AMD Ryzen 7 7700X3D ortaya çıktı: İşte ilk detaylar

AMD Ryzen 7 7700X3D ortaya çıktı
Daha önce yalnızca söylenti seviyesinde olan Ryzen 7 7700X3D modeli ilk kez doğrulanmış oldu. Yeni işlemci, Zen 4 mimarisini temel alacak ve AMD'nin 3D V-Cache teknolojisini kullanacak. Sızıntılara göre model; 8 çekirdek ve 16 izlek yapısıyla gelecek. Ayrıca mevcut X3D serisinde olduğu gibi 96 MB L3 önbellek sunmaya devam edecek.
Ancak teknik tarafta bazı kırpılmış özelliklerin olacağı belirtiliyor. İddialara göre işlemci 4.0 GHz temel frekans ve 4.5 GHz boost frekansıyla çalışacak. Bu değerler, mevcut AMD Ryzen 7 7800X3D modelinin altında kalıyor. Buna rağmen işlemcinin 120W TDP değerini koruyacağı ve aynı entegre grafik birimiyle geleceği paylaşıldı.
Şu an için işlemcinin çıkış tarihi veya fiyatı hakkında resmi açıklama yapılmış değil. Ancak CPU-Z veri tabanına eklenmiş olması, AMD Ryzen 7 7700X3D modelinin tanıtımının çok uzak olmadığını doğruluyor olabilir.
