrıca mevcut X3D serisinde olduğu gibi 96 MB L3 önbellek sunmaya devam edecek.

    Ancak teknik tarafta bazı kırpılmış özelliklerin olacağı belirtiliyor. İddialara göre işlemci 4.0 GHz temel frekans ve 4.5 GHz boost frekansıyla çalışacak. Bu değerler, mevcut AMD Ryzen 7 7800X3D modelinin altında kalıyor. Buna rağmen işlemcinin 120W TDP değerini koruyacağı ve aynı entegre grafik birimiyle geleceği paylaşıldı.

    AMD, son yıllarda X3D serisini kademeli olarak genişletmeye devam etmişti. Ryzen 7 7800X3D, Ryzen 9 7900X3D ve Ryzen 9 7950X3D modellerinin ardından Ryzen 5 7600X3D ve Ryzen 5 7500X3D gibi yeni seçenekler de piyasaya sürülmüştü.

    Şu an için işlemcinin çıkış tarihi veya fiyatı hakkında resmi açıklama yapılmış değil. Ancak CPU-Z veri tabanına eklenmiş olması, AMD Ryzen 7 7700X3D modelinin tanıtımının çok uzak olmadığını doğruluyor olabilir.

